Bồ Đào Nha may mà không có Ronaldo 17/11/2025 13:44

(PLO)- Đội tuyển Bồ Đào Nha, dù không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, vẫn tạo nên dấu ấn lịch sử khi giành chiến thắng với cách biệt lớn nhất từ trước đến nay tại vòng loại World Cup.

Kỷ lục của Bồ Đào Nha được xác lập sau màn hủy diệt Armenia với tỷ số 9-1 trên sân Do Dragao ở Porto vào rạng sáng 17-11 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 mà không cần có ngôi sao Ronaldo.

Trong trận đấu bùng nổ này, Bruno Fernandes cùng Joao Neves đều tỏa sáng rực rỡ khi mỗi người ghi một cú hat trick. Ba pha lập công còn lại được chia đều cho Renato Veiga, Goncalo Ramos và Francisco Conceicao, hoàn tất cơn mưa bàn thắng trước sự chứng kiến của hàng vạn cổ động viên nhà.

Dù trước đây Bồ Đào Nha từng thắng Luxembourg 9-0 vào năm 2023, nhưng chiến thắng đó diễn ra tại vòng loại Euro, còn màn trình diễn vừa qua mới là trận thắng đậm nhất của họ trong lịch sử vòng loại World Cup. Kết quả áp đảo này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỷ lục mà còn giúp thầy trò HLV Roberto Martinez chính thức giành vé tham dự World Cup 2026 sau khi củng cố ngôi đầu bảng H.

Bruno Farnandes cùng đồng đội hủy diệt Armenia mà không cần có ngôi sao Ronaldo. Ảnh: EPA.

3 điểm quan trọng trước Armenia đã nâng tổng số điểm của Bồ Đào Nha lên 13, giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng F của vòng loại khu vực châu Âu. Với thành tích này, Selecao châu Âu chắc chắn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ. Đây là lần góp mặt tiếp theo trong chuỗi thành tích ổn định của bóng đá Bồ Đào Nha suốt hai thập kỷ qua.

Về phía Cristiano Ronaldo, tiền đạo kỳ cựu không thể ra sân trong trận đấu quan trọng này vì án treo giò sau chiếc thẻ đỏ phải nhận trong thất bại 0-2 trước Ireland. Dù không góp mặt trên sân, Ronaldo vẫn thể hiện sự ủng hộ hết mình cho các đồng đội. Chỉ chưa đầy một giờ sau khi trận đấu kết thúc, anh đã đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh mình trong màu áo tuyển quốc gia: “Chúng ta sẽ đến World Cup! Tiến lên nào, Bồ Đào Nha!”.

Trước đó, đội bóng của HLV Martinez từng có cơ hội sớm hoàn tất vé tham dự World Cup vào ngày 13-11, nhưng thất bại trước Ireland đã khiến họ phải chờ thêm một lượt trận nữa. Trong trận đấu đáng tiếc đó, Ronaldo bị truất quyền thi đấu, dẫn đến việc anh phải ngồi ngoài ở cuộc đọ sức với Armenia. Tuy nhiên, chiến thắng vang dội vừa qua đã giúp Bồ Đào Nha khép lại chiến dịch vòng loại theo cách đầy thuyết phục và giải tỏa phần nào áp lực đè nặng sau cú sảy chân trước đó.

Ronaldo bị thẻ đỏ không thể góp mặt ở trận quyết định của Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Việc Bồ Đào Nha giành quyền tham dự World Cup 2026 cũng mở ra cơ hội để Ronaldo tiếp tục kéo dài hành trình của mình tại sân chơi danh giá nhất thế giới. Nếu được triệu tập, ngôi sao sinh năm 1985 sẽ có kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, một cột mốc mà hiếm cầu thủ nào trong lịch sử có thể đạt đến.

Ronaldo đã tham dự năm vòng chung kết trước đó vào các năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong tổng cộng 22 lần ra sân tại World Cup, anh ghi được tám bàn thắng. Thành tích nổi bật nhất của CR7 tại sân chơi này là đưa Bồ Đào Nha đến vị trí thứ tư tại World Cup 2006, giải đấu đánh dấu lần đầu anh tỏa sáng trên trường quốc tế. Tuy nhiên, những kỳ World Cup sau đó lại không trọn vẹn, đặc biệt là năm 2022, nơi Bồ Đào Nha bị Morocco loại ở tứ kết và Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng khi rời sân trong nước mắt.

Dù vậy, với việc Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng dưới thời HLV Roberto Martinez cùng thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Neves, Ramos, Fernandes hay Conceicao, người hâm mộ rất kỳ vọng vào một hành trình tươi sáng ở kỳ World Cup sắp tới. Còn với riêng Ronaldo, suất chơi cúp thế giới sẽ giúp anh có thêm động lực và thời gian chuẩn bị cho mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình.