4 đội tuyển ở Đông Nam Á bị loại, Malaysia lo lắng và thời cơ của Việt Nam 20/11/2025 13:09

(PLO)- Hiện có 4 đội tuyển bóng đá quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đã chính thức bị gạch tên khỏi cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi không vượt qua vòng loại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đông Nam Á mới chỉ có hai đại diện chắc suất góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 tổ chức ở Saudi Arabia là đội tuyển Indonesia và Singapore. Trong khi các đội bóng khác vẫn đang tiếp tục chờ đợi những chiếc vé tiếp theo được phân bổ, một số đội đã chắc chắn không còn cơ hội. Danh sách bốn đội tuyển ở Đông Nam Á chắc chắn bị loại gồm Đông Timor, Brunei, Myanmar và Lào.

Tại bảng A, đội tuyển Đông Timor chỉ giành được 3 điểm và đứng thứ ba, khiến họ hoàn toàn không thể cạnh tranh với hai đội dẫn đầu là Philippines và Tajikistan, kể cả khi thi đấu trận cuối. Tình cảnh tương tự lặp lại ở bảng B, nơi tuyển Brunei cũng chỉ xếp thứ ba với 3 điểm sau trận thua Lebanon 0-3 ở lượt trận cuối. Lebanon dẫn đầu bảng với 13 điểm, còn Yemen đứng nhì với 11 điểm, khiến Brunei chính thức bị loại.

Myanmar cũng không thể tiếp tục cuộc đua khi nằm quá xa so với đội đầu bảng E là Syria. Dù vẫn còn hai trận chưa đấu, tổng điểm tối đa Myanmar có thể đạt được chỉ là 12, con số không đủ để đuổi kịp Syria đang sở hữu 15 điểm. Lào là đội cuối cùng trong nhóm bốn đội bị loại, khi họ đứng thứ ba bảng F với 3 điểm và chính thức mất suất đến Asian Cup 2027 sau khi thất bại 0-2 trước đội khách Việt Nam.

Đội tuyển Singapore sớm giành vé chính thức chơi vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Nếu tính cả Campuchia, đội bị loại sớm từ vòng play off vào tháng 9-2024 sau khi thua Sri Lanka, làng bóng Đông Nam Á đã có năm đại diện không thể tiến sâu. Trong bối cảnh đó, chỉ còn Thái Lan, Philippines, Malaysia và Việt Nam tiếp tục tranh chấp những suất dự vòng chung kết, tất cả đều phải chờ đến lượt trận cuối vào tháng 3-2026 để biết kết quả.

Đáng chú ý Việt Nam và Malaysia rơi vào tình thế đặc biệt khi hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối, nơi cơ hội đi tiếp có thể được quyết định ngay tại cuộc chạm trán đó. Tuy nhiên, vị thế của Malaysia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ bê bối liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch cho bảy cầu thủ.

Vụ việc này hiện đã được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nếu CAS bác đơn kháng cáo, đội tuyển Malaysia có thể đối mặt với nguy cơ bị AFC trừ điểm hoặc đưa ra án phạt khác, dẫn đến việc không đủ điều kiện góp mặt tại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F nhưng không chắc đi tiếp do vướng vào bê bối gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch khiến họ nhiều khả năng bị loại. Ảnh: CCT.

Trong khi cục diện vòng loại vẫn còn nhiều biến số, ban tổ chức giải đấu đã xác định được 20 đội tuyển sẽ góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong số đó, 18 đội giành quyền dự giải nhờ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, bao gồm: chủ nhà Saudi Arabia, Úc, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Triều Tiên, Kuwait và Kyrgyzstan.

Bên cạnh nhóm 18 đội này, hai đội bóng đã vượt qua vòng loại thứ ba Asian Cup để giành vé là Syria và Singapore. Đặc biệt, Singapore đã viết nên cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại để vào vòng chung kết Asian Cup. Trong quá khứ, đội tuyển đảo quốc sư tử chỉ một lần dự giải, vào năm 1984, khi họ là chủ nhà.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 5-2-2027 tại Saudi Arabia. Bốn suất cuối cùng sẽ được xác định sau khi lượt trận vòng loại thứ ba kết thúc vào ngày 31-3-2026. Với nhiều kịch bản có thể xảy ra, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến án phạt của Malaysia, cuộc đua tại vòng loại còn nhiều diễn biến khó lường trước khi danh sách 24 đội tuyển được hoàn tất.