Liverpool thua tan nát cực sốc ngay tại Anfield 23/11/2025 00:07

(PLO)- Được đánh giá cao hơn và kiểm soát bóng hơn 70% nhưng Liverpool thua tan nát cực sốc với tỉ số 0-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Anfield ở vòng 12 Premier League.

Bước vào trận đấu ở vòng 12 Premier League, Liverpool tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, The Kop muốn ép Nottingham Forest phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.



Ngay phút thứ 6, Liverpool đã tạo ra cơ hội ngon ăn, từ pha phối hợp ăn ý trước vòng 16m50, Mac Allister tung cú sút quyết đoán, tiếc là bóng chạm chân hậu vệ Nottingham ra ngoài.



Phút 16, Liverpool tiếp tục tấn công, Mohamed Salah đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm, hậu vệ trẻ Milos Kerkez băng vào dứt điểm, tiếc là cú sút của hậu vệ này lại đưa bóng vọt xà, một cơ hội ghi bàn mở tỷ số trôi qua đáng tiếc.

Mohamed Salah và hàng công Liverpool bế tắc trước hàng thủ của Nottingham. Ảnh: EPL

Nottingham phòng ngự rất chắc chắn, với lối chơi tập trung số lượng trước vòng cấm đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Phút 30, Dominik Szoboszlai tung cú sút xa ngoài vòng cấm nhưng bóng không thể vượt qua được hàng rào Nottingham.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Liverpool phải trả giá đắt khi Nottingham có bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, đội khách Nottingham được hưởng quả đá phạt góc, Van Dijk phá bóng vô tình đến đúng vị trí của Murillo, chân sút Nottingham dứt điểm quyết đoán tung lưới Alisson, 1-0 nghiêng về Nottingham.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lưới của Liverpool tiếp tục rung lên lần 2, từ pha tranh chấp thành công, Igor Jesus tung cú sút chéo góc, thủ thành Alisson bất lực nhìn bóng vào lưới, tiếc là trọng tài từ chối bàn thắng của Nottingham vì bóng đã chạm tay Igor Jesus trước đó.

Phút 45, Mohamed Salah đi bóng tốc độ bên cánh phải, tiền đạo người Ai Cập quyết định dứt điểm ở góc hẹp, thủ thành Matz Sels dễ dàng khép góc để hóa giải tình huống nguy hiểm mà Liverpool tạo ra.

Sang hiệp 2, thời gian trôi qua chưa được một phút, bất ngờ lưới của Liverpool rung lên lần 2. Phút 46, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào vòng cấm, Nicolo Savona băng vào đệm bóng cận thành hạ gục thủ thành Alisson, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nottingham.

Nhận 2 bàn thua bất ngờ, Liverpool tổ chức đội hình tấn công nhưng trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Nottingham, các chân sút của The Kop bất lực tìm ra khoảng trống.

Phòng ngự thiếu tập trung, Liverpool thua tan nát cực sốc 0-3 ngay trên sân nhà. Ảnh: EPL

Phút 63, Mohamed Salah đi bóng loại bỏ hai hậu vệ Nottingham trong vòng cấm, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo Liverpool lại đưa bóng ra ngoài.

Tấn công liên tục nhưng không tìm ra được khoảng trống dứt điểm, Liverpool một lần nữa phải trả giá khi Nottingham có bàn thắng thứ 3. Phút 79, từ pha đi bóng khó chịu, Hutchinson dễ dàng loại bỏ hậu vệ Liverpool rồi tung cú sút uy lực, thủ thành Alisson vất vả cản phá, bóng bật ra đúng vị trí của Morgan Gibbs-White, tiền vệ Nottingham dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nottingham.

Những phút cuối trận, dù nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng Liverpool bất lực, chấp nhận thua tan nát 0-3 ngay trên sân nhà Anfield.

Kết quả các trận đáng chú ý khác ở vòng 12 Premier League, Chelsea thắng Burnley 2-0, Bournemouth hòa West Ham 2-2, Brighton thắng Brentford 2-1, Fulham thắng Sunderland 1-0 và Wolves thua Crystal Palace 0-2.