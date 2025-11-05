Cristiano Ronaldo bất ngờ tiết lộ thời điểm treo giày 05/11/2025 10:21

(PLO)-Cristiano Ronaldo tiết lộ anh dự định treo giày “sớm thôi”, khi siêu sao của Bồ Đào Nha và Al Nassr chuẩn bị khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình trong những giọt nước mắt chia tay.

Ronaldo trong màu áo CLB Al Nassr. Ảnh: AN

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Piers Morgan Uncensored, Ronaldo đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về thời điểm treo giày và cuộc sống sau bóng đá.

Cầu thủ 40 tuổi, người đã ghi tới 952 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng, là một trong những cầu thủ vĩ đại và giàu thành tích nhất lịch sử, nhưng hồi kết cho chặng đường phi thường ấy đang đến gần.

Khi được hỏi khi nào anh sẽ treo giày, Cristiano Ronaldo hiện còn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 trả lời: “Sớm thôi. Nhưng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Sẽ khó khăn, tất nhiên. Rất khó, đúng vậy. Có thể tôi sẽ khóc, có thể lắm. Tôi là người sống thật với cảm xúc. Nó sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25, 26, 27 tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để đối mặt với áp lực đó.”

Cristiano Ronaldo tin rằng anh sẽ vượt qua được giai đoạn không còn bóng đá, bởi anh muốn dành thời gian cho gia đình và những đam mê khác ngoài sân cỏ.

“Không có gì có thể sánh được cảm giác phấn khích khi ghi bàn nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và cũng có kết thúc. Tôi có những đam mê khác. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đình và để nuôi dạy các con.

Tôi muốn theo sát Cristiano Junior, vì nó đang ở độ tuổi dễ làm những điều dại dột - tôi ngày xưa cũng vậy. Mateo cũng rất yêu bóng đá. Tôi muốn làm nhiều điều vui vẻ hơn. Tôi thích chơi Padel (môn thể thao lai giữa tennis và squash) với bạn bè thân và bọn tôi đang ngày càng khá lên”, ngôi sao 40 tuổi thổ lộ.

Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo đã trải qua những giai đoạn thành công rực rỡ trong màu áo Manchester United, Real Madrid và Juventus.

Anh từng giành 3 danh hiệu Premier League cùng Champions League trong thời gian đầu thi đấu ở Manchester United.

Ronaldo gia nhập CLB Al Nassr của Saudi Arabia sau khi rời Manchester United lần thứ hai vào năm 2022.

Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn dành tình yêu lớn cho Manchester United. Ảnh: MUF

Anh cho biết vẫn theo dõi kết quả của Quỷ đỏ, phần vì mối quan hệ thân thiết với HLV hiện tại Ruben Amorim, người từng là đồng đội của anh ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, chủ nhân 5 Quả bóng Vàng cũng gửi lời cảnh báo tới người hâm mộ Man United, không nên kỳ vọng phép màu từ Amorim, HLV đang trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động tại Old Trafford sau khi nhậm chức cách đây 12 tháng.

Cristiano Ronaldo nhấn mạnh: “Anh ấy đang làm hết sức mình. Nhưng bạn biết, phép màu là điều không thể. Anh ấy không thể tạo ra phép màu. Đội có những cầu thủ giỏi, nhưng một số người trong họ chưa thực sự hiểu ý nghĩa của Manchester United.

Manchester United vẫn ở trong tim tôi. Tôi yêu CLB này. Nhưng ta phải thẳng thắn với nhau, họ đang đi sai hướng. Họ cần thay đổi, và theo tôi, điều đó không chỉ nằm ở HLV hay các cầu thủ”.