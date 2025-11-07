Ông chủ của MU đồng ý thanh toán hơn 11 triệu bảng cho Tottenham 07/11/2025 12:22

(PLO)- Sir Jim Ratcliffe - ông chủ của MU đồng ý thanh toán hơn 11 triệu bảng cho Tottenham sau khi bị khiếu nại.

Sir Jim Ratcliffe - đồng chủ sở hữu MU đồng ý thanh toán hơn 11 triệu bảng cho Tottenham để giải quyết vụ kiện liên quan đến công ty INEOS của ông. Tập đoàn hóa dầu INEOS đồng sở hữu MU của Ratcliffe phải đối mặt với cáo buộc vi phạm thỏa thuận tối thiểu 5 năm cho phép Spurs giới thiệu Grenadier của INEOS là "đối tác xe 4X4 chính thức" của họ. Hợp đồng này trị giá 17,5 triệu bảng Anh và được ký kết vào năm 2022.

INEOS đã hợp tác với Tottenham kể từ khi trở thành "nhà cung cấp nước rửa tay chính thức" của họ trong đại dịch COVID-19. Spurs đã chấm dứt quan hệ đối tác với công ty của Ratcliffe vào tháng 3 trước khi khởi kiện ba tháng sau đó.

Tottenham tuyên bố tiền hàng năm hơn 5 triệu bảng Anh đã không được INEOS thanh toán vào ngày 1 tháng 12 theo hợp đồng và một khoản tiền khác khoảng 500.000 bảng Anh cũng chưa được thanh toán.

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, một nguồn tin nội bộ tiết lộ con số cuối cùng INEOS chi trả cho Tottenham chỉ bằng khoảng một nửa số tiền Tottenham mong muốn. Hơn nữa, Spurs đã yêu cầu khoản bồi thường gần 5,3 triệu bảng Anh khi hợp đồng bị hủy bỏ dù còn hơn hai năm nữa.

Sir Jim Ratcliffe - ông chủ của MU đồng ý thanh toán hơn 11 triệu bảng cho Tottenham. Ảnh: Press Association

INEOS đáp trả bằng cách kiện ngược Spurs với số tiền hơn 1 triệu bảng Anh. Họ cáo buộc đội bóng Bắc London đã tham gia vào các cuộc đàm phán hợp đồng thương mại với hãng ô tô danh tiếng Audi, liên quan đến thương vụ chuyển nhượng Harry Kane sang Bayern Munich.

Trong phản tố của mình, INEOS tuyên bố: "Vào khoảng ngày 3-8 năm 2023 (tức là đầu năm thứ hai của hợp đồng), Todd Kline của Tottenham đã nói với Ashley Reed của INEOS rằng CLB đã thảo luận với nhà sản xuất ô tô Đức Audi AG liên quan đến các quyền giống hoặc tương tự như các quyền được cấp cho INEOS theo thỏa thuận hợp đồng, và/hoặc Tottenham đàm phán với Audi về các quyền độc quyền của INEOS theo điều khoản 4 của thỏa thuận. Theo ông Kline, các cuộc thảo luận và/hoặc đàm phán đó liên quan đến đề xuất chuyển nhượng cầu thủ Harry Kane của Tottenham cho CLB Đức FC Bayern Munich".

Phía INEOS cũng tuyên bố quan hệ đối tác thương mại với Tottenham đã "không thành hiện thực", dẫn đến việc Spurs và INEOS đồng ý rằng họ "có thể chấm dứt thỏa thuận có hiệu lực kể từ khi kết thúc năm thứ ba của thời hạn hợp đồng".

INEOS khẳng định: "Trong trường hợp này, Tottenham nợ INEOS hơn 1 triệu bảng Anh vì không cung cấp bất kỳ quyền nào cho INEOS trong phần cuối hợp đồng của năm thứ ba".

Spurs thừa nhận họ đã có các cuộc thảo luận thương mại với Audi, nhưng bác bỏ cáo buộc cho rằng các cuộc đàm phán này buộc INEOS phải chấm dứt quan hệ đối tác với Spurs, vì chưa từng có thỏa thuận nào được ký kết với gã khổng lồ ô tô của Đức.

Tottenham duy trì hợp đồng với INEOS "bao gồm các khoản thanh toán hàng năm bắt đầu từ 2,125 triệu bảng Anh trong năm đầu tiên và tăng lên 4,6 triệu bảng Anh trong năm thứ năm, tất cả cộng với VAT và được liên kết với chỉ số theo tỷ lệ lạm phát".

Vào thời điểm đó, người phát ngôn của INEOS tuyên bố: "INEOS Automotive là đối tác của Tottenham Hotspur từ năm 2022, mở rộng thỏa thuận hợp tác mà Tập đoàn INEOS đã ký kết với Tottenham kể từ năm 2020. Chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng hợp tác theo hợp đồng và đã thực hiện quyền đó vào tháng 12 năm 2024".

INEOS đã cắt đứt quan hệ hợp tác với nhiều đội thể thao danh tiếng mà họ từng tài trợ. Họ hủy bỏ các thỏa thuận với đội đua thuyền buồm của Ben Ainslie và đội bóng bầu dục New Zealand All Blacks.

Vào tháng 2, tờ Telegraph (Anh) tiết lộ All Blacks cũng đang theo đuổi hành động pháp lý, cáo buộc hợp đồng của họ, vốn có thời hạn đến năm 2027, đã bị INEOS chấm dứt trước thời hạn mặc dù có một thỏa thuận ràng buộc.

INEOS lập luận rằng họ buộc phải cắt giảm chi phí do thuế carbon xanh trên khắp châu Âu. Sir Jim Ratcliffe cũng cho rằng việc đóng cửa nhà máy ethanol tổng hợp của họ ở Grangemouth, Scotland, dẫn đến việc 80 người mất việc làm trực tiếp và thêm 500 việc làm bị mất gián tiếp, là do giá năng lượng và thuế leo thang.