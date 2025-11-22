Người phá hỏng vụ chuyển nhượng Mane gia nhập MU 22/11/2025 07:29

Sadio Mane đã chia sẻ về việc HLV Jurgen Klopp gọi điện xin lỗi anh trước khi tiền đạo người Senegal này chuyển đến Liverpool với mức phí chuyển nhượng khổng lồ, cũng như lý do anh từ chối MU. Vậy người phá hỏng vụ chuyển nhượng Mane gia nhập MU là ai?

Sadio Mane tiết lộ Jurgen Klopp đã xin lỗi anh vì không chiêu mộ được anh cho Borussia Dortmund, trước khi anh chuyển đến Liverpool từ Southampton. Tiền đạo người Senegal có tám năm thi đấu lẫy lừng tại Anfield sau khi được Klopp chiêu mộ từ Southampton vào năm 2016 với mức giá 34 triệu bảng.

Tuy nhiên, hai người suýt chút nữa đã kết hợp tại Bundesliga sớm hơn nhiều năm. Vào năm, khi đang dẫn dắt Dortmund, Klopp nhận thấy tài năng của Mane, người đang tỏa sáng tại Red Bull Salzburg. Tuy nhiên, thỏa thuận cuối cùng không thành công vào thời điểm đó. Cuối cùng, Mane chuyển đến Southampton trước khi Klopp đến Liverpool vào năm sau với tư cách là người kế nhiệm cho HLV Brendan Rodgers.

Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents, Sadio Mane giải thích: "Tôi đã gặp Klopp. Ông ấy muốn đưa tôi đến Dortmund, nhưng mọi chuyện không thành công". 2 năm sau, hai người gặp lại nhau tại Premier League và Klopp vẫn kiên quyết muốn làm việc với Mane, bây giờ là trên đất Anh chứ không phải Đức.

Sadio Mane nói thêm: "Khi Klopp ở Liverpool, tôi cũng đang trên đường đến Southampton. Tôi đã nói với ông ấy, "Được rồi, chúng ta lại gặp nhau nhé". Klopp gọi cho tôi và nói, "Nghe này, mọi chuyện không ổn. Đó là lỗi của tôi. Vậy anh nghĩ sao? Chúng ta làm việc lại hay sao?".

Rồi tôi đến gặp HLV Mauricio Pochettino tại Tottenham. Tôi nói, "Được rồi, hãy đảm bảo ông đồng ý với người đại diện của tôi, mọi thứ. Tôi sẽ đến Tottenham". Rồi tôi trở về nhà, ba ngày sau, Klopp gọi cho tôi. Tôi nghĩ, "Đây là Klopp của tôi. Đây là điều đúng đắn... đây là điều tôi muốn". Tôi nói, "Tôi xin hứa. Có một số CLB muốn có tôi, nhưng không, tôi sẽ đến đó (Liverpool)". Và vào thời điểm đó, Liverpool thậm chí còn chưa được dự Champions League, còn Tottenham đang chơi Champions League".

Vụ chuyển nhượng Mane gia nhập MU đã bị Klopp phá hỏng. ẢNH: EPA

Mane cũng khẳng định Klopp đã xin lỗi vì không thể đưa anh đến Borussia Dortmund vào năm 2014. Mane nói thêm: "Klopp đã gọi cho tôi. Trước hết, tôi nói, "HLV...". Ông ấy nói, "Anh khỏe không? Tôi đã không thể đưa anh đến Dortmund, đó là lỗi của tôi".

Khi đó, tôi muốn đến Dortmund. Tôi đã gặp Klopp trước. Tôi không vui". Và Klopp đã xin lỗi tôi vì điều này. Ông ấy nói, "Chúng ta sẽ xây dựng một đội bóng mà không ai muốn đối đầu. Và sau đó, nếu chúng ta cùng nhau trưởng thành, cậu sẽ được chơi mọi trận đấu"".

Sau khi chuyển đến Liverpool vào mùa hè năm 2016, Mane ghi được 120 bàn thắng và có 46 pha kiến ​​tạo sau 269 lần ra sân trên mọi đấu trường, giành chức vô địch Premier League, FA Cup, Cúp Liên đoàn và chức vô địch Champions League danh giá.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Mane có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác nếu anh ký hợp đồng với Manchester United. Giải thích lý do tại sao việc chuyển đến Manchester United lại thất bại, Mane chia sẻ: "Manchester United đã gọi cho tôi cùng thời điểm đó. Tôi đã nói chuyện với HLV Louis Van Gaal. Khi họ không chiêu mộ được tôi, họ đã mua Anthony Martial.

Nhưng trước đó, Van Gaal gọi cho tôi hỏi, "Mane, cậu khỏe không? Cậu đang làm gì? Cậu... thế nào?". Tôi trả lời, "Tôi ổn". Ông ấy nói, "Tôi muốn cậu đến Manchester United". Tôi hỏi, "Thật sao". Ông ấy trả lời, "ừ".

Tôi nói, "Được thôi. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với người đại diện của mình". Ông ấy trả lời, "Chúng ta sẽ xem xét phương án nào là tốt nhất, vì tôi biết cậu là một cầu thủ giỏi và có thể giúp ích cho đội bóng, và chúng tôi cũng có thể giúp cậu trở thành những cầu thủ giỏi hơn"".

Klopp đã lên tiếng xin lỗi Mane. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, Mane giải thích việc có rất nhiều tài năng tại MU thi đấu trùng vị trí với anh và câu trả lời của Van Gaal đã khiến anh từ bỏ ý định ký hợp đồng với MU. Mane tiếp tục: "Và rồi tôi nói, "Được rồi, câu hỏi của tôi là: các anh có Memphis Depay, Wayne Rooney, Angel Di Maria, Robin Van Persie, tôi nghĩ là như nhau. Vậy tôi sẽ chơi ở đâu?". Đó là câu hỏi của tôi, bởi vì tôi muốn được chơi bóng".

Van Gaal nói, "Tôi biết tài năng của cậu, cậu rất giỏi. Nếu cậu tập luyện tốt, tạo ấn tượng tốt, cậu sẽ được ra sân. Nhưng chúng tôi còn một cầu thủ khác cũng rất giỏi". Tôi không tin vào lời giải thích của Van Gaal. Và vài ngày sau, CLB gọi cho tôi. Vì vậy, tôi đã chờ đợi cùng người đại diện và gia đình.

Tôi đã nói chuyện với HLV Van Gaal, nhưng ông ấy nói rằng tôi sẽ được thi đấu nếu tôi chơi tốt; nếu không... Nhưng vào thời điểm đó, tôi chưa sẵn sàng, tôi có thể nói như vậy. Tôi còn trẻ. Tôi vẫn cần ai đó giúp đỡ nhiều hơn. Và tôi cần thêm một hoặc hai năm nữa để trở thành người tôi mong muốn. Bởi vì tôi vẫn còn ở Southampton; tôi chưa ổn định.

Và rồi chúng tôi nói, "Được rồi, để xem sao". Vì có thể là Tottenham, tôi có một cuộc họp với Tottenham. Cùng lúc đó, HLV Pochettino gọi cho người đại diện của tôi. Ông ấy nói, "Tôi muốn Sadio Mane đến sân tập của Tottenham". Và một tuần sau, tôi đến sân tập của Tottenham.

Và tôi đã thấy cơ sở vật chất, tôi gặp HLV, tôi nói chuyện với ông ấy. Tôi bị thuyết phục hơn cả dự án của Man United. Bởi vì Man United có quá nhiều... vấn đề là có quá nhiều cầu thủ lớn".

Mane chia tay Liverpool vào năm 2022 để ký hợp đồng với Bayern Munich. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa giải với đội bóng xứ Bavaria, Mane đã chuyển đến Al Nassr ở Giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Arabia, nơi anh vẫn đang thi đấu cùng Cristiano Ronaldo cho đến ngày nay.