Lý do kỳ lạ Eriksen từ chối gia nhập 1 CLB sau khi chia tay MU 06/11/2025 13:44

Wrexham đã tiết lộ lý do tại sao Christian Eriksen từ chối lời đề nghị ban đầu của họ về việc ký hợp đồng với anh vào mùa hè vừa qua. Thời điểm đó, tiền vệ người Đan Mạch vừa chia tay MU sau khi hết hợp đồng.

Đội bóng Wrexham đã có nỗ lực đầy tham vọng để ký hợp đồng với cầu thủ kiến ​​thiết người Đan Mạch sau khi anh rời Manchester United theo dạng cầu thủ tự do vào cuối mùa giải trước.

Sự thăng tiến của Wrexham trong bóng đá Anh từ giải National League lên giải Championship dưới thời các ông chủ Rob Mac và Ryan Reynolds đã được ghi lại trong loạt phim rất nổi tiếng "Welcome to Wrexham". Đội bóng xứ Wales coi cầu thủ 33 tuổi người Đan Mạch Eriksen là cầu thủ lý tưởng để giúp họ trở lại giải đấu hàng đầu nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1992.

Eriksen chia tay MU sau khi hết hợp đồng. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Eriksen - người bị ngừng tim tại Euro 2020 - đã từ chối lời đề nghị của Wrexham theo cách kỳ lạ vì anh không muốn xuất hiện trong loạt phim tài liệu của CLB này.

Phát biểu trên That Wrexham Podcast, giám đốc điều hành của CLB Wrexham Michael Williamson cho biết: 'Tôi đã liên hệ với người đại diện của Eriksen (Martin Schoots). Và điều thực sự thú vị trong cuộc gọi đầu tiên là họ phản ứng, "Chúng tôi không muốn câu chuyện của Eriksen được đưa vào phim tài liệu, vì chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội để làm phim tài liệu về câu chuyện riêng của Eriksen.

Eriksen nghĩ rằng chúng tôi gọi không phải vì khả năng chơi bóng của anh ấy, mà vì chúng tôi muốn có một câu chuyện (về Eriksen) trong bộ phim tài liệu của chúng tôi. Tôi kiểu như, "Khoan đã. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện đó". Rõ ràng là tôi biết, nhưng đó không phải là lý do chúng tôi gọi điện cho Schoots.

Chúng tôi gọi điện vì Eriksen có tiềm năng trở thành một cầu thủ bóng đá thú vị của chúng tôi Chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ có thể chơi cho chúng tôi tại Giải Championship, những người tạo ra sự khác biệt có thể giúp chúng tôi cạnh tranh trên sân cỏ.

Sau khi tôi giải thích mục tiêu thực sự của chúng tôi là cố gắng xây dựng một đội hình có tính cạnh tranh và rằng tôi thậm chí không nghĩ về điều đó theo góc nhìn của một bộ phim tài liệu, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời".

Giám đốc điều hành Wrexham Michael Williamson (trái). ẢNH: SHUTTERSTOCK

Cựu cầu thủ của Manchester United Christian Eriksen, người đã có 146 lần khoác áo đội tuyển Đan Mạch, sau đó đã chọn CLB của Bundesliga là Wolfsburg - gia nhập vào tháng 9 trong hợp đồng kéo dài đến mùa hè năm 2027.