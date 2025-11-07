Điều kiện để gia đình Glazer bán MU được tiết lộ 07/11/2025 07:01

Điều kiện để gia đình Glazer bán MU xuất hiện sau lời bóng gió của Edward Glazer và thông tin gây sốc trên mạng xã hội của Turki Al-Sheikh. Edward Glazer đã tiết lộ về quá trình tiếp quản MU và cách gia đình Glazer đưa ra quyết định liên quan đến đội chủ sân Old Trafford.

Edward Glazer, một trong năm anh chị em nhà Glazer nắm giữ cổ phần chi phối tại Manchester United, đã làm sáng tỏ cách gia tộc người Mỹ này đạt được sự đồng thuận trong các quyết định quan trọng liên quan đến CLB bóng đá. Bất chấp những chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ về khoản nợ khổng lồ MU đang gánh kể từ khi nhà Glazer tiếp quản vào năm 2005, gia đình Glazer vẫn duy trì cổ phần đa số tại "quỷ đỏ".

Năm 2024, tỉ phú người Anh Sir Jim Ratcliffe hoàn tất thỏa thuận mua 27,7% cổ phần của MU - trị giá khoảng 1,6 tỉ đô la (1,25 tỉ bảng Anh) - từ gia đình Glazer. Theo thỏa thuận, Ratcliffe nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá của MU, với sự hỗ trợ của giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada.

Đầu mùa giải này, những đồn đoán về một vụ thâu tóm MU rộ lên khi người đứng đầu trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn tại Saudi Arabia là Turki Al-Sheikh đăng trên mạng xã hội rằng MU đang "đàm phán tích cực với một nhà đầu tư mới".

Trên X, Turki Al-Sheikh viết: "Tin tốt nhất tôi nghe được hôm nay là Manchester United hiện đang trong giai đoạn hoàn tất thương vụ bán cho một nhà đầu tư mới. Tôi hy vọng ông ấy sẽ tốt hơn những ông chủ trước".

Điều kiện để gia đình Glazer bán MU là sự đồng thuận của các thành viên trong nhà. ẢNH: EPA

Turki Al-Sheikh tiếp tục chia sẻ vào hôm sau: "Bài đăng (hôm qua) của tôi về khả năng bán Manchester United chỉ có một ý nghĩa, CLB đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao với một nhà đầu tư mới. Để làm rõ, tôi không phải là nhà đầu tư đó, và nhà đầu tư đó cũng không phải người cùng quốc gia với tôi. Tôi đăng bài này với tư cách là một người hâm mộ mong muốn thỏa thuận này thành hiện thực, mặc dù điều đó có thể không nhất thiết xảy ra".

Vào thời điểm đó, các lãnh đạo của MU đã rất bất ngờ trước thông tin từ Al-Sheikh, tuyên bố rằng báo cáo này "là tin tức mới đối với họ". Tuy nhiên, Charlotte Duncker của tờ Times (Anh) đã giải thích tại sao Ratcliffe không còn lựa chọn nào khác nếu nhà Glazer quyết định bán MU.

Charlotte Duncker của tờ Times (Anh) cho biết, "Tôi nghĩ với mức giá hợp lý, họ chắc chắn sẽ làm vậy. Có một điều khoản trong thỏa thuận của Ratcliffe khi ông ấy mua cổ phần của MU, tôi nghĩ là nó được kích hoạt vào tháng 8 năm nay. Điều khoản đó có nghĩa là nếu có lời đề nghị phù hợp - và tôi nghĩ là khoảng 33 đô la một cổ phiếu - thì nhà Glazer có thể bán toàn bộ CLB MU.

Không chỉ cổ phần của nhà Glazer, mà cổ phần của cả Sir Ratcliffe cũng sẽ bị mua lại, vì vậy có khả năng nhà Glazer có thể bán toàn bộ CLB MU, nhưng hiện tại, tin tức của Al-Sheikh nghe có vẻ kỳ lạ. Sự phấn khích này được khơi mào bởi một dòng tweet".

Những đồn đoán về khả năng một nhà đầu tư khác tiếp quản đội chủ sân Old Trafford vẫn tiếp tục lan truyền, mặc dù chưa có cuộc thảo luận chính thức nào diễn ra. Gần đây, Edward Glazer - người con út trong gia đình Glazer - đã được hỏi về quy trình ra quyết định của gia đình tại MU.

Khi được hỏi về lý do đằng sau quyết định bán khoảng một phần tư cổ phần của MU cho Ratcliffe trong buổi nói chuyện với sinh viên tại Trường Kinh doanh Kogod ở Washington (Mỹ), Edward Glazer giải thích: "Tôi nghĩ rằng, chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình và đây thực sự là quyết định mà chúng tôi cùng nhau đưa ra.

Không phải quyết định nào cũng là sai lầm. Nhưng xét cho cùng, lý do chúng tôi thành công với tư cách là một doanh nghiệp gia đình là vì chúng tôi luôn thống nhất rằng nếu phần lớn các thành viên trong gia đình muốn làm điều gì đó, thì chúng tôi sẽ làm. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ ủng hộ vấn đề này. Nhưng ngày hôm sau, có thể tôi sẽ không ủng hộ nó nữa. Đó là quyết định của gia đình (việc nhà Glazer bán cổ phần cho Ratcliffe)".