Bài phát biểu kinh điển đi vào lịch sử Premier League của Sir Alex Ferguson 08/11/2025 15:30

(PLO)- Bài phát biểu nổi tiếng đi vào lịch sử Premier League của HLV lừng danh Sir Alex Ferguson chỉ vỏn vẹn 2 từ "It's Tottenham" nhưng nó khiến huyền thoại của MU không đồng tình.

Bài phát biểu kinh điển của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nhanh chóng trở thành một phần của lịch sử Premier League nhưng nó khiến hai huyền thoại của Manchester United bất đồng quan điểm.

Huyền thoại của MU, Roy Keane và Paul Scholes, đã bất đồng quan điểm về việc liệu bài phát biểu nổi tiếng "It's Tottenham " của Sir Alex Ferguson có thực sự cần thiết hay không. Khi MU chuẩn bị đối đầu với Tottenham ở vòng 11 Premier League vào lúc 19 giờ 30 đêm nay 8-11, người hâm mộ có thể sẽ nhớ lại bài phát biểu của Fergie trong trận đấu năm 2001.

Cả Keane và Scholes đều góp mặt trong trận đấu kinh điển, nơi Quỷ Đỏ bị Spurs dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một trong một diễn biến đầy bất ngờ và vô cùng sốc. Khi Ferguson bước vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, ông thầy huyền thoại người Scotland đã có bài phát biểu vực dậy tinh thần các cầu thủ "quỷ đỏ". Fergie chỉ nói rất ngắn gọn, "Các chàng trai, đây là Tottenham (It's Tottenham)".

MU lội ngược dòng kinh điển hạ Tottenham 5-3. ẢNH: ALL SPORTS

Kết quả là MU ghi liền 5 bàn thắng kinh điển trong hiệp 2, lội ngược dòng giành chiến thắng 5-3 trước Tottenham, nên màn nói chuyện ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc của Ferguson chắc chắn đã phát huy tác dụng với đội bóng. Tuy nhiên, Scholes cảm thấy việc ông thầy của mình hạ thấp uy tín đối thủ như vậy là không công bằng.

Huyền thoại MU Paul Scholes chia sẻ với TNT Sports: "Tôi nghĩ rằng việc nói về một CLB bóng đá tuyệt vời như vậy là hơi xúc phạm. Chúng tôi biết rằng chúng tôi thường xuyên thắng Tottenham. Chúng tôi luôn tự tin khi đối đầu với họ.

Tôi biết có rất nhiều người nói rằng "chỉ là Tottenham thôi mà" và chừng đó là đủ để thắng một trận đấu. Nhưng không phải vậy. Bạn đang đối đầu với một đội bóng rất giỏi. Họ đã chiếm ưu thế trước MU gần đây khi chúng tôi thua ba trận gần nhất. Giờ đây không còn "chỉ là Tottenham" nữa rồi".

Sir Alex Ferguson chỉ nói đúng 1 câu về Tottenham đã giúp MU ghi 5 bàn liên tiếp trong hiệp 2. ẢNH: EPA

Scholes đã đúng khi không đánh giá thấp Spurs khi MU chứng kiến ​​đội bóng của Ange Postecoglou nâng cao chiếc cúp Europa League đầu tiên kể từ năm 1984. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy những lời của Ferguson không phù hợp với Spurs vào năm 2001.

Cựu đội trưởng của MU Roy Keane đã hết lời khen ngợi những lời của Sir Alex Ferguson vào thời điểm đó, khẳng định vị chiến lược gia người Scotland biết chính xác những gì đội bóng cần nghe. Phát biểu tại một sự kiện ra mắt cuốn sách "The Second Half", Keane nói: "Tôi đã chơi dưới sự dẫn dắt của cả những HLV giỏi lẫn tồi. Các nhà quản lý hàng đầu hiểu rõ tập thể, họ biết bạn cần gì. Dù điểm mạnh và điểm yếu của Alex Ferguson là gì, thì đó chính là điểm mạnh lớn nhất của ông ấy".

Nhấn mạnh bài phát biểu nổi tiếng của ông thầy người Scotland, Roy Keane nói thêm: "Đó là Tottenham trên sân nhà. Tôi nghĩ, "làm ơn đừng nói về Tottenham nữa, chúng ta đều biết Tottenham là ai, họ rất tốt và ngăn nắp nhưng chúng ta sẽ hạ gục họ".

Hai huyền thoại của MU Paul Scholes và Roy Keane. ẢNH: STICK TO FOOTBALL

Rồi Sir Alex bước vào và nói: "Các chàng trai, đó là Tottenham". Và thế là xong. Tuyệt vời. Trận đấu có thể là bán kết cúp châu Âu, có thể là trận sân khách gặp Leeds, có thể là trận đấu trên sân nhà ở Cúp Liên đoàn – Alex Ferguson luôn có cảm nhận tốt về đội bóng".

Mặc dù cả hai cựu ngôi sao Premier League đều không đồng tình với bài phát biểu mang tính biểu tượng của Ferguson, nhưng cả hai chắc chắn đều ủng hộ Manchester United giành chiến thắng vô giá trên sân khách trước Spurs vào tối nay.