Tuyển nữ TP.HCM... có thua nhà đương kim vô địch vẫn đi tiếp ở giải châu Á 18/11/2025 14:39

(PLO)- Trước lượt trận cuối bảng A tại giải CLB nữ các CLB châu Á 2025-2026, đội tuyển nữ TP.HCM sẽ chạm trán Melbourne City (Úc), chủ sân Thống Nhất đang hướng đến một màn trình diễn cống hiến, đẹp mắt và công bằng.

Đã chắc chắn giành vé chơi tứ kết AFC Champions League mùa này, HLV Nguyễn Hồng Phẩm chia sẻ đội tuyển nữ TP.HCM vẫn sẽ chơi cống hiến để các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế.

Ông Phẩm gửi lời chúc mừng xã giao nhà đương kim vô địch cũng đã sớm giành vé vượt qua vòng đấu bảng. Ông đánh giá Melbourne City là tập thể có chiều sâu, sở hữu thể hình lý tưởng và nền tảng thể lực vượt trội, cùng lối chơi kiên cường đã được định hình rõ qua các trận đấu đã qua. Theo ông, tuyển nữ TP.HCM luôn giữ thái độ tôn trọng mọi đối thủ và việc phân tích kỹ càng ưu, nhược điểm của Melbourne sẽ giúp đại diện Việt Nam lựa chọn phương án tiếp cận hợp lý hơn.

Mục tiêu lớn nhất của tuyển nữ TP.HCM vẫn là mang đến một trận đấu mãn nhãn, công bằng và đậm chất cạnh tranh. Ông Phẩm tiết lộ trận đấu cũng là dịp để đội có sự xoay tua hợp lý, đặc biệt tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, những người đang hướng đến hành trình chuẩn bị cho SEA Games sắp tới, được vào sân tích lũy kinh nghiệm quý giá. Riêng hai lão tướng Thùy Trang và Huỳnh Như đang phục hồi tốt, nhiều khả năng sẽ đạt trạng thái sung sức vào ngày thi đấu 19-11.

Thủ quân Huỳnh Như và đồng đội đã sớm giành vé chơi tứ kết AFC Champions League sau hai trận thắng. Ảnh: VFF.

Ngoại binh Goodwill, người đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự, khẳng định đội chủ sân Thống Nhất sẽ giữ nguyên chiến thuật đã xây dựng trong suốt thời gian qua. Cô cho biết CLB nữ TP.HCM sẽ tiếp tục vận hành hàng thủ ba người, đồng thời chú trọng sự kết nối giữa các tuyến. Với thái độ tôn trọng Melbourne City, hậu vệ này tự tin rằng sự đoàn kết và giao tiếp hiệu quả trên sân là chìa khóa để đội bóng Việt Nam thi đấu sắc nét và kiên cường.

Goodwill cũng chia sẻ niềm vui khi được thi đấu tại Việt Nam và hết lời khen ngợi môi trường tốt, đồng đội thân thiện, giúp cô cảm thấy thoải mái và có thêm động lực để thi đấu hết mình.

Bên kia chiến tuyến, HLV Michael Matricciai của Melbourne City bày tỏ sự tôn trọng đối với đại diện Việt Nam. Ông gửi lời chúc mừng đội bóng TP.HCM vì đã giành quyền vào tứ kết, đồng thời nhấn mạnh rằng ông và các cộng sự đã theo dõi rất kỹ các trận đấu của TP.HCM không chỉ ở vòng bảng năm nay mà cả những mùa giải trước. Từ đó, Melbourne đã chuẩn bị sẵn các phương án chiến thuật phù hợp.

Cả hai đội đều đã giành quyền đi tiếp nên ở cuộc chạm trán thủ tục này, chủ sân Thống Nhất có thua nhà đương kim vô địch cũng không ảnh hưởng gì. Ảnh: VFF.

HLV Matricciai cho biết đội bóng sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất cùng mục tiêu giành chiến thắng, đồng thời mong chờ một trận đấu hấp dẫn và chất lượng dành cho người hâm mộ trên sân Thống Nhất cũng như qua truyền hình.

Leticia Mckenna, một trong những trụ cột của Melbourne, cũng chia sẻ sự tự tin về phong độ hiện tại của đội. Nhà đương kim vô địch đã ghi 12 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào tại vòng bảng, giúp họ có thêm động lực bước vào trận đấu. Theo Mckenna, hàng thủ chắc chắn và lối chơi tấn công chủ động chính là nền tảng giúp đội bóng đến từ Úc kiểm soát tốt tình hình và hướng đến kết quả thuận lợi.

Tuyển nữ TP.HCM không chịu áp lực cạnh tranh ở trận cuối vòng bảng ngày 19-11. Ảnh: VFF.

Leticia Mckenna không quên gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Matricciai, người đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn mới, giúp cô tiến bộ rõ rệt. Mckenna cho biết cô luôn được khuyến khích đặt câu hỏi, được hỗ trợ tối đa và cảm thấy bản thân trưởng thành hơn qua từng buổi tập.

Trận đấu giữa CLB nữ TP.HCM và Melbourne City được kỳ vọng là màn so tài cân não giữa lối chơi kỷ luật của đại diện Việt Nam và sức mạnh toàn diện từ phía đội bóng Úc, sẽ mang đến một đêm giàu cảm xúc cho người hâm mộ.