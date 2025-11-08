Tottenham - MU: Thắng để vào Top 4 Premier League 08/11/2025 05:39

Sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, ở vòng 10, Quỷ đỏ bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Bàn gỡ quý giá của MU chỉ đến nhờ pha tỏa sáng đúng lúc của Amad Diallo ở những phút cuối trận. Bây giờ, MU muốn thắng Tottenham ở vòng 11 để vào Top 4 Premier League.

Ở trận đấu gặp Nottingham, MU thi đấu dưới sức và liên tục mắc sai lầm nơi hàng phòng ngự. Hai bàn thắng của Nottingham đều xuất phát từ những pha lộn xộn trong vòng cấm, dù thủ thành Senne Lammens đã chơi tập trung nhưng không thể cản phá các cú dứt điểm cận thành trong vòng 5m50.

MU đặt mục tiêu giành 3 điểm trên sân khách để tạm thời chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPL

Đánh rơi 3 điểm, MU bị đẩy khỏi Top 4. Hiện tại, thầy trò HLV Amorim đang xếp thứ 8 với 17 điểm, chỉ kém vị trí thứ 2 của Man City đúng 2 điểm. Vì thế, ở trận đấu sớm vòng 11 này, nếu giành chiến thắng, MU hoàn toàn có thể vượt mặt kình địch để chiếm lấy vị trí của Man City.

MU đang rất khát khao chiến thắng để tận hưởng bầu không khí trong nhóm đầu – vị trí mà họ vẫn chưa một lần chạm tới ở mùa giải này. Tuy nhiên, thử thách lần này không hề dễ dàng, khi đối thủ là Tottenham, đội bóng từng đánh bại MU tới 4 lần liên tiếp ở mùa trước.

Về phía Tottenham, “Gà trống” vừa có chiến thắng tưng bừng trước Copenhagen tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Với 3 điểm có được, đội bóng thành London tạm xếp thứ 10 với 8 điểm.

Tuy nhiên, Tottenham giành chiến thắng khá dễ dàng khi Copenhagen bị đánh giá thấp và thiếu vắng nhiều trụ cột. Do đó, 3 điểm ấy chưa thể nói lên rằng Tottenham đã thực sự hồi phục sau thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Chelsea ở vòng 10 Premier League.

Sau trận thua Chelsea, nội bộ Tottenham có dấu hiệu bất ổn khi cặp đôi hậu vệ Van de Ven và Spence từ chối bắt tay HLV Thomas Frank. Nhiều nguồn tin cho rằng, chính chiến thuật của vị HLV người Đan Mạch là nguyên nhân khiến “Gà trống” thất bại. Hiện tại, Tottenham đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với MU nhưng hơn về hiệu số. Cũng giống như Quỷ đỏ, vị trí trong top 2 đang chờ đón họ nếu giành trọn 3 điểm ở trận này.

Thất bại trước Chelsea đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPL

Một lợi thế khác của Tottenham chính là thành tích đối đầu ấn tượng ở mùa trước. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Tottenham thắng 4 và hòa 1. Đặc biệt, ở 3 trận gần đây trên sân Tottenham Hotspur, “Gà trống” đều giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 4-3, 1-0 và 1-0.

Trở lại với cuộc đối đầu lần này, MU đặt mục tiêu rửa hận sau chuỗi trận toàn hòa và thua trước đối thủ. Xét về phong độ, hai đội khá cân bằng, tuy nhiên lợi thế sân nhà sẽ giúp Tottenham nắm phần nhỉnh hơn. Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là trận đấu cân tài cân sức, khả năng cao khép lại với kết quả hòa cho cả hai đội.

Thông tin lực lượng: Tottenham vắng Dragusin, Davies, Bergvall, Gray, Maddison, Kulusevski, Bissouma, Solanke (chấn thương). MU vắng Martinez (chấn thương).

Trận đấu giữa Tottenham và MU sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30, ngày 8-11.