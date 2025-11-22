Onana làm rõ tương lai tại MU 22/11/2025 13:40

(PLO)- Andre Onana làm rõ tương lai tại MU với kế hoạch dự phòng đã được quyết định sau khi hết hợp đồng cho mượn.

HLV Ruben Amorim của MU đã quyết định cho Andre Onana ra đi theo dạng cho mượn vào mùa hè và kể từ đó tân binh ​​Senne Lammens trở thành thủ môn số 1 mới tại Old Trafford, nhưng thủ môn người Cameroon vẫn chưa từ bỏ hy vọng trở lại Anh khi Onana làm rõ tương lai tại MU.

Andre Onana vẫn hy vọng có thể hồi sinh sự nghiệp tại Manchester United sau khi trở về CLB từ thời gian cho mượn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thủ môn người Cameroon này cũng sẽ cân nhắc chuyển đến một CLB khác của Premier League.

Onana đã trải qua hai năm thi đấu không thuyết phục tại Old Trafford và bị chấn thương khi bắt đầu mùa giải, trước khi bất ngờ được phép chuyển đến CLB Trabzonspor của Super Lig sau khi kỳ chuyển nhượng của Anh đóng cửa.

Vị trí của Onana tại Old Trafford vẫn chưa rõ ràng khi Altay Bayindir bắt đầu mùa giải với tư cách là lựa chọn số một trong khung gỗ, do chấn thương của Onana, trước khi MU ký hợp đồng với thủ môn trẻ 23 tuổi người Bỉ Senne Lammens vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Mặc dù đã chuyển đến CLB khác, tờ iNews (Anh) đưa tin cựu thủ môn Inter Milan Onana rất muốn trở lại Anh chơi bóng tại ngoại hạng Anh.

Onana làm rõ tương lai tại MU khi anh vẫn muốn chơi bóng ở Anh, bất chấp có còn thi đấu cho "quỷ đỏ" hay không. ẢNH: ANADOLU

Trabzonspor đang nhắm đến việc mua đứt Onana sau thời gian mượn anh từ MU, nhưng mục tiêu lâu dài của Onana dường như sẽ trở lại Anh. Lammens đã trở thành thủ môn số một tại Manchester United. Anh gây ấn tượng ngay từ đầu tại Old Trafford và điều đó đã đặt Onana vào một tình thế khó khăn.

Do đó, Andre Onana không loại trừ khả năng chuyển đến một CLB hàng đầu khác ở Anh, nơi anh có thể là lựa chọn đầu tiên nếu con đường đến vị trí số 1 của Manchester United bị chặn lại. Onana đã trải qua một giai đoạn đầy rẫy sai lầm ở Anh, điều này có thể gây bất lợi cho anh. Ruben Amorim đã quyết định loại Onana khỏi đội hình mùa trước sau một số sai lầm nghiêm trọng khiến Quỷ Đỏ phải trả giá nhiều lần.

Tuy nhiên, Onana vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ các CLB bên ngoài nước Anh. Onana đã từ chối lời mời chuyển đến AS Monaco của Pháp vào đầu mùa hè này, chỉ sau khi nhận được sự đảm bảo từ Amorim rằng anh là một phần trong kế hoạch của ông tại MU.

Sau đó, lập trường HLV Amorim thay đổi khi Onana mắc thêm nhiều lỗi trong trận thua đáng xấu hổ của MU tại Carabao Cup trước Grimsby đầu mùa giải này. Mặc dù vậy, Onana vẫn có sự quan tâm từ Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và các CLB ở Saudi Arabia. Điều này có thể hấp dẫn cả Onana và MU tùy thuộc vào diễn biến của mùa hè tới, khi ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford muốn tiếp tục giảm quỹ lương bằng cách bán cầu thủ.

HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ về việc thủ môn Andre Onana bị cho mượn: “Chúng tôi thấy Andre Onana đã có một mùa giải rất, rất tốt tại Inter Milan, chất lượng là điều hiển nhiên. Nhưng chúng tôi là một phần của CLB và đôi khi, trong khoảnh khắc, mọi thứ có thể trở nên ngày càng khó khăn hơn.

Bạn có thể rất giàu kinh nghiệm, nhưng ở CLB này, áp lực đôi khi đè nặng lên từng chi tiết. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rằng cần phải thay đổi. Đôi khi thật khó để chỉ ra lý do. Đó là màn trình diễn, những khoảnh khắc. Vận rủi trong một số khoảnh khắc đã ảnh hưởng đến Andre Onana, cũng như ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi nghĩ rằng cần phải có sự thay đổi ở vị trí thủ môn".