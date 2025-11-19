Bài học đắt giá cho U-22 Việt Nam 19/11/2025 13:01

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đã khép lại hành trình tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025 bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước đối thủ lớn U-22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối và xếp cuối bảng.

Dù không thể giành kết quả như kỳ vọng, đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn thu được nhiều kinh nghiệm quý báu khi đối đầu với đối thủ Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đội trẻ mạnh nhất châu Á, qua đó tích lũy thêm hành trang quan trọng cho mục tiêu tại SEA Games 33.

Ngay từ đầu trận, ban huấn luyện tiếp tục đẩy mạnh quá trình thử nghiệm nhân sự khi bố trí bộ ba trung vệ trẻ gồm Lê Văn Hà, Đặng Tuấn Phong và Nguyễn Đức Anh án ngữ trước khung thành. Những gương mặt giàu kinh nghiệm quốc tế như Khuất Văn Khang, Võ Anh Quân, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn được giao nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Sơ đồ chiến thuật mà U-22 Việt Nam sử dụng ưu tiên khả năng phòng ngự chặt chẽ, chuyển trạng thái nhanh và khai thác tốc độ ở hai biên.

Dưới sức ép lớn từ U-22 Hàn Quốc, hàng thủ màu áo đỏ vẫn duy trì được sự tổ chức và tinh thần kỷ luật. Thậm chí, các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh còn tạo ra cơ hội bất ngờ nhờ pha bứt tốc quen thuộc của Thanh Nhàn. Nhưng ở phút 32, Hàn Quốc phá vỡ thế cân bằng. Từ quả đá phạt bên cánh trái, Kim Myeongjun ập vào dứt điểm ở cự ly gần, đưa đội bóng trẻ xứ Kim Chi dẫn trước.

U-22 Hàn Quốc thắng trận đấu cuối để lên ngôi vô địch Panda Cup 2025. Ảnh: CCT.

Sau bàn thua, U-22 Việt Nam chủ động nâng cao đội hình và gia tăng sức ép lên khung thành đối phương. Hành lang trái trở thành hướng tấn công đáng chú ý nhất với những pha phối hợp tốc độ của Đình Bắc và Văn Khang. Các đường leo biên, căng ngang được triển khai liên tiếp, buộc hàng thủ Hàn Quốc phải làm việc vất vả để giữ vững lợi thế.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện ba sự điều chỉnh nhân sự nhằm đẩy mạnh khả năng tấn công. Tuy nhiên, U-22 Hàn Quốc vẫn cho thấy sự vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Phút 52, thủ môn Trần Trung Kiên có tình huống phản xạ xuất thần, từ chối bàn thắng mười mươi của đối thủ, giúp Việt Nam duy trì hy vọng. Mặc dù vậy, đoàn quân trẻ Hàn Quốc vẫn kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian còn lại và thành công bảo toàn chiến thắng 1-0.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam thu hoạch những bài học quý ở Panda Cup để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Khép lại Panda Cup 2025 với một trận thắng Trung Quốc 1-0 cùng hai thất bại sát nút trước Uzbekistan và Hàn Quốc đều với tỉ số 0-1, đội tuyển U-22 Việt Nam đã trải qua ba trận đấu chất lượng với các đối thủ hàng đầu châu lục. Đây là những cơ hội hiếm có để các cầu thủ trẻ cọ xát với môi trường có tính cạnh tranh cao, giúp ban huấn luyện đánh giá sâu hơn về phong độ, tâm lý thi đấu và khả năng hòa nhập của từng vị trí.

Những kinh nghiệm thu được tại giải đấu này không chỉ giúp đội tuyển trẻ Việt Nam định hình rõ nét hơn bộ khung chủ lực mà còn cho phép ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật một cách phù hợp trước giai đoạn thi đấu quan trọng ở cuối năm.

Panda Cup vì thế trở thành bước chuẩn bị cần thiết, là bàn đạp để các tuyển thủ U-22 Việt Nam hướng đến mục tiêu lớn tại SEA Games 33 và xa hơn là vòng chung kết U-23 châu Á 2026, nơi họ cạnh tranh với những nền bóng đá mạnh hơn trong khu vực cũng như châu lục.