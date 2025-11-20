Bóng đá Malaysia mịt mờ tìm lối thoát 20/11/2025 06:39

(PLO)- Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ phải đối mặt với một hành trình gian nan nếu tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để kháng cáo các án phạt liên quan đến bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch.

Ý kiến của luật sư Roseli được đưa ra ngay sau khi Ủy ban kháng cáo của FIFA công bố phán quyết chi tiết với bóng đá Malaysia, trong đó tiếp tục giữ nguyên toàn bộ lệnh trừng phạt đã áp dụng trước đó, khiến FAM rơi vào thế khó hơn bao giờ hết.

Theo FIFA, FAM cùng bảy cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, vốn quy định nghiêm ngặt về việc làm giả hoặc can thiệp vào tài liệu chính thức.

Lý lẽ yếu ớt của FAM

Không chỉ bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, ủy ban cũng ra lệnh mở một cuộc điều tra độc lập nhằm xác định cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp cho những hành vi sai phạm, đồng thời đánh giá lại toàn bộ quy trình tuân thủ và công tác quản trị nội bộ của FAM. Nếu phát hiện thêm vi phạm, các quan chức liên quan có thể phải đối mặt với những án kỷ luật mới.

Đội tuyển Malaysia dẫn đầu bảng F nhưng không chắc sẽ giành quyền đi tiếp ở Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Luật sư Nik Erman giải thích rằng FIFA đưa ra quyết định cứng rắn như vậy vì FAM không đưa ra bất kỳ hành động khắc phục nào đủ sức thuyết phục. Tổ chức này không chỉ không xác định được ai là người thực hiện các thay đổi trong hồ sơ, mà còn không áp dụng hình thức xử lý nội bộ và cũng không đưa ra kế hoạch cải tổ hệ thống để tránh tái diễn sai phạm.

Trên cơ sở đó, FIFA viện dẫn Điều 35 (5) để trao quyền cho ban thư ký của mình tiến hành điều tra bổ sung. Điều 30 (7) của bộ luật kỷ luật cũng cho phép FIFA can thiệp nếu một liên đoàn thành viên không có động thái cụ thể trong vòng 90 ngày, và FAM, theo Nik Erman, có dấu hiệu rơi vào tình huống này.

Về triển vọng kháng cáo tại CAS, luật sư Nik Erman cho rằng khả năng thành công của FAM sẽ phụ thuộc vào lý lẽ mà họ đưa ra. FAM khẳng định rằng sự can thiệp vào giấy tờ được thực hiện mà không hề có sự đồng thuận hay hiểu biết của các cầu thủ, tổng thư ký và ban điều hành. Tuy nhiên, ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ quan điểm này sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng.

Luật sư Nik Erman cho rằng FAM thiếu lý lẽ thuyết phục FIFA. Ảnh: TNST.

Điều khiến FAM ở thế yếu là họ chưa bao giờ phủ nhận việc tài liệu bị chỉnh sửa, thay vào đó, FAM chỉ cho rằng mình không hay biết. Những luận điểm như không có ý đồ gian lận, không mang lại lợi thế thể thao hay tồn tại các yếu tố giảm nhẹ đều không đủ mạnh để lật lại phán quyết khi vụ việc liên quan đến giấy tờ giả, vốn là hành vi mà FIFA đặc biệt nghiêm trị.

Trước đó vào tháng 9, FIFA đã đưa ra mức phạt nặng cho FAM, trong khi bảy cầu thủ nhập tịch mỗi người phải chịu án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng một năm. Đây là những hình phạt chưa từng có tiền lệ đối với bóng đá Malaysia, khiến FAM chịu sức ép lớn từ dư luận và các cơ quan quản lý.

Đội tuyển Malaysia thắng trong âu lo

Trong khi FAM tiếp tục vật lộn với khủng hoảng pháp lý, đội tuyển Malaysia lại mang đến bầu không khí lạc quan hơn trên sân cỏ. HLV Peter Cklamovski dành lời khen ngợi sâu sắc cho các học trò sau khi họ giành chiến thắng Nepal 1-0 tại vòng loại Asian Cup ở sân Bukit Jalil. Với 3 điểm nữa, Malaysia đảm bảo kết thúc năm 2025 với thành tích bất bại, một dấu ấn tích cực giữa thời điểm đầy biến động.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski đối diện với một tương lai mờ mịt. Ảnh: TNST.

HLV Cklamovski cho biết dù chiến thắng chỉ có cách biệt tối thiểu nhưng giá trị tinh thần của nó vô cùng lớn. Ông nhấn mạnh sự chăm chỉ của các cầu thủ, những người theo ông “đã nỗ lực mỗi ngày” và thể hiện trọn vẹn quyết tâm trong trận đấu. Chiến lược gia người Úc hài lòng với học trò, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang ra sức chứng tỏ mình vô tội, sau hai lần FIFA bác bỏ kháng cáo của FIFA.

Nhưng cho dù thầy trò Cklamovski có màn trình diễn ổn định và giúp người hâm mộ trên cả nước tăng thêm niềm tin vào hành trình phát triển của bóng đá Malaysia, họ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của tòa án mới biết mình có thể giành suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 hay không.

Hiện tại, 5 trận thắng ở vòng loại cúp châu Á giữ vững ngôi đầu bảng F cho đội tuyển Malaysia với 15 điểm, bất chấp kết quả của đội nhì bảng Việt Nam. Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 31-3 năm sau tại Hà Nội được dự đoán sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng của bảng đấu và có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng giành vé của cả hai đội.

FAM rối bời sau hai lần FIFA bác đơn kháng cáo. Ảnh: TNST.

Tuy nhiên, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Cklamovski rất mịt mờ bởi một khi FIFA xác định bóng đá Malaysia có gian lận, họ thậm chí còn bị cấm thi đấu quốc tế và đương nhiên dừng cuộc chơi Asian Cup 2027, đồng thời trao chiếc vé duy nhất bảng F cho đội tuyển Việt Nam.

Giữa bối cảnh trên sân cỏ thăng hoa nhưng thượng tầng đầy sóng gió, tương lai của bóng đá Malaysia trên bàn điều tra của CAS vẫn còn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng rằng sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia sẽ giúp xoa dịu phần nào những áp lực hiện tại, dù biết là cực kỳ khó khăn.