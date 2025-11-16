Tuyển nữ TP.HCM đến gần hơn vé tứ kết cúp châu Á 16/11/2025 15:05

(PLO)- Tuyển nữ TP.HCM sau trận thắng nhẹ Stallion Laguna (Philippines) sẽ gặp đối thủ bị xem là lót đường Lion City Sailors (Singapore) vào đêm 16-11, trước khi chạm trán đối thủ lớn nhất Melbourne City (Úc) ở cúp các CLB nữ châu Á.

HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã thể hiện sự thận trọng quen thuộc khi nhấn mạnh tuyển nữ TP.HCM không hề chủ quan dù được thi đấu trên sân nhà và chỉ gặp Lion City Sailors. Theo đó, các cô gái TP.HCM luôn giữ tinh thần tôn trọng đối thủ và sẵn sàng cho mọi kịch bản xảy ra.

Ông Phẩm nhắc lại bài học còn nóng hổi từ năm trước, khi đội để thua đậm trước đại diện Ấn Độ ngay trận mở màn, khiến hành trình trở lại phong độ trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, đội bóng chủ sân Thống Nhất hiểu rõ rằng trận đấu nào cũng ẩn chứa nhiều thử thách, và đối thủ đến từ Singapore lần này vẫn là một tập thể đáng gờm, bất chấp họ vừa thua đậm Melbourne City 0-5.

Về tình hình nhân sự, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết toàn đội đã có thời gian hồi phục phù hợp, trong đó tiền đạo Huỳnh Như, tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Stallion Laguna đã đạt thể trạng tốt và sẵn sàng xung trận. Ông chia sẻ mong muốn thời tiết ủng hộ để màn trình diễn của đôi bên được trọn vẹn, qua đó đem đến một trận cầu hấp dẫn và chất lượng.

Huỳnh Như cùng đồng đội có nhiều lợi thế ở trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, cầu thủ Châu Ngọc Bích cho thấy quyết tâm mạnh mẽ. Cô nói rằng nếu được trao cơ hội thi đấu, bản thân sẽ chơi với toàn bộ sức lực và tinh thần vì mục tiêu chung của đội bóng. Điều này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc và khí thế cao trong nội bộ tuyển nữ TP.HCM.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Lion City Sailors cho thấy họ nhanh chóng gượng dậy sau thất bại nặng nề ở trận đấu trước. Thủ môn Shakira Izairida thẳng thắn thừa nhận thất bại khiến đội có chút hụt hẫng, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đối thủ Úc giàu kinh nghiệm và từng chinh chiến ở nhiều giải đấu lớn. Điều quan trọng là cả đội giữ được sự bình tĩnh và tinh thần tích cực để hướng đến trận đấu tiếp theo. Nữ thủ thành cũng đánh giá hàng công TP.HCM sở hữu nhiều cầu thủ nguy hiểm, vì vậy cô phải sẵn sàng trước mọi pha tấn công.

HLV Yeong Sheau Shyan của Lion City Sailors cho biết thêm tinh thần toàn đội đã ổn định trở lại, các cầu thủ hồi phục thể lực nhanh và đều rất tập trung. Theo bà, việc đi tiếp hay không chưa phải điều họ bận tâm lúc này. Thay vào đó, đội hướng đến mục tiêu thể hiện tốt nhất trong từng trận đấu. Khi nhận xét về đối thủ, nữ HLV dành nhiều lời khen cho tuyển nữ TP-HCM, khi cho biết đội bóng Việt Nam chơi thể lực mạnh mẽ, tốc độ cao và có phong cách tấn công trực diện. Bà khẳng định toàn đội đã phân tích kỹ lối chơi của đối thủ và chuẩn bị kế hoạch để ứng phó với sức mạnh này.

Các cô gái TP.HCM đang tiến gần đến chiếc vé tứ kết cúp châu Á cấp CLB. Ảnh: CCT.

Trận đấu đáng chú ý giữa tuyển nữ TP.HCM và Lion City Sailors sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 16-11 trên sân Thống Nhất. Trước đó, trên cùng mặt sân vào lúc 15 giờ, Stallion Laguna (Philippines) sẽ chạm trán Melbourne City (Úc). Đây đều là những trận đấu được kỳ vọng mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn cho khán giả.

Sau thất bại đầy tiếc nuối từ một pha đá phạt trực tiếp của Huỳnh Như ở lượt trận trước, cầu thủ McDaniel của Stallion Laguna cho biết đội vẫn giữ được tinh thần tích cực. Cô chia sẻ rằng cả hai đội đều gặp khó khăn do mặt sân không thật sự lý tưởng do trời mưa, nhưng Laguna vẫn đang chuẩn bị cẩn thận cho trận đấu kế tiếp và hướng đến mục tiêu giành trọn ba điểm.

HLV Ernest Nierras cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà để thua, nhưng ông nhấn mạnh họ không xa lạ với việc đối đầu các đại diện đến từ Úc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Theo ông, Stallion Laguna luôn giữ vững tinh thần, và bất kể hoàn cảnh ra sao, đội cũng quyết tâm thể hiện bản sắc riêng.

Melbourne City được đánh giá mạnh nhất bảng. Ảnh: CCT.

Về phía Melbourne City, HLV Michael Matricciani đánh giá khá cao đối thủ khi cho rằng Laguna đã nhập cuộc tốt, đặc biệt trong 30 phút đầu trận gặp tuyển nữ TP.HCM. Ông tin rằng nếu may mắn hơn, đội bóng Philippines hoàn toàn có thể ghi bàn trước. Nhà cầm quân tiết lộ đã nghiên cứu từ ba đến bốn trận đấu của Laguna để xây dựng phương án ra sân hợp lý, nhưng vẫn khẳng định mỗi trận ông đều chọn đội hình mạnh nhất.

Cầu thủ trẻ Alexia Apostolakis, người lập công trong trận trước, chia sẻ niềm vui khi ghi bàn dù là một hậu vệ. Cô cho biết bản thân đã dành rất nhiều thời gian để cải thiện kỹ năng dứt điểm bằng chân trái. Không khí trong đội, theo cô, đang vô cùng thoải mái và tự tin. Cả đội liên tục trao đổi, phân tích và tìm ra phương án tối ưu để phát huy sức mạnh chung. Apostolakis khẳng định Melbourne City sẽ cố gắng duy trì sự gắn kết ấy trong trận đấu tới.

Theo thể thức vòng bảng AFC Champions League, 8 đội bóng gồm 2 đội nhất nhì tại mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp, với các cặp đấu tứ kết lượt đi và lượt về. Như vậy, trong trường hợp tuyển nữ TP.HCM thắng Lion City Sailors và Melbourne City qua mặt Stallion Laguna thì cả hai chắc chắn giành quyền đi tiếp, bất chấp kết quả lượt trận cuối ngày 19-11.