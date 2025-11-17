Tuyển Thái Lan đến Colombo như “chim sợ cành cong” 17/11/2025 11:49

Bây giờ, tuyển Thái Lan bay sang Colombo để chuẩn bị đá lượt về với đại diện Nam Á Sri Lanka trong khuôn khổ lượt trận 5 vòng loại Asian Cup 2027. Chưa bao giờ tuyển Thái Lan lại run rẩy như hiện nay khi họ có cú sụp hầm trước kèo dưới Turkmenistan 1-3 đêm 10-6 quá đau đớn.

Hai trận còn lại ở bảng D vòng loại Asian Cup 2027 là hai “trận chiến lớn” của tuyển Thái Lan dưới thời tân HLV Anthony Hudson.

Trong khi đó, việc AFC chưa đưa ra án kỷ luật cho tuyển Malaysia nhưng Việt Nam sẽ lên ngôi đầu bảng F để có vé đi Asian Cup 2027 là điều chắc chắn. Một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines với 10 điểm đang trên đỉnh bảng A. Singapore đứng nhì bảng C nhưng cũng cùng 8 điểm với Hong Kong.

Tuyển Thái Lan đối mặt với Sri Lanka với nhiều tuyển thủ nhập tịch từ Nam Mỹ. Ảnh:AFC

Còn Indonesia thì đã có vé đi Asian Cup 2027 rồi do họ vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Nếu tuyển Việt Nam, Philippines, Indonesia, và thậm chí Singapore góp mặt ở Asian Cup 2027 mà tuyển Thái Lan vắng mặt thì đó quả là một sự xúc phạm cực lớn đến nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á này. Mà điều này có thể xảy ra.

Không phải vô cớ mà Thái Lan hô hào trong chuyến làm khách tại Colombo này. Ngoài việc tuyển Thái Lan thắng khó 1-0 ở lượt đi, thì cũng chính đội Sri Lanka trên sân nhà đã đánh bại Turkmenistan 1-0. Mặt khác lực lượng của Sri Lanka nay đã khác với hơn nửa đội hình nhập tịch từ các quốc gia Nam Mỹ nên họ đã gây ra vô vàn khó khăn cho đối thủ.

Áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Anthony Hudson cho chuyến đến Nam Á này là rất lớn, không có nhiệm vụ nào khác hơn là Thái Lan phải thắng và thắng đậm để cạnh tranh ngôi nhất bảng, tấm vé duy nhất mỗi bảng đi Asian Cup 2027.

Giỏi cỡ như Supachok của tuyển Thái Lan nhưng cũng không thể tỏa sáng ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: AFC

Cũng chẳng phải vô cớ mà khi lên thay HLV Masatada Ishii, HLV Anthony Hudson đã gọi ngay lại nhiều cựu binh. Ngoài “linh hồn” của đội là nhạc trưởng Chanathip, những cựu binh khác như Yooyen, Theerathon, Dangda cũng được gọi trở lại tuyển Thái Lan. Điều này cho thấy HLV Anthony Hudson đã quyết liệt cỡ nào. Thời gian qua, tuyển Thái Lan quyết liệt trẻ hóa nhưng bất thành. Nó khiến Anthony Hudson phải dùng lại những cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

Hiện sau 4 lượt trận, tuyển Thái Lan đang đứng nhì bảng nhưng cùng 9 điểm với đội nhất bảng Turkmenistan. Tuy nhiên hai lượt trận then chốt còn lại cực kỳ thách thức để Thái Lan toàn thắng lên ngôi nhất bảng chung cuộc.