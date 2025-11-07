Liverpool bỏ ra 116 triệu bảng để tự tay hủy hoại hàng tiền vệ 07/11/2025 07:29

Liverpool chi rất nhiều tiền để chiêu mộ Florian Wirtz vào mùa hè vừa qua nhưng ngôi sao người Đức đang vật lộn để tạo ra tác động. Cựu HLV huyền thoại của Arsenal Arsene Wenger đã chỉ trích cách Liverpool sử dụng cầu thủ kiến ​​thiết người Đức này, tuyên bố họ đã tự tay hủy hoại hàng tiền vệ đang ổn định của mình.

Arsene Wenger khẳng định Liverpool đã "phá hủy hàng tiền vệ của mình" khi họ quyết định triển khai Florian Wirtz ở vị trí số 10, sau những khó khăn của cầu thủ người Đức này kể từ khi anh chuyển đến Anh với mức phí chuyển nhượng kỷ lục vào mùa hè.

Liverpool chi đến 116 triệu bảng Anh để chiêu mộ tiền vệ kiến ​​thiết Wirtz từ Bayer Leverkusen. Đây là mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử của một đội bóng Anh, cho đến khi Liverpool tự phá kỷ lục của mình vài tuần sau đó bằng cách chiêu mộ Alexander Isak từ Newcastle.

Arsene Wenger tuyên bố Liverpool đã tự tay hủy hoại hàng tiền vệ của mình. ẢNH: CAMERA SPORTS

Mặc dù Wirtz có danh tiếng ấn tượng, nhưng anh vẫn chưa thể hiện được nhiều cho đến nay tại Liverpool. Được bố trí làm tiền vệ kiến ​​tạo chính, cầu thủ 22 tuổi người Đức vẫn chưa có được bàn thắng hay pha kiến ​​tạo nào sau 10 lần ra sân tại Premier League. Trong chuỗi thành tích kém cỏi của Liverpool, Arne Slot bị cáo buộc đã làm mất cân bằng đội bóng bằng việc chi tiêu mạnh tay trong mùa hè.

Wirtz cuối cùng được bố trí chơi ở vị trí rộng hơn khi Liverpool đánh bại Real Madrid 1-0 tại Champions League. Tuy nhiên, Wenger cho rằng Liverpool đã phạm sai lầm khi để Wirtz chơi ở vị trí số 10, điều này cuối cùng đã ảnh hưởng đến sự năng động của hàng tiền vệ The Kop.

Wenger chia sẻ với beIN SPORTS: "Liverpool là một ví dụ thú vị. Khi Wirtz phải lựa chọn giữa Bayern Munich và Liverpool, anh ấy đã chọn Liverpool và nói: "Tôi sẽ đến với các anh nếu tôi chơi ở vị trí số 10. Tôi không muốn chơi rộng hơn". Liverpool, để có được Wirtz, họ đồng ý.

Liverpool cho Wirtz ra sân ngay từ đầu và đã phá hủy hàng tiền vệ của chính mình - gồm Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai. Để Wirtz ra sân, họ đã rút Szoboszlai ra. Họ đã làm gì trước Aston Villa? Họ đã quay lại với hàng tiền vệ của năm ngoái. Và trận đấu với Real Madrid, họ cho Wirtz ra sân, nhưng tôi chắc chắn Wirtz sẽ chơi ở vị trí tiền vệ cánh.

HLV có thể nói: "Nếu muốn thi đấu trở lại, cậu sẽ phải chơi rộng vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hàng tiền vệ". Sẽ rất thú vị để xem điều đó tối nay. Wirtz đã trở lại đội hình nhưng chắc chắn sẽ phải chơi lệch trái ở vị trí anh ấy từng chơi cho Leverkusen".

Florian Wirtz liệu có phải là bản hợp đồng sai lầm của Liverpool? ẢNH: EPA

Hàng loạt cầu thủ chất lượng trong đội hình của Liverpool đã tạo ra một số vấn đề nan giải. Bản hợp đồng kỷ lục Isak tiêu tốn của Liverpool 125 triệu bảng và hiện đang cạnh tranh với Hugo Ekitike. Cầu thủ người Pháp là tân binh thành công nhất của Liverpool trong mùa hè này, với mức giá 79 triệu bảng, nhưng Ekitike và Isak đều hiệu quả nhất ở vị trí số 9.

Cầu thủ người Thụy Điển Isak hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, tạo điều kiện cho Ekitike có nhiều cơ hội ra sân, nhưng dự kiến ​​Isak sẽ trở lại vào cuối tuần này.