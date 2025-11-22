Công bố minh bạch vụ bê bối của bóng đá Malaysia 22/11/2025 12:04

(PLO)- Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã lên tiếng về vụ việc liên quan đến Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cho bảy cầu thủ, khẳng định đây là vấn đề nghiêm trọng cần được xử lý minh bạch và đúng quy trình.

Khi đang có chuyến công tác tại Johannesburg, ông Anwar trả lời truyền thông Malaysia rằng những gì FIFA đưa ra cho bóng đá Malaysia không thể xem nhẹ, và chính phủ sẽ không can thiệp để làm sai lệch tiến trình điều tra.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh chính phủ không hề có ý định che giấu bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc. Anwar cho biết các cơ quan chức năng của Malaysia đã tiến hành điều tra và khẳng định sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt hay làm lơ vụ án.

Ông Anwar thừa nhận sự sốt ruột của công chúng khi muốn thấy những bước xử lý nhanh chóng, nhưng ông nhấn mạnh rằng mọi việc phải diễn ra đúng theo quy trình pháp lý, tránh tạo ra nhận thức rằng chính phủ can thiệp vào công việc của FAM hoặc ảnh hưởng đến tiến trình xem xét độc lập.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim yêu cầu FAM minh bạch vụ việc nhập tịch cầu thủ bị cho là không hợp lệ. Ảnh: EPA.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lan truyền tin đồn cho rằng chính phủ Malaysia muốn ngăn chặn điều tra. Thủ tướng bác bỏ hoàn toàn suy đoán đó và tái khẳng định mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ đến tận cùng. Theo Anwar, chính phủ đã và đang thúc đẩy quá trình xác minh độc lập, nhưng không được phép vượt quyền hoặc tác động trực tiếp, vì điều đó có thể tạo ra tiền lệ xấu cũng như nghi ngờ về tính khách quan.

Thủ tướng Anwar đồng thời đưa ra quan điểm về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, cho rằng Malaysia không phản đối chính sách này nếu được thực hiện đúng đắn và dựa trên quy trình hợp pháp. Mặc dù ủng hộ việc bổ sung nhân tài cho đội tuyển quốc gia, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tiếp tục phát triển nguồn lực bóng đá trẻ trong nước. Là một người yêu thể thao, Thủ tướng cho biết chính phủ đã phân bổ ngân sách đáng kể nhằm thúc đẩy các chương trình đào tạo và bồi dưỡng tài năng bản địa.

Vụ bê bối của bóng đá Malaysia bùng nổ sau khi FIFA công bố kết quả điều tra vào cuối tháng 9, trong đó các tài liệu được FAM nộp để chứng minh gốc gác của bảy cầu thủ bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo. Mặc dù FAM phủ nhận mọi cáo buộc, FIFA khẳng định liên đoàn đã thừa nhận những sai lệch trong giấy tờ. Từ đó, FAM bị áp dụng các lệnh trừng phạt, bao gồm mức phạt tài chính và việc bảy cầu thủ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong một năm. FAM đã nộp đơn kháng cáo nhưng tiếp tục bị bác bỏ, khiến các hình phạt trở thành có hiệu lực pháp lý ràng buộc.

Có đến 7 cầu thủ Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ nhập tịch giả mạo để thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: EPA.

Trong năm vừa qua, Malaysia đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế bởi quá trình nhập tịch cầu thủ diễn ra mạnh mẽ, nhưng cũng kéo theo nhiều nghi vấn về nguồn gốc và hồ sơ của một số cầu thủ. Sau khi công bố tài liệu gốc từ các quốc gia nơi họ sinh ra, FIFA kết luận rằng những giấy tờ FAM trình lên có thông tin không khớp so với dữ liệu thực tế.

Trước những diễn biến trên, Thủ tướng Anwar Ibrahim tái khẳng định mong muốn vụ việc phải được công bố một cách minh bạch nhất, đồng thời đảm bảo mọi bên liên quan đều chịu trách nhiệm thích đáng. Ông nhấn mạnh rằng dù chính phủ không can thiệp vào quá trình xử lý của FAM và FIFA, nhưng chính phủ có trách nhiệm giám sát và tiến hành điều tra độc lập để bảo đảm không có sai phạm bị che giấu.

Thủ tướng cũng nhắc lại cam kết của mình đối với sự phát triển thể thao Malaysia, đặc biệt là bóng đá. Theo ông, đầu tư cho thế hệ cầu thủ trẻ là điều không thể bỏ qua và là nền tảng vững chắc để xây dựng tương lai cho bóng đá nước nhà.