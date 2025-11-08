Sao trẻ của MU thăng tiến chóng mặt, được triệu tập vào đội tuyển 08/11/2025 15:02

Sao trẻ của MU James Overy bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Úc cho trận giao hữu tháng này với Venezuela và Colombia, với một số gương mặt mới trong đội hình.

HLV Tony Popovic của Socceroos đã triệu tập 11 gương mặt mới, với tài năng trẻ của lò đào tạo Manchester United, Overy, hứa hẹn sẽ tiếp tục đà thăng tiến thần tốc sau màn trình diễn ấn tượng tại U-20 World Cup.

Overy, người sẽ đón sinh nhật lần thứ 18 vào cuối tuần này, đã gia nhập MU vào mùa hè năm 2024 theo hợp đồng học bổng trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 7. Vào tháng 5, HLV Ruben Amorim đã đưa Overy và một số cầu thủ trẻ khác đến tập luyện cùng đội một tại trung tâm huấn luyện Carrington trước trận đấu với Chelsea tại Premier League.

Ngay sau khi đến với đội chủ sân Old Trafford, Overy đã phải ngồi ngoài tám tháng vì chấn thương trước khi ra mắt đội U-18 MU vào tháng Hai, theo tờ Manchester Evening News (Anh). Mùa giải này, Overy đã liên tục góp mặt trong đội hình của HLV Darren Fletcher và cũng đã ra sân cho đội U-21 MU tại Premier League 2 và National League Cup.

Sao trẻ của MU James Overy có sự thăng tiến lớn. ẢNH: CAMERA SPORTS

Cựu HLV đội U-18 MU Adam Lawrence khen ngợi khả năng hồi phục của Overy sau chấn thương dài hạn. "James Overy đã thực sự gặp khó khăn vì rõ ràng cậu ấy đã chuyển đến từ Úc và trước hết, cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời", ông Adam Lawrence chia sẻ với kênh MUTV, "Nhưng cậu ấy đã bị chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải và bạn có thể thấy cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, một đứa trẻ tuyệt vời, tràn đầy năng lượng và cậu ấy muốn trở lại.

Thật đáng khen ngợi vì James Overy luôn giữ được sự tích cực trong suốt thời gian qua. Chấn thương không ảnh hưởng đến sự tích cực của cậu ấy. Và nghe này, những gì đã xảy ra trong trận đấu rõ ràng là đáng thất vọng, nhưng việc cậu ấy trở lại và chơi bóng đá một lần nữa là điều tuyệt vời".

Nhìn về đợt tập trung đội tuyển sắp tới, James Overy giờ đây sẽ hướng đến bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp sau khi giành được một suất trong đội tuyển Úc. Chấn thương của một số cầu thủ kỳ cựu đã khiến Popovic phải trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới lên đội tuyển Úc.

"Đây là một cơ hội nữa để mở rộng chiều sâu đội hình và giới thiệu những cầu thủ chưa từng tiếp xúc với môi trường Socceroos hay bóng đá quốc tế chuyên nghiệp", HLV Popovic của tuyển nói, "Chúng tôi cũng chào đón sự trở lại của một số gương mặt quen thuộc từ Úc và ở nước ngoài.

Tôi đã có cơ hội theo dõi sát sao các vòng đấu mở màn của mùa giải A-League (giải vô địch Úc), và chúng tôi tin rằng đây là thời điểm lý tưởng để đưa các cầu thủ trong nước vào đội hình. Chúng tôi rất vui mừng được trở lại Mỹ để đối đầu với các đối thủ mạnh đến từ Nam Mỹ trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026".

Úc sẽ gặp Venezuela tại Houston vào ngày 14-11 trước khi đối đầu Colombia tại New York. Kỳ nghỉ quốc tế này là một trong những cơ hội cuối cùng để các cầu thủ khẳng định vị thế của mình trước thềm World Cup 2026. Socceroos đã giành được suất tham dự World Cup 2026 và sẽ hướng tới mục tiêu tiến xa hơn vòng 16 đội lần đầu tiên sau khi để thua Argentina tại Qatar năm 2022.