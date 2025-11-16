Lời cảnh báo công khai của Sir Alex Ferguson dành cho Ronaldo 16/11/2025 06:39

Cristiano Ronaldo vừa nhận thẻ đỏ trong trận tuyển Bồ Đào Nha thua sốc Ireland 0-2 ở vòng loại World Cup 2026. Đây là một trong số ít thẻ đỏ trong sự nghiệp chuyên nghiệp dài của anh, mặc dù anh đã nhận nhiều thẻ đỏ trong màu áo Manchester United dưới thời ông thầy huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Phải mất hai thập kỷ và hơn 200 lần ra sân, Cristiano Ronaldo mới nhận thẻ đỏ trong một trận đấu của đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh bị đuổi khỏi sân. Ronaldo đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland ở vòng loại World Cup 2026, và có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu đầu tiên ở vòng chung kết World Cup 2026 vào mùa hè năm tới.

Ronaldo cũng đã bị đuổi khỏi sân 12 lần trong suốt sự nghiệp cấp CLB. Thẻ đỏ gần đây nhất của CR7 là vào tháng 4-2024, khi đội Al Nassr của anh thua Al Hilal ở Siêu cúp Saudi Arabia. Ronaldo cũng nhận một thẻ đỏ duy nhất trong màu áo Juventus ở Champions League 2018 - 2019 và sáu thẻ đỏ tại Real Madrid - bốn ở La Liga, một ở Siêu cúp Tây Ban Nha và một ở Copa del Rey.

Tuy nhiên, trước đó, Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân bốn lần khi còn chơi ở Manchester United. Cả bốn lần đều diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của anh tại đội chủ sân Old Trafford, và có một lần đặc biệt khiến HLV Sir Alex Ferguson phải lên tiếng cảnh cáo gay gắt .

Ronaldo nhận thẻ đỏ trong trận MU gặp Portsmouth vào năm 2007. ẢNH: Press Association

Lần đầu tiên Ronaldo bị đuổi khỏi sân tại MU là vào cuối mùa giải 2003 - 2004 khi anh nhận thẻ vàng thứ hai vào phút chót trong chiến thắng trước Aston Villa Anh cũng nhận hai thẻ vàng trong chiến thắng tại Derby Manchester năm 2008, và nhận hai thẻ đỏ liên tiếp trong khoảng thời gian giữa hai lần đó.

Vụ đầu tiên là việc Ronaldo giẫm chân vào cựu tiền đạo của MU, Andy Cole, khi cầu thủ người Anh này còn chơi cho đội bóng láng giềng Man City. MU đã kháng cáo thành công án treo giò của Ronaldo. Sir Alex Ferguson đã không thể bênh vực Ronaldo như vậy vào năm 2007, khi đối thủ của MU là Portsmouth.

Khi trận đấu chỉ còn bảy phút trên sân Fratton Park và tỷ số đang cân bằng, tiền vệ Sulley Muntari của Portsmouth rời sân sớm sau khi nhận thẻ vàng thứ hai. MU dường như đã sẵn sàng tận dụng tối đa lợi thế hơn người, nhưng Ronaldo húc đầu vào Richard Hughes - người sau này trở thành giám đốc thể thao của Liverpool - chỉ hai phút sau đó và nhận thẻ đỏ, khiến MU đánh mất lợi thế chơi hơn người.

Lần này Sir Alex Ferguson không hề kháng cáo. "Cristiano Ronaldo phải nhận ra mình giỏi hơn những cầu thủ khác và đừng để bị dụ dỗ. Cậu ấy phải vượt lên trên điều đó", HLV huyền thoại người Scotland của Manchester United nói.

Trong khi đó, Richard Hughes chia sẻ, "Đó là một trong những điểm sáng nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng lại là một cuộc chạm trán không đáng có với Cristiano Ronaldo. Tôi không phải là người ghi được nhiều bàn thắng, nên tôi phải nhớ những cột mốc khác. Nếu có khi nào tôi gặp những người nhớ tôi từng chơi bóng ở Premier League, tôi luôn có thể nói với họ rằng một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá đã húc đầu vào tôi.

Sau đó, Sir Alex Ferguson nói Ronaldo không nên dính líu đến những cầu thủ kém cỏi hơn. Ông ấy hoàn toàn đúng, tôi là một cầu thủ kém cỏi. Tôi có thấy bị xúc phạm không? Chà, 99% thế giới bóng đá đều kém cỏi hơn Cristiano Ronaldo, nên tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó!".

Sir Alex Ferguson đã chỉnh đốn Ronaldo ngay lập tức sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ. ẢNH: EPA

Về phần mình, Ronaldo dường như đã ghi nhớ những lời nhận xét đó trong suốt phần còn lại của mùa giải. Anh đã ghi được 31 bàn thắng, kỷ lục cá nhân của mình tại Premier League, giúp MU vô địch nước Anh và Champions League năm 2009.

Tuy nhiên, trong trận đấu với Ireland, lời khuyên của Alex Ferguson dường như không nằm trong suy nghĩ của Ronaldo. HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez đã đưa ra một số lời biện hộ cho Ronaldo.

“Tôi nghĩ thật khó khăn cho một cầu thủ như Cristiano Ronaldo, người luôn ở trong vòng cấm địa suốt trận đấu và phải đối mặt với các hậu vệ liên tục va chạm, liên tục giữ bóng…", HLV Martinez nói, "Không hề có bạo lực, Cristiano Ronaldo chỉ cố gắng phá bóng. Cậu ấy đã không may mắn. Tôi nghĩ góc chụp cho thấy tình hình còn tệ hơn những gì đã xảy ra. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn thật khó tin".