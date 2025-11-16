Zirkzee buộc phải chấp nhận quyết định chuyển nhượng của MU 16/11/2025 14:50

Joshua Zirkzee buộc phải chấp nhận quyết định chuyển nhượng của MU. Những diễn biến mới nhất liên quan đến tương lai của Joshua Zirkzee tại MU đã xuất hiện khi các cuộc đàm phán đang nóng lên khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026 đang đến gần.

Manchester United đã chiêu mộ Zirkzee từ Bologna vào mùa hè năm 2024 với mức phí chuyển nhượng 42,5 triệu euro (37,5 triệu bảng Anh). Tuyển thủ người Hà Lan đã đến Old Trafford sau khi được HLV trước của "quỷ đỏ" là Erik ten Hag chiêu mộ, nhưng Zirkzee đã phải vật lộn để có được thời gian ra sân thường xuyên kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản đội bóng cách đây 12 tháng.

Zirkzee chỉ ra sân trong năm trận đấu cho MU mùa này, trong đó có bốn trận ở Premier League và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào trong mùa giải hiện tại. HLV Amorim vẫn chưa đưa Zirkzee vào đội hình xuất phát trong bất kỳ trận đấu nào ở mùa giải này, khi tiền đạo người Hà Lan vẫn là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong bảy lần ra sân tại Premier League, theo tờ Manchester Evening News đưa tin.

Zirkzee buộc phải chấp nhận quyết định chuyển nhượng của MU. ẢNH: EPA

Do đó, liên tục xuất hiện những tin đồn cho rằng Zirkzee có khả năng sẽ rời MU khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa. Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) cho rằng kịch bản này khó xảy ra vì Zirkzee dường như sẽ tiếp tục ở lại Old Trafford. Các báo cáo cho biết cầu thủ 24 tuổi này "không có cơ hội" rời MU vào đầu năm mới .

Bài báo cho rằng Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) sắp tới diễn ra từ cuối tháng 12-2025 đến gần cuối tháng 1-2026, dự kiến ​​sẽ khiến Bryan Mbeumo, Noussair Mazraoui và Amad Diallo phải vắng mặt trong nhiều tuần ở MU. Chính điều đó đã định hình kế hoạch khác của HLV Amorim vào tháng 1.

Zirkzee được cho là được MU thông báo rằng vụ chuyển nhượng vào tháng 1 đã không còn nữa, tiền đạo này dự kiến ​​sẽ ra sân nhiều hơn vào tháng 12 và tháng 1 sang năm cho MU. Có tin đồn lan truyền rằng Zirkzee đang nhắm đến việc rời MU vào tháng 1 để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, nhưng nếu tin tức gần đây là sự thật thì điều này có thể không khả thi.

Tổng cộng, Zirkzee chỉ ghi được bảy bàn thắng cho MU trong 54 lần ra sân kể từ đầu mùa giải trước. MU sẽ trở lại thi đấu tại giải Premier League sau kỳ nghỉ quốc tế vào tháng 11 với trận đấu gặp Everton trên sân nhà Old Trafford vào ngày 24-11 ở vòng 12.

Người ta vẫn chưa biết liệu Amorim có quyết định trao cho Zirkzee bất kỳ phút thi đấu nào khi giải đấu hàng đầu nước Anh trở lại vào tháng cuối tháng này hay không, khi các tân binh vào mùa hè Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Mbeumo, cũng như Amad, thường được ông thầy người Bồ Đào Nha ưu tiên lựa chọn hơn.