Ngôi sao Premier League nói về giấc mơ được chuyển đến MU 16/11/2025 15:39

(PLO)- Ngôi sao Premier League nói về giấc mơ được chuyển đến MU, "bật đèn xanh" cho vụ chuyển nhượng tới Old Trafford, có thể chuyển là ngay vào kỳ chuyển nhượng tháng 1

Crystal Palace thường xuyên phải đối phó với việc các CLB lớn khác dành nhiều sự quan tâm đến các cầu thủ ngôi sao của họ và có vẻ như một thương vụ mua bán lớn khác sẽ sớm diễn ra. Theo đó, một ngôi sao của Premier League đang chơi cho Crystal Palace đã không ngại nói về giấc mơ được chuyển đến MU.

Ngôi sao Daniel Munoz của Crystal Palace thừa nhận rằng việc chuyển đến Manchester United sẽ là một "giấc mơ". Hậu vệ phải người Colombia đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội bóng Ngoại hạng Anh Crystal Palace kể từ khi gia nhập từ Genk của Bỉ vào năm 2024.

Cầu thủ 29 tuổi này đã có 81 lần ra sân cho Crystal Palace, ghi tám bàn. Anh cũng góp công giúp CLB giành chức vô địch FA Cup và Community Shield. Munoz vẫn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng có vẻ như anh đã bắt đầu nghĩ đến giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp. Chia sẻ với tờ AS của Tây Ban Nha, Munoz thừa nhận mình có tham vọng được chơi cho các CLB lớn nhất châu Âu, bao gồm cả MU.

Daniel Munoz không ngại nói về giấc mơ được chuyển đến MU. ẢNH: EPA

“Trước hết, tôi nghĩ mọi người đang bàn tán rất nhiều về một CLB nào đó”, Daniel Munoz nói, “Nếu bạn hỏi tôi, được chơi cho một trong những CLB này sẽ là một giấc mơ, dù là Barcelona, ​​PSG, Real Madrid hay Manchester United. Tôi nghĩ mình đang nỗ lực hướng tới điều đó. Tôi nỗ lực mỗi ngày để một ngày nào đó thu hút được sự chú ý của một trong những CLB này, bởi vì đối với tôi, được đến đó là một giấc mơ".

Mặc dù Munoz không ngại che giấu tham vọng của mình, anh thừa nhận rằng việc chuyển nhượng sẽ phải chờ đợi, mặc dù kỳ chuyển nhượng tháng 1 vẫn là một lựa chọn tiềm năng. Daniel Munoz nói thêm: "Nếu bạn hỏi tôi, tôi không có thông tin cụ thể nào về việc bất kỳ CLB nào trong số này quan tâm đến tôi. Tôi đang tập trung vào Crystal Palace. Chúng ta hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đến gần”.

Những bình luận của Munoz có thể khiến Crystal Palace và chủ tịch Steve Parish lo ngại. Đội Crystal Palace đã buộc phải bán đi một số ngôi sao trong những mùa giải gần đây, bao gồm Eberechi Eze, Michael Olise và Joachim Andersen.

Đội trưởng Marc Guehi cũng được đồn đoán sẽ ra đi và suýt chút nữa đã gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng Anh vào mùa hè vừa qua. Hậu vệ người Anh sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, và Crystal Palace giờ đây chấp nhận mất anh mà không nhận được gì.

Giải thích về quyết định này, Chủ tịch của Crystal Palace Steve Parish nói, “Chúng tôi cần giữ Marc Guehi lại vì sự khác biệt giữa việc chúng tôi có một mùa giải xuất sắc và một mùa giải bị đe dọa xuống hạng nằm ở việc chúng tôi có thắng năm trận hay không.

Vì vậy, khoảng cách ở Ngoại hạng Anh rất hẹp và bạn phải nhớ rằng Michael Olise đã ra đi, chúng tôi vẫn ổn, Ebbs (Eberechi Eze) đã ra đi, chúng tôi vẫn ổn, Wilfred Zaha đã ra đi, chúng tôi vẫn ổn. Có một giới hạn về việc bạn có thể tiếp tục làm điều đó bao lâu trước khi phá vỡ cấu trúc của đội bóng.”