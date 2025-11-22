Rực rỡ sắc màu Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 22/11/2025 07:42

(PLO)- Sự kiện lớn Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM năm nay quy tụ hơn 500 võ sinh, nghệ sĩ và HLV của hơn 30 đoàn võ thuật trong và ngoài nước, đại diện cho 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một đại hội võ thuật đầy màu sắc và đa dạng văn hóa.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM năm 2025 chính thức diễn ra từ ngày 21-11 đến ngày 23-11 trên trục đường Lê Lợi, đoạn nối giữa Nguyễn Huệ và Pasteur, một trong những không gian văn hóa sôi động nhất của thành phố.

Bên cạnh những buổi trình diễn các tiết mục võ thuật đặc trưng, liên hoan còn mang đến nhiều hoạt động phong phú như Giải thi đấu hội diễn võ thuật quốc tế mở rộng, khu vực trưng bày và tương tác với các loại binh khí - dụng cụ võ thuật, cùng không gian ẩm thực gắn với văn hóa võ đạo. Tất cả hòa quyện trong chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”, khẳng định tinh thần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống thông qua nghệ thuật chiến đấu.

Nâng cao vị thế Võ thuật Việt Nam

Đêm khai mạc 21-11 mở màn bằng âm hưởng trống hội rộn ràng, hùng tráng, dẫn dắt khán giả vào màn đồng diễn ấn tượng của các võ sinh Vovinam đến từ Trường Phổ thông IVS. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tiết tấu mạnh mẽ và chuyển động đồng bộ của hàng trăm võ sinh đã tạo nên trường khí tràn đầy năng lượng, phản ánh nét đẹp tinh túy của võ học Việt Nam.

Đêm khai mạc rực rỡ sắc màu với những màn biểu diễn võ thuật hấp dẫn đông đảo người xem.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở VH-TT phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT thực hiện. Năm nay, sự kiện tiếp tục thu hút đông đảo các đoàn võ thuật nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ… cùng hơn 20 đoàn trong nước, khẳng định sức lan tỏa ngày càng lớn của phong trào võ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh Liên hoan Võ thuật Quốc tế là sự kiện thường niên không chỉ nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ của dân tộc mà còn giới thiệu hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện và hội nhập.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định TP.HCM không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Bà Diệu Thúy chia sẻ: “Đây là cơ hội để thành phố quảng bá nét đẹp của các môn phái truyền thống như Võ cổ truyền, Vovinam, vốn đã được biết đến và mến mộ tại nhiều quốc gia, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa các trường phái võ thuật đặc sắc từ khắp thế giới. TP.HCM tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh một đô thị hiện đại, năng động, hướng tới trở thành “siêu đô thị quốc tế”, không chỉ mạnh về kinh tế mà còn phong phú về văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Trong dòng chảy lịch sử, tinh thần thượng võ luôn là một phần quan trọng trong bản sắc Việt Nam, góp phần bồi đắp ý chí kiên cường của dân tộc. TP.HCM đặc biệt tự hào khi phong trào luyện tập võ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ, với nhiều vận động viên đạt thành tích ấn tượng tại các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic hay các giải vô địch thế giới. Những thành tích này góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế".

Liên hoan võ thuật quốc tế quảng bá hình ảnh của võ thuật Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các nền võ thuật và nâng cao nhận thức về giá trị truyền thống của võ học.

Tưng bừng 3 ngày hội lớn

Từ ngày 22-11, Hội diễn Võ thuật Quốc tế tiếp tục mang đến hàng loạt tiết mục hấp dẫn ở nhiều thể loại như quyền, kỹ thuật hay đối kháng. Các đoàn trong nước trình diễn những nét đặc sắc của từng môn phái, từ Vovinam mạnh mẽ, Võ cổ truyền uyển chuyển đến khí công Hồng Gia Quyền hay võ trận Tây Sơn Bình Định giàu truyền thống.

Các đoàn quốc tế cũng mang đến dấu ấn riêng qua những tiết mục giàu bản sắc, chẳng hạn Arnis – môn võ gậy nhanh, linh hoạt của Philippines; Tarung Derajat đầy sức mạnh và khí lực đến từ Indonesia; hay Sqay – môn kiếm pháp độc đáo của Ấn Độ. Mỗi phần trình diễn đều phản ánh tinh thần, văn hóa và kỹ thuật chiến đấu của từng quốc gia.

Độc lạ Muay Thái với những đòn thế mạnh mẽ.

Đặc biệt, vào sáng 22-11, đường Lê Lợi còn là nơi tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Sự kết hợp này góp phần tạo nguồn động viên lớn về tinh thần, thắp lên niềm tự hào dân tộc trước thềm đấu trường khu vực.

Liên hoan Võ thuật Quốc tế đã chính thức bắt đầu, mở ra ba ngày sự kiện giàu cảm hứng và đậm màu sắc văn hóa - võ thuật. Đây không chỉ là lễ hội dành cho người yêu võ học, mà còn là nhịp cầu gắn kết bạn bè năm châu, gửi đi thông điệp về hòa bình, đoàn kết và tinh thần hữu nghị từ một Việt Nam hiện đại và thân thiện.

Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam tham dự SEA Games 33.

Âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo hòa quyện cùng khí chất võ đạo mang đến những cảm xúc khó quên, lan tỏa thông điệp về tinh thần Việt Nam kiên cường, vươn mình ra thế giới.