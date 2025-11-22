Liverpool - Nottingham Forest: Bắt buộc phải thắng 22/11/2025 11:58

(PLO)- Tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà Anfield ở vòng 12 Premier League, Liverpool bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Arsenal và Man City.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa và Real Madrid, CĐV Liverpool vui mừng khi đội bóng của mình đã trở lại quỹ đạo chiến thắng. Thế nhưng, sự bạc nhược của The Kop tiếp tục được bộc lộ khi ở trận đấu kinh điển với Man City thì kết quả hoàn toàn khác. Thất bại 0-3 trước kình địch làm cho Liverpool tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này chứng kiến lối chơi bế tắc của học trò HLV Arne Slot, khu vực giữa sân bị Man City kiểm soát hoàn toàn, trên hàng công, Liverpool không có bóng để dứt điểm. Có thể nói, Liverpool trong giai đoạn này đang rất khó khăn, từ kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League đến chật vật chen chân vào top 4.

Tính đến vòng 11, Liverpool đã có 5 trận thua, chưa kể các đấu trường khác. Trái ngược với hình ảnh ở mùa giải 2024/25, Liverpool hiện tại không còn đáng sợ như trước. Hiện tại, The Kop đang kém vị trí nhất bảng Arsenal 8 điểm, khoảng cách này không quá xa nhưng với phong độ hiện tại để đuổi kịp Pháo thủ là một nhiệm vụ rất khó.

Nhiệm vụ của Liverpool là bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Ảnh: EPL

Tạm thời quên đi thất bại, Liverpool cần tập trung toàn lực cho trận đấu trên sân Anfield tiếp đón Nottingham Forest ở vòng 12 Premier League. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Arne Slot không gì khác ngoài 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Một lợi thế cho Liverpool ở vòng đấu này, ngoài sân nhà, là việc Nottingham đang chìm sâu ở cuối bảng xếp hạng. Tuy vừa giành chiến thắng 3-1 trước Leeds ở vòng 11 để ngắt mạch trận toàn hòa và thua, nhưng với phong độ hiện tại thì Nottingham không thể so sánh với Liverpool.

Tinh thần và quyết tâm của Nottingham là có từ khi HLV Sean Dyche nhận lời dẫn dắt Nottingham. Tuy nhiên, để kéo Nottingham ra khỏi nhóm cầm đèn đỏ sẽ là hành trình dài phía trước của chiến lược gia này.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Liverpool áp đảo hoàn toàn các chỉ số thống kê. Cụ thể, trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3, hòa 1 và thua 1. Niềm tin cho CĐV Nottingham chính là trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Anfield, Nottingham giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Nottingham có thể dựa vào điều này để tạo thêm quyết tâm trong cuộc tái đấu tối nay.

Nottingham vừa ngắt thành công mạch trận toàn hòa và thua sau chiến thắng 3-1 trước Leeds. Ảnh: EPL

Thông tin lực lượng, Liverpool không có sự phục vụ của Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni vì chấn thương. Thủ thành Alisson có thể ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo Isak đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất phát ngay từ đầu bên cạnh Mohamed Salah. Trong khi đó, đội khách Nottingham không có sự phục vụ của Douglas Luiz, Ola Aina, Hudson-Odoi và Oleksandr Zinchenko vì chấn thương. Tiền đạo chủ lực Chris Wood chưa rõ khả năng ra sân.

Trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ, ngày 22-11.