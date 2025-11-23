Man City nhận thất bại cay đắng 23/11/2025 11:15

(PLO)-Man City nhận thất bại cay đắng 1-2 trên sân St James’ Park của Newcastle ở vòng 12 Premier League dù tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước vào trận đấu ở vòng 12 Premier League, Man City lấn lướt Newcastle, buộc chủ nhà phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Tuy nhiên, “Chích chòe” cho thấy sự khó chịu của mình khi chơi phòng ngự phản công. Phút 12, Woltemade bật cao đánh đầu sau tình huống tạt bóng vào vòng cấm, rất may cho Man City khi thủ thành Donnarumma đã cản phá xuất sắc.

Những phút tiếp theo, hai đội ăn miếng trả miếng liên tục, Man City vẫn chưa thể tạo ra cơ hội ngon ăn trước khung thành của Newcastle, trái lại “Chích chòe” luôn uy hiếp khung thành của Donnarumma. Phút 25, Nick Woltemade tiếp tục băng xuống dứt điểm, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành của Man City.

Hàng công chơi bế tắc, Man City nhận thất bại cay đắng trên sân khách. Ảnh: EPL

Phút 33, Man City tấn công bên cánh trái, O'Reilly đưa bóng vừa tầm vào trước vòng cấm, Erling Haaland dứt điểm một chạm nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ thành Nick Pope.

Những phút cuối hiệp 1, tốc độ được đẩy lên cao, cả hai đội đều đang nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Với lối chơi phòng ngự chắc chắn, các hậu vệ của Newcastle đã phong tỏa hoàn toàn Erling Haaland, không cho chân sút của Man City có khoảng trống để dứt điểm.

Sang hiệp 2, Newcastle có phần nhỉnh hơn khi liên tục tấn công, Woltemade tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi liên tiếp thử tài thủ thành Donnarumma.

Phút 63, xuất phát từ pha tấn công trung lộ, Bruno Guimaraes và Harvey Barnes đã phối hợp ăn ý, Harvey Barnes dứt điểm gọn gàng đưa bóng về góc xa khung thành, thủ thành Man City bất lực nhìn bóng đi vào lưới, 1-0 cho Newcastle.

Nhận bàn thua bất ngờ, Man City vùng lên mạnh mẽ. Không phải chờ quá lâu, CĐV Man City đã có cơ hội ăn mừng. Phút 68, từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Ruben Dias tung cú vô-lê uy lực, bóng đi trúng chân hàng rào của Newcastle và đi vào lưới, tỷ số được quân bình 1-1.

Chiến thắng 2-1 trước Man City giúp Newcastle leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPL

Chưa ăn mừng được bao lâu thì lưới của Man City đã rung lên lần 2. Phút 70, sau pha đánh đầu bật cột dọc của Bruno Guimaraes, Barnes xuất hiện đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle.

Trước sự bế tắc của hàng công, HLV Pep Guardiola gia tăng sức tấn công bằng cách tung thêm nhiều nhân tố trên hàng công nhưng đều bất lực trước hàng thủ của Newcastle. Kết thúc trận đấu, Man City chấp nhận thất bại 2-1 trước Newcastle, mất 3 điểm ở vòng đấu này, Man City bị Chelsea cướp mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League.