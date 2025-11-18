U-22 Việt Nam thua nhẹ Hàn Quốc, hết cửa vô địch 18/11/2025 16:58

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam đã khép lại hành trình tại Panda Cup 2025 diễn ra tại Trung Quốc bằng thất bại tối thiểu 0-1 trước đối thủ lớn U-22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối vào chiều 18-11.

Panda Cup là một giải giao hữu mà đội bóng trẻ U-22 Việt Nam tiến rất gần đến cơ hội vô địch nhưng lại không thể tận dụng thời cơ. Nhớ hồi tháng 3, đại diện đến từ Việt Nam cũng từng có khả năng lên ngôi ở giải tứ hùng tại Trung Quốc, nhưng trận hòa chủ nhà ở trận cuối khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lỡ hẹn.

Lần này, nếu đánh bại U-22 Hàn Quốc và trận đấu giữa U-22 Trung Quốc và U-22 Uzbekistan sau đó diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, chức vô địch Panda Cup có thể thuộc về U-22 Việt Nam.

Trước giờ bóng lăn, các tuyển thủ trẻ Việt Nam có cơ sở để tự tin khi U-22 Hàn Quốc vừa trải qua trận thua Trung Quốc 0-2, bộc lộ nhiều hạn chế trong không chiến, khả năng giữ cự ly đội hình và tâm lý thi đấu. Những điểm yếu đó mở ra hy vọng cho U-22 Việt Nam, nhất là khi đội đã thể hiện nhiều nét tươi sáng dù thất bại trước Uzbekistan 0-1 ở lượt trận trước.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam có 2 trận thua, 1 trận thắng ở Panda Cup 2025. Ảnh: CNT.

Thực chất lối chơi tấn công của đại diện Việt Nam vẫn cho thấy sự mạch lạc ở khu trung tuyến và những pha phối hợp sáng tạo. Các ba hậu vệ tiếp tục là điểm tựa đáng tin cậy trong các pha tranh chấp bóng bổng và xử lý tình huống áp sát.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của U-22 Việt Nam vẫn là khả năng dứt điểm thiếu chuẩn xác. Nhiều cơ hội thuận lợi đã bị bỏ lỡ, khiến đội không thể tạo ra bước ngoặt trong những trận then chốt. Như ở trận đấu cuối cùng Panda Cup chiều 18-11, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh chơi tấn công mạch lạc với những pha đánh biên. Nhưng phía bên kia, U-22 Hàn Quốc nhanh chóng cho thấy sức mạnh ở phút 37, từ một pha đá phạt, bóng được đánh đầu trả ngược, tạo cơ hội cho tiền đạo Kim Myeong Jun dứt điểm cận thành giúp họ dẫn 1-0.

U-22 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội. Ảnh: CNT.

Hiệp hai chứng kiến thế trận vượt trội của U-22 Hàn Quốc. Họ kiểm soát khu trung tuyến và liên tục gây sóng gió trước khung thành Việt Nam, buộc thủ môn Trung Kiên phải trổ tài cứu thua nhiều lần, trong đó đáng chú ý nhất là cú sút nguy hiểm của chính Kim Myeong Jun ở phút 55.

Đội tuyển trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức bóng, hầu như không tạo được cơ hội rõ rệt và còn chịu tổn thất nặng nề khi Văn Trường dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng ở phút 80.

Tỷ số 1-0 được duy trì đến cuối trận. Thất bại này khiến đại diện bóng đá trẻ Việt Nam dừng lại với 3 điểm sau ba trận, gồm chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc và hai trận thua cùng tỷ số 0-1 trước Uzbekistan và Hàn Quốc, chính thức nói lời chia tay cơ hội vô địch Panda Cup 2025.