Xác định các cặp đấu play-off World Cup 2026: Ý gặp Bắc Ireland 21/11/2025 10:48

Khi tuyển Anh và Scotland đã giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, tuyển Ý, xứ Wales, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland phải tham dự vòng play-off.

Xứ Wales, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đều đã tìm ra đối thủ vòng play-off World Cup 2026, khi cả ba quốc gia này đều nỗ lực giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau. Lễ bốc thăm đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ.

Do nằm ở nhóm 2, xứ Wales chắc chắn được đá bán kết trên sân nhà. Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland lần lượt nằm ở nhóm 4 và 3, nghĩa là trận bán kết của họ sẽ diễn ra trên sân khách.

Xứ Wales sẽ tiếp đón Bosnia trong trận bán kết play-off nhóm A trước khi bước vào trận chung kết tiềm năng với tuyển Ý hoặc Bắc Ireland, cũng trên sân nhà. Bắc Ireland phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phải đến Ý trước một trận đấu trên sân khách khác.

Tuyển Ý đã 2 lần liên tiếp không thể giành vé dự World Cup và họ không muốn bỏ lỡ lần thứ ba. Về phía Cộng hòa Ireland, họ sẽ đến Cộng hòa Séc ở vòng bán kết nhóm D. Sau đó, họ sẽ đối đầu với Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia trong trận chung kết play-off tranh vé dự World Cup, và thật thú vị, họ sẽ là đội chủ nhà.

Vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã xác định được các cặp đấu. ẢNH: EPA

Cả bốn trận bán kết play-off khu vực châu Âu đều diễn ra theo thể thức một lượt, sẽ diễn ra vào thứ năm, ngày 26-3-2026 (giờ quốc tế). Trận chung kết play-off sẽ diễn ra vào thứ ba, ngày 31-3-2026, chưa đầy ba tháng trước khi giải đấu chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ.

Ở nhóm B, Ba Lan sẽ tiếp Albania, trong khi Ukraine - đội sẽ chơi các trận trên sân nhà tại Ba Lan do cuộc chiến với Nga - sẽ tiếp đón Thụy Điển. Đội chủ nhà trong trận chung kết play-off sẽ là Ukraine hoặc Thụy Điển. Đối với nhóm C, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp đón Romania, còn Slovakia sẽ tiếp đón Kosovo. Chủ nhà ở trận chung kết play-off sẽ là Slovakia hoặc Kosovo.

Ngoài ra còn có hai trận play-off liên lục địa vào tháng 3 năm sau. Đội chiến thắng trong trận đấu giữa New Caledonia và Jamaica sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo trong trận chung kết play-off. Trong khi đó, Iraq đang chờ đợi đội chiến thắng ở bán kết là Bolivia và Suriname. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại hai thành phố Guadalajara và Monterrey của Mexico, nơi sẽ đăng cai các trận đấu tại World Cup 2026.

Kết quả bốc thăm vòng play-off World Cup khu vực châu Âu:

Nhóm A

Bán kết 1: Ý vs Bắc Ireland

Bán kết 2: Wales vs Bosnia và Herzegovina

Chung kết: Wales hoặc Bosnia và Herzegovina đấu với Ý hoặc Bắc Ireland

Nhóm B

Bán kết 3: Ukraine vs Thụy Điển

Bán kết 4: Ba Lan vs Albania

Chung kết: Ukraine hoặc Thụy Điển vs Ba Lan hoặc Albania

Nhóm C

Bán kết 5: Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania

Bán kết 6: Slovakia vs Kosovo

Chung kết: Slovakia hoặc Kosovo vs Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Romania

Nhóm D

Bán kết 7: Đan Mạch vs Bắc Macedonia

Bán kết 8: Cộng hòa Séc vs Cộng hòa Ireland

Chung kết: Cộng hòa Séc hoặc Cộng hòa Ireland vs Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia