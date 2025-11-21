Hé lộ tương lai của Onana tại MU 21/11/2025 12:01

Cựu danh thủ "quỷ đỏ" Gordon Strachan khẳng định rằng không có cách nào để MU đưa Andre Onana trở lại, dù thủ môn người Cameroon này đang gây ấn tượng tại Trabzonspor khi được cho mượn. Tương lai của Onana tại MU dường như không còn.

Gordon Strachan cho rằng Andre Onana đã có lần ra sân cuối cùng cho Manchester United. Onana gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn vào tháng 9, sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng tại Old Trafford. Tuyển thủ Cameroon chỉ ra sân một lần cho Manchester United trước khi rời đi. HLV trưởng của MU, Ruben Amorim, hiện coi Sanne Lammens là thủ môn số 1 lâu dài của mình. Và cựu cầu thủ của MU, Strachan, tin rằng Onana sẽ không bao giờ trở lại Old Trafford, ngay cả khi hợp đồng cho mượn của anh hết hạn.

Strachan chia sẻ với Esports News (Anh): "Tôi nghĩ Andre Onana đã chơi trận cuối cùng cho Manchester United. Ở Manchester United, bạn phải có sự hiện diện trong khung thành - dù là về thể chất, thái độ hay tính cách, bạn phải là một cầu thủ đáng chú ý. Tôi không nghĩ Onana có được điều đó khi còn chơi cho "quỷ đỏ".

Vấn đề lớn đối với tôi là tôi không chắc Onana có thực sự muốn ở lại Old Trafford hay không. Onana trông như muốn ở một nơi khác và đó có thể là điều cậu ấy cần để bắt đầu tận hưởng bóng đá trở lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Onana thích chơi bóng cho Manchester United. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy Onana chơi bóng cho Manchester United một lần nữa. Tôi nghĩ sự nghiệp của Onana tại Old Trafford đã kết thúc ở khía cạnh đó".

Tương lai của Onana tại MU dường như không còn. ẢNH: EPA

Trong khi đó, Strachan thừa nhận ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào quyết định chiêu mộ Benjamin Sesko từ RB Leipzig với giá 73 triệu bảng của MU. Sesko mới chỉ ghi được hai bàn sau 12 lần ra sân mùa này, và Strachan nói thêm: "Benjamin Sesko trông có vẻ do dự, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Sesko vẫn còn trẻ, nhưng hiện tại tôi không chắc chắn về cậu ấy. Bạn phải cho các cầu thủ trẻ thêm thời gian, nhưng tôi chưa thấy bất kỳ điều gì từ Sesko cho thấy nhiều triển vọng kể từ khi cậu ấy gia nhập. Về những tân binh khác trên hàng công, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, đã chơi tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Mbeumo, cậu ấy đã tạo nên sự khác biệt trong một vài lần cho Manchester United và cậu ấy có sự trung thực trong lối chơi mà tôi rất thích.

Mbeumo đã thực sự tiến bộ trong vài trận đấu gần đây gặp Liverpool, Brighton và Spurs. Cậu ấy có thể rất quan trọng với Manchester United ở mùa giải này. Mặt khác, Sesko cần phải thể hiện nhiều hơn trong những khoảnh khắc và những pha bóng đột phá như Cunha và Mbeumo đã làm. Vẫn còn quá sớm, nhưng Sesko cần phải tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn đến các trận đấu".