19 cầu thủ vắng mặt trong trận Arsenal gặp Tottenham 21/11/2025 11:12

(PLO)- Có thể 19 cầu thủ vắng mặt trong trận Arsenal gặp Tottenham ở vòng 12 Premier League khi HLV Mikel Arteta và HLV Thomas Frank phải xử lý những tình huống khó khăn.

Trận Arsenal gặp Tottenham ở derby Bắc London vào chủ nhật tại vòng 12 Premier League sẽ không có sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt, khi rất nhiều ngôi sao của cả hai đội hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Có tới 19 cầu thủ có thể vắng mặt trong trận derby Bắc London vào Chủ nhật, khi cả Arsenal và Tottenham Hotspur đều đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng chấn thương. "Pháo thủ" của HLV Mikel Arteta sẽ tiếp đón "gà trống" của HLV Thomas Frank trong một cuộc chiến khốc liệt vào cuối tuần này, sau hai tuần các CLB nghỉ thi đấu nhường sân chơi cho tuyển quốc gia.

Bất chấp sự mong đợi của người hâm mộ, những người sẽ đổ xô đến Holloway Road và Sân vận động Emirates, cả hai đội đều sẽ không bước vào trận đấu với đội hình mạnh nhất. Nguyên nhân là do một số ngôi sao đội một của hai đội hiện đang phải ngồi ngoài vì chấn thương và có khả năng sẽ bỏ lỡ toàn bộ trận đấu.

Tờ Mirror Football (Anh) sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tin tức chấn thương mới nhất trước trận Arsenal gặp Tottenham ở vòng 12 Premier League.

19 cầu thủ có thể vắng mặt trong trận Arsenal gặp Tottenham trong đó có Dejan Kulusevski (trái). ẢNH: Press Association

Arsenal

Arsenal có thể phải đối đầu với Spurs mà không có chín cầu thủ chủ chốt vào cuối tuần này. Mặc dù đang có sự bứt phá ngoạn mục tại Ngoại hạng Anh, vững vàng ở ngôi đầu bảng với khoảng cách bốn điểm so với Manchester City, nhưng chuỗi trận ấn tượng của Arteta vẫn không tránh khỏi những thách thức.

Gabriel đã bị thay ra ở phút thứ 64 trong trận giao hữu giữa tuyển Brazil và Senegal do chấn thương đầu gối. Chấn thương này có thể khiến cầu thủ 27 tuổi phải ngồi ngoài ít nhất bốn tuần, đồng thời cũng có lo ngại rằng anh có thể sẽ không thể trở lại thi đấu cho đến tháng 1.

Trong một tin tức khác, Jurrien Timber đã được điều trị chấn thương đầu gối trong trận đấu giữa Hà Lan và Lithuania. Mặc dù có vẻ đau đớn và phải rời sân ở phút thứ 60, Timber sau đó đã đăng một thông điệp trấn an người hâm mộ trên mạng xã hội, cho biết chấn thương không quá nghiêm trọng.

Trong khi đó, Kai Havertz và Martin Odegaard vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, và trận đấu vào Chủ nhật là quá sớm để cả hai có thể trở lại. Viktor Gyokeres đã bị loại khỏi đội hình Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2026 gặp Thụy Sĩ và Slovenia do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Burnley hồi đầu tháng, trong khi Riccardo Calafiori đã trở lại Anh sau khi phục vụ cho tuyển Ý do chấn thương hông.

Gabriel Martinelli tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương đùi gặp phải trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối tháng 10, dự kiến ​​trở lại vào đầu tháng 12. Noni Madueke vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương đầu gối gặp phải vào tháng 9.

Cuối cùng, Gabriel Jesus vẫn đang phải ngồi ngoài ở Arsenal sau ca phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) hồi tháng 1. Mặc dù tiền đạo người Brazil sắp trở lại, nhưng có thông tin cho rằng anh sẽ không thể ra sân cho đến tháng 12.

Tottenham

Tottenham hướng đến trận đấu với Arsenal vào Chủ nhật với 10 cầu thủ hiện đang chấn thương. Lucas Bergvall đã phải rút lui khỏi đội tuyển Thụy Điển do chấn động não dai dẳng, và thông tin cập nhật từ đội tuyển Thụy Điển cho thấy anh vẫn đang vật lộn với vấn đề này, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ra sân trong trận đấu với Arsenal.

Các báo cáo tại Pháp cũng chỉ ra rằng Randal Kolo Muani bị gãy xương hàm trong trận hòa 2-2 của Spurs với Manchester United trước kỳ nghỉ quốc tế, điều này sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất cho đến tháng 12, trong khi Dominic Solanke đã không ra sân kể từ khi bị chấn thương mắt cá chân vào tháng 8.

James Maddison dự kiến ​​sẽ không thể trở lại cho đến tháng 5 năm 2026 do chấn thương dây chằng chéo trước (ACL), trong khi Dejan Kulusevski đang điều trị chấn thương đầu gối từ tháng 5 và dự kiến ​​sẽ trở lại vào tháng 1 sang năm. Radu Dragusin cũng đang hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) và dự kiến ​​sẽ không thể thi đấu cho Spurs cho đến tháng sau, trong khi Archie Gray có thể sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách tới Arsenal do chấn thương bắp chân nhẹ.

Ngoài ra, Ben Davies, Yves Bissouma và Kota Takai của Tottenham đều có thể vắng mặt trong trận Derby Bắc London.