Bồ Đào Nha hành động trước nguy cơ Ronaldo bị cấm thi đấu ở World Cup 16/11/2025 15:30

(PLO)- Bồ Đào Nha sẽ hành động sau khi có nguy cơ Cristiano Ronaldo bị cấm thi đấu ở World Cup 2026 vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Ireland.

Cristiano Ronaldo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua bất ngờ 2-0 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland ở vòng loại World Cup 2026 vào giữa tuần qua. Bây giờ, có nguy cơ Ronaldo bị cấm thi đấu ở World Cup 2026 hai trận, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Vì thế, lãnh đạo bóng đá Bồ Đào Nha đã hành động ngay lập tức. Theo đó, các quan chức bóng đá Bồ Đào Nha sẽ kháng cáo lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về việc giảm thời hạn treo giò ba trận của Cristiano Ronaldo để anh không bị treo giò tại World Cup. Ronaldo, 40 tuổi, đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua bất ngờ 2-0 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland tại Dublin vào thứ Năm.

Siêu sao của Al Nassr đã thúc cùi chỏ vào cầu thủ Dara O'Shea của Ireland và bị đuổi khỏi sân sau khi trọng tài tham khảo VAR. Hành vi thúc cùi chỏ thường bị coi là hành vi bạo lực và bị cấm thi đấu ba trận trong các trận đấu chính thức.

Do đó, Ronaldo sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 gặp Armenia vào Chủ nhật, và nếu họ giành chiến thắng - qua đó giành quyền trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2026 - Ronaldo dự kiến ​​sẽ bị cấm thi đấu hai trận đầu tiên tại giải đấu ở Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè năm tới. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha, đội sẽ không có Ronaldo trong trận play-off nếu không thể dẫn đầu bảng F ở vòng loại World Cup, đang chuẩn bị một kịch bản.

Có nguy cơ Ronaldo bị cấm thi đấu ở World Cup 2026 hai trận. ẢNH: EPA

Tờ báo Bồ Đào Nha A Bola đưa tin Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sẽ yêu cầu FIFA giảm án phạt cấm thi đấu của Ronaldo xuống còn một trận dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất, bầu không khí thù địch ở Dublin, mà Bồ Đào Nha cho là do những bình luận trước trận đấu của HLV tuyển Ireland Heimir Hallgrimsson.

HLV Hallgrimsson cho biết Ronaldo đã "điều khiển trọng tài" trong trận lượt đi giữa hai đội vào tháng trước, giúp Bồ Đào Nha thắng Ireland 1-0. FPF cũng sẽ chỉ ra rằng trong sự cố nhận thẻ đỏ, Ronaldo đã bị O'Shea túm lấy và phản ứng trong sự tức giận.

Cuối cùng, Bồ Đào Nha lập luận rằng hồ sơ kỷ luật của Ronaldo ở cấp độ đội tuyển cần được xem xét. Trước đó, Ronaldo chưa từng nhận thẻ đỏ nào sau 225 trận chơi cho tuyển Bồ Đào Nha. Chủ tịch FPF Pedro Proenca được cho là trực tiếp tham gia vào quá trình này.

Ronaldo đã rời khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha và sẽ không có mặt ở Porto khi các đồng đội đối đầu với Armenia. HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez đã bày tỏ sự thông cảm với Ronaldo, sau trận thua hôm thứ Năm: "Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ đó hơi khắc nghiệt vì Ronaldo quan tâm đến đội bóng.

Ronaldo đã ở trong vòng cấm gần 60 phút, bị giữ, kéo, đẩy và rõ ràng là anh ấy cố gắng thoát khỏi hậu vệ đối phương. Tôi nghĩ tình huống đó trông tệ hơn thực tế. Tôi không nghĩ đó là khuỷu tay, tôi nghĩ đó là toàn bộ cơ thể, nhưng từ vị trí máy quay, trông giống như khuỷu tay. Nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó".

Martinez nói thêm: "Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy cay đắng là trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV đội tuyển Ireland đã nói về việc trọng tài bị Ronaldo gây ảnh hưởng, và sau đó một trung vệ to lớn ngã xuống sân một cách rất đột ngột khi Cristiano Ronaldo xoay người".