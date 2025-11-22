Sốc: Đơn xin nhập tịch Malaysia của 5 cầu thủ được chấp thuận ngay lập tức 22/11/2025 12:46

(PLO)- 5 hộ chiếu được cấp cho các cầu thủ liên quan đến vụ làm giả giấy tờ đã được chấp thuận ngay lập tức vào ngày họ nộp đơn xin nhập tịch Malaysia.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiết lộ điều này thông qua toàn văn 64 trang trong quyết định của Ủy ban Phúc thẩm FIFA, được đưa ra sau phán quyết của ủy ban vào ngày 3-11 bác bỏ đơn kháng cáo của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ liên quan đến việc nhập tịch Malaysia.

5 cầu thủ gửi đơn nhập tịch Malaysia được duyệt ngay trong ngày

Ở trang bảy của tài liệu đầy đủ, FIFA đã ghi rõ ngày bảy cầu thủ nộp đơn xin nhập tịch Malaysia, đó là vào tháng 3 và tháng 6 năm 2025. Đơn của Gabriel Palmero có ngày nộp là 17-3, trong khi đơn của Hector Hevel có ngày nộp là 18-3. Đơn của Facundo Garces có ngày nộp là 1-6.

FIFA cho biết: “Trong khi đó, đơn đăng ký của Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal được đề ngày 3-6”.

Ở trang tám, FIFA tiết lộ ngày bảy cầu thủ nhận được hộ chiếu Malaysia, đủ điều kiện trở thành công dân Malaysia. FIFA cho biết đơn xin cấp hộ chiếu của 5 cầu thủ gồm Hevel, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đã được chấp thuận ngay trong ngày nộp.

Văn bản của FIFA cho thấy có 5 cầu thủ được duyệt hồ sơ ngay trong ngày họ gửi đơn xin nhập tịch Malaysia. ẢNH: FIFA

Theo đó, Hevel nhận được hộ chiếu được ghi ngày 18-3, trong khi Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal nhận được hộ chiếu có ngày 3-6. Palmero nhận được hộ chiếu của mình một ngày sau khi nộp đơn, vào ngày 18-3, trong khi Garces phải đợi hai ngày, vì hộ chiếu của anh đã được chấp thuận vào ngày 3-6.

Ủy ban Phúc thẩm của FIFA hôm 3-11 đã duy trì lệnh trừng phạt đối với FAM và ra lệnh điều tra chính thức các quy trình nội bộ của tổ chức này. Vụ việc tập trung vào việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ "di sản".

Các nhà điều tra FIFA phát hiện tài liệu do FAM nộp ghi rõ ông bà của các cầu thủ sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ dân sự thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy cả bảy cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Ủy ban kháng cáo FIFA đã bác bỏ tuyên bố của FAM và các cầu thủ rằng họ đã hành động một cách thiện chí.

Vào tháng 9, ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ. Bảy cầu thủ này mỗi người bị phạt Franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FAM không nên kháng cáo

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Kelantan (KAFA) Husin Deraman cho biết quyết định đưa vấn đề này ra Tòa án trọng tài thể thao (CAS) của FAM là không phù hợp. Ông cho biết lý lẽ của FIFA đã có sẵn và việc đưa vụ việc ra CAS chỉ làm tổn hại thêm đến uy tín của FAM.

FAM được khuyên không nên kháng cáo lên CAS vì họ không có căn cứ để kháng cáo. ẢNH: NST

"Về mặt chuyên môn, lời khuyên của tôi là FAM không cần phải kháng cáo lên CAS vì không có căn cứ để kháng cáo", Husin Deraman nói, "Nhìn vào sự việc, thực sự không có căn cứ nào để FAM trình bày với CAS".

Ông Husin Deraman nói thêm rằng FAM nên tiếp tục và coi sự cố này là bài học quan trọng cho tương lai. "FIFA có tiêu chuẩn rất cao về tính chuyên nghiệp trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến các hiệp hội thành viên. Trong trường hợp này, FAM nên tuân thủ quyết định của FIFA", ông Husin Deraman khẳng định.