MU hưởng lợi khi Premier League công bố thay đổi lịch thi đấu 21/11/2025 12:29

MU đã khiếu nại lên Premier League sau khi không hài lòng với lịch thi đấu tháng 12 của họ và giải đấu đã phản hồi bằng cách đưa ra cho "Quỷ đỏ" một lịch thi đấu "thân thiện" hơn với người hâm mộ vào đầu năm mới. Bây giờ, MU hưởng lợi khi Premier League công bố thay đổi lịch thi đấu.

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa công bố những thay đổi mới nhất về lịch thi đấu và đây là tin vui cho người hâm mộ Manchester United. Sau khi công bố lịch thi đấu tháng 12, Premier League đã bị ngập trong những lời phàn nàn từ các cổ động viên Manchester United đến sân theo dõi trận đấu.

Theo đó, từ giờ đến Giáng sinh, đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ không thi đấu trận nào vào thứ Bảy. Chỉ có hai trong tám trận tiếp theo của Manchester United diễn ra vào cuối tuần, và cả hai đều là trận trên sân khách.

Đến thời điểm trận derby Manchester diễn ra thì gần ba tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng MU chơi một trận đấu vào thứ Bảy trên sân nhà Old Trafford. Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada, đã nói chuyện với giám đốc Ngoại hạng Anh Richard Masters để nêu rõ những lo ngại của MU. Và lãnh đạo của Premier League đã ghi nhận điều này giúp MU hưởng lợi.

Giám đốc điều hành MU, Omar Berrada nói chuyện với giám đốc Ngoại hạng Anh Richard Masters, giúp MU hưởng lợi. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Cụ thể, trận derby Manchester giữa MU và Man City trên sân Old Trafford là một trong 19 trận đấu tại Premier League được sắp xếp lại trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2026. MU sẽ tìm cách "trả thù" Man City, đội đã đè bẹp họ 3-0 ở trận lượt đi trên sân Etihad, trong trận lượt về diễn ra lúc 12 giờ 30 thứ Bảy, ngày 17-1 (giờ Anh).

Mặc dù các trận đấu vào khung giờ trưa thứ Bảy thường được phát trực tiếp trên TNT Sports, nhưng Sky Sports sẽ là kênh phát sóng trận derby Manchester. Thay vào đó, TNT Sports sẽ phát sóng chuyến làm khách của Arsenal trước Nottingham Forest lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Vào ngày chủ nhật 25-1-2026, MU sẽ có chuyến làm khách đến sân Emirates gặp chủ nhà arsenal vào lúc 16 giờ 30. Đây là một trận đấu khác mà MU phải phục hận sau khi để thua đáng tiếc Arsenal 0-1 trên sân nhà Old Trafford ngay vòng 1 Premier League.

Dưới đây là lịch thi đấu thay đổi của Premier League

Thứ Bảy, lúc 12 giờ 30 ngày 17-1-2026 (giờ Việt Nam cộng thêm 6 tiếng, nghĩa là lúc 18 giờ 30): Manchester United vs Man City (Sky Sports); 17 giờ 30: Chelsea vs Brentford; Leeds vs Fulham; Liverpool vs Burnley; Sunderland vs Crystal Palace; Tottenham vs West Ham; Nottingham Forest vs Arsenal (TNT Sports).

Chủ Nhật, lúc 14 giờ ngày 18-1: Wolves gặp Newcastle (Sky Sports); 16 giờ 30: Aston Villa gặp Everton (Sky Sports)

Thứ Hai, ngày 19-1: 20 giờ Brighton gặp Bournemouth (Sky Sports)

Thứ Bảy, ngày 24-1: 12 giờ 30 West Ham vs Sunderland (TNT Sports); Burnley vs Tottenham Fulham vs Brighton; Man City vs Wolves. 17 giờ 30 Bournemouth vs Liverpool (Sky Sports)

Chủ Nhật, ngày 25-1: Lúc 14 giờ Brentford đấu với Nottingham Forest (Sky Sports); Crystal Palace đấu với Chelsea (Sky Sports); Newcastle đấu với Aston Villa (Sky Sports); 16 giờ 30 Arsenal đấu với Manchester United (Sky Sports)

Thứ Hai, ngày 26-1: 20 giờ Everton gặp Leeds (Sky Sports)

Thứ bảy, ngày 31-1: Lúc 17 giờ 30, Brighton vs Everton; Leeds vs Arsenal; Wolves vs Bournemouth; Chelsea vs West Ham (Sky Sports). Lúc 20 giờ Liverpool vs Newcastle (TNT Sports)

Chủ Nhật, ngày 1-2: Lúc 14 giờ Aston Villa đấu với Brentford (Sky Sports); Manchester United đấu với Fulham (Sky Sports); Nottingham Forest đấu với Crystal Palace (Sky Sports). Lúc 16 giờ 30 Tottenham đấu với Man City (Sky Sports).

Thứ Hai, ngày 2-2: Lúc 20 giờ Sunderland gặp Burnley (Sky Sports).