Lộ diện người thay thế Salah ở Liverpool, Lewandowski quyết định tương lai 16/11/2025 16:50

(PLO)- Hãng tin Tây Ban Nha Fichajes chia sẻ, Liverpool đang dành sự quan tâm đặc biệt tới Michael Olise của Bayern Munich, xem anh như một lựa chọn tiềm năng để thay thế Mohamed Salah, trong lúc Lewandowski muốn ở lại Barca.

Dù tiền đạo Salah vẫn còn hai năm trong hợp đồng và chưa đưa ra định hướng cụ thể, ban lãnh đạo Liverpool được cho là đã bắt đầu chuẩn bị cho phương án dài hạn, và Olise nổi lên như mục tiêu hàng đầu.

Olise, tài năng người Pháp, đang thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern khi đã đóng góp bảy bàn thắng cùng bảy pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa giải này. Màn trình diễn bùng nổ ấy giúp anh trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình của HLV Thomas Tuchel, đồng thời khiến giá trị của anh tăng mạnh.

Fichajes cho biết ban lãnh đạo Bayern hiện xem Olise là tài sản chiến lược và hoàn toàn không có ý định để anh rời đi. Đội bóng xứ Bavaria tin rằng cầu thủ 23 tuổi đã tiến bộ vượt bậc từ khi đặt chân đến Bundesliga và sở hữu tiềm năng để vươn tới đẳng cấp của những ngôi sao lớn tại châu Âu.

Olise của Bayern Munich nằm trong tầm ngắm của Liverpool. Ảnh: EPA.

Chính vì thế, Bayern chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được một đề nghị “cực lớn”, và Liverpool được cho là đội bóng sẵn sàng cân nhắc khả năng này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng tương lai của Mohamed Salah tại sân Anfield đang trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Sự quan tâm dồn dập từ các CLB Saudi Arabia cùng dấu hiệu mệt mỏi sau thời gian dài cống hiến cho Liverpool khiến việc tiền đạo người Ai Cập rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong bối cảnh ấy, đội bóng nước Anh cho rằng người kế thừa Salah cần ngay lập tức tạo được tác động: khả năng ghi bàn ổn định, biết cách dẫn dắt hàng công và vẫn duy trì tính cân bằng trong lối chơi. Những yếu tố này, theo Liverpool, đều hội tụ trong Olise, dù anh mang đến phong cách sáng tạo khác biệt, chú trọng nhiều vào lối chơi liên kết hơn là những pha cắt vào trong dứt điểm như Salah.

Salah có thể sẽ chia tay Liverpool trong tương lai gần. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, tương lai của Robert Lewandowski cũng trở thành chủ đề đáng chú ý. Theo nhà báo Florian Plettenberg của Sky Sport Đức, tiền đạo người Ba Lan không có kế hoạch rời Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, bất chấp nhiều tin đồn từ Ý và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến AC Milan và Fenerbahce.

Một số nguồn tin cho rằng kỳ chuyển nhượng tháng 1 là cơ hội cuối cùng để Barca thu về một khoản phí từ Lewandowski, khi hợp đồng của chân sút 37 tuổi sẽ kết thúc vào mùa hè. Tuy nhiên, Plettenberg khẳng định trên nền tảng X rằng Lewandowski không muốn chia tay đội bóng xứ Catalonia trong mùa đông, thậm chí việc giải nghệ vào mùa hè cũng không nằm trong kế hoạch trước mắt của anh.

Lewan 37 tuổi rất muốn tiếp tục gắn bó với Barcelona. Ảnh: EPA.

Nhà báo Plettenberg nhấn mạnh tương lai của Lewandowski tại Camp Nou vẫn đang rộng mở, và mọi quyết định sẽ chỉ được đưa ra khi đôi bên thảo luận rõ ràng hơn vào cuối mùa.

Như vậy, cả Liverpool và Barcelona đều đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những thay đổi quan trọng ở hàng công. Nếu Liverpool xem Olise như nhân tố có thể thay thế Salah về lâu dài, thì Barca lại phải đối mặt với bài toán về tương lai của một trong những chân sút xuất sắc nhất thập kỷ qua. Hai câu chuyện khác nhau nhưng đều phản ánh tình thế chuyển dịch lực lượng đang diễn ra mạnh mẽ tại các đội bóng lớn ở châu Âu.