MU đưa 2 tài năng trẻ vào đội hình của HLV Amorim 22/11/2025 07:01

(PLO)- MU đưa 2 tài năng trẻ được đánh giá cao vào đội hình của HLV Ruben Amorim, họ là ai?

MU đang theo dõi sát sao hai cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của họ, những người hiện đang chơi cho các CLB khác dưới dạng cho mượn và vẫn nằm trong kế hoạch của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, MU đưa 2 tài năng trẻ vào đội hình của HLV Ruben Amorim trong tương lai.

Manchester United tin rằng Harry Amass và Radek Vitek có thể trở thành những thành viên giá trị trong đội hình của Ruben Amorim trong mùa giải tới. Hai cầu thủ trẻ này được Manchester United cho mượn tại các CLB Championship và sự tiến bộ của họ được theo dõi sát sao.

Hậu vệ trái Amass đang thi đấu thường xuyên tại Sheffield Wednesday, trong khi thủ môn Vitek cũng được ra sân thường xuyên tại Bristol City. Amass có bảy lần ra sân cho đội một Manchester United, trong khi Vitek vẫn chưa có trận ra mắt đội chủ sân Old Trafford.

MU đã quyết định sẽ để Amass ở lại Sheffield Wednesday cho đến hết mùa giải dưới dạng cho mượn. Amass đã đá chính tất cả 11 trận đấu của Sheffield Wednesday kể từ khi gia nhập CLB vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, và MU không cần phải vội vàng triệu tập tuyển thủ U-19 Anh này trở lại CLB.

MU đưa 2 tài năng trẻ vào đội hình của HLV Amorim trong tương lai, trong đó có Harry Amass. ẢNH: MI News/NurPhoto

Trong khi đó, Vitek bắt chính tất cả 15 trận đấu của Bristol City mùa này và thể hiện rất ấn tượng trong khung thành. Thủ môn 22 tuổi này hiện đang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng giữ sạch lưới tại giải Championship và MU hy vọng anh sẽ tiếp tục phát triển trong mùa giải 2025 - 2026.

Tờ The Sun (Anh) cho biết cả Amass và Vitek đều có thể góp mặt trong đội hình Manchester United mùa giải tới. HLV Ruben Amorim sẵn sàng tạo điều kiện để các cầu thủ xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của họ vào đội hình 1 và bộ đôi này đang đứng đầu danh sách.

Amass có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái tại MU, với Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazroaoui và Diogo Dalot. Vitek có triển vọng sáng sủa hơn khi vị trí thủ môn của MU vẫn chưa có gì chắc chắn, mặc dù tân binh Lammens đang thể hiện cực tốt.

Thủ môn Andre Onana đã được cho mượn đến Trabzonspor và MU sẽ cố gắng bán đứt anh vào mùa hè. Altay Bayindir không tạo được ấn tượng khi được Amorim tạo cơ hội và cũng có thể bị bán đi, trong khi thủ môn dự bị Tom Heaton đã 39 tuổi và đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Về lý thuyết, Vitek có thể trở thành thủ môn số hai của MU sau tân binh vào mùa hè Senne Lammens. Vitek đã gắn bó với MU từ năm 2020 và hiện đang trong giai đoạn cho mượn lần thứ ba, sau thời gian thi đấu cho Accrington Stanley và đội bóng Áo Linz. HLV Gerhard Struber của Bristol City đã vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của Vitek.

"Vitek còn rất trẻ, nhưng cực kỳ sáng suốt. Cậu ấy rất tập trung, tôi phải nói là 99% các quyết định của cậu ấy luôn đúng, ngay cả trong những khoảnh khắc có bóng", HLV Gerhard Struber nhận xét gần đây, "Ngoài ra, Manchester United rất quan tâm đến cách cậu ấy thi đấu mỗi tuần.

Tôi luôn trao đổi với họ, nên tôi cho rằng Vitek có một tương lai tươi sáng. Niềm tin của tôi vào cậu ấy đang ở mức rất cao. Tôi cũng đã làm việc với rất nhiều thủ môn giỏi trong vài năm qua, kể cả ở Champions League, nhưng Radek Vitek, với tài năng của mình, có một tương lai rất rộng mở.

Radek Vitek sẽ là thủ môn Ngoại hạng Anh trong tương lai. Tất nhiên, cậu ấy còn phải trưởng thành và phát triển, nhưng hồ sơ của Radek Vitek cho thấy rõ ràng rằng cậu ấy có thể trở thành thủ môn ở giải đấu cao nhất nước Anh".