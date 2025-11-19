Kỳ lạ quốc gia chỉ có 150.000 dân đã giành quyền chơi World Cup 19/11/2025 13:26

(PLO)- Đội tuyển quốc gia Curacao đã viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau trận hòa Jamaica 0-0 trên sân Independence Park vào sáng 19-11.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng đến từ vùng Caribe nhỏ bé góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup. Thành tựu ấy càng trở nên đặc biệt khi Curacao là đội duy nhất bất bại trong toàn bộ vòng loại khu vực CONCACAF, dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối.

Curacao là một trong những quốc gia có dân số nhỏ nhất từng góp mặt tại cúp thế giới. Tính đến tháng 1 năm ngoái, theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Curacao, quốc gia này chỉ có khoảng 156.115 người. Trước đó, Iceland với hơn 350.000 dân, từng nắm giữ kỷ lục này khi tham dự World Cup 2018 tại Nga. Việc một đất nước khiêm tốn về quy mô có thể vươn tầm thế giới là điều khiến nhiều người bất ngờ, và công lớn thuộc về chiến lược gia lừng danh Dick Advocaat.

Ở tuổi 78, Advocaat đã mang lại diện mạo hoàn toàn khác cho đội tuyển Curacao dù không thể trực tiếp chỉ đạo trong trận gặp Jamaica vì phải trở về Hà Lan lo việc gia đình. Trong sự nghiệp dày dạn, ông từng ba lần dẫn dắt tuyển Hà Lan, cũng như kinh qua vị trí HLV trưởng của Hàn Quốc, Bỉ và Nga trước khi tiếp nhận công việc tại Curacao. Dưới triều đại của ông, “Làn Sóng Xanh” đã trở thành một hiện tượng thực sự tại vòng loại cúp thế giới 2026.

Kemy Agustien cùng đồng đội Curacao hiên ngang giành vé chơi cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Thành công hôm nay của Curacao là kết quả của hành trình kéo dài nhiều thập kỷ. Từ vòng loại World Cup 1962 đến năm 2010, đội tuyển quốc gia thi đấu dưới tên gọi Antilles thuộc Hà Lan. Sau khi quốc gia đổi tên thành Curacao vào năm 2010 và trở thành thành viên FIFA vào năm 2011, đội tuyển bắt đầu xây dựng lại từ con số gần như bằng không. Đến nay, sau ba kỳ vòng loại 2014, 2018 và 2022 không đạt mục tiêu, thế hệ của Leandro Bacuna cuối cùng đã đưa Curacao bước ra sân chơi lớn nhất thế giới ở lần thử sức thứ tư.

Điểm thú vị là trong hai kỳ vòng loại gần nhất mà Curacao tham dự, đội luôn được dẫn dắt bởi Patrick Kluivert – cựu HLV trưởng đội tuyển Indonesia. Dưới thời Kluivert, thành tích của Curacao vẫn khá khiêm tốn. Tại vòng loại World Cup 2018, đội có hai trận hòa và hai trận thua. Đến vòng loại World Cup 2022, họ chỉ thắng một trận, hòa một và thua hai, chưa đủ để tạo nên bước đột phá.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi Curacao được dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Dean Gorre. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2026, đoàn quân áo xanh gây ấn tượng mạnh với chuỗi sáu trận bất bại, bao gồm ba chiến thắng và ba trận hòa.

Thầy trò HLV Dick Advocaat gây sốc cho làng bóng thế giới. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, họ vượt qua cả Jamaica và Trinidad & Tobago – hai đội bóng từng nhiều lần xuất hiện ở các kỳ World Cup. Dù ông Dick Advocaat vẫn là người chịu trách nhiệm chính, chính Dean Gorre khi đóng vai trò HLV tạm quyền mới là người trực tiếp đưa đội tuyển bước qua vạch đích, nhất là khi Advocaat rời đại bản doanh chỉ ba ngày trước trận then chốt gặp Jamaica.

Dù lần đầu tiên góp mặt tại cuộc chơi lớn thế giới, Curacao không phải đội bóng “vô danh”. Đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ quen thuộc với khán giả quốc tế. Một trong những gương mặt nổi bật nhất là Tahith Chong - tiền vệ từng khoác áo Manchester United, được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu. Bên cạnh đó còn có Kemy Agustien, cựu ngôi sao của Swansea City từng vô địch League Cup, hay Nurnon Anita, cầu thủ từng chơi cho Ajax Amsterdam và Newcastle United.

Sự kết hợp giữa dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, kinh nghiệm từ các giải đấu hàng đầu châu Âu và tài thao lược của các HLV Hà Lan đã tạo nên cú bứt phá ngoạn mục cho Curacao. Việc họ giành vé tham dự World Cup 2026 không chỉ là chiến thắng của riêng bóng đá Curacao, mà còn là nguồn cảm hứng cho những quốc gia nhỏ, chứng minh rằng giấc mơ cúp thế giới không hề bất khả thi với bất kỳ dân tộc nào, nếu có chiến lược đúng đắn và một thế hệ cầu thủ đủ khát vọng.