3 điểm trong tầm tay đội tuyển Việt Nam 15/11/2025 11:28

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Việt Trì (Phú Thọ) trước khi lên đường sang Lào vào sáng 15-11, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Buổi rà soát cuối cùng ở nhà của đội tuyển Việt Nam giúp HLV Kim Sang-sik hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật trước hành trình đầy thử thách tại Viêng Chăn. Trận lượt đi hồi tháng 3, Duy Mạnh và đồng đội đã thắng đậm Lào 5-0 trên sân Gò Đậu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên tinh thần toàn đội. Ông nhấn mạnh rằng các trận đấu còn lại của vòng loại mang ý nghĩa then chốt trong hành trình chinh phục chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Theo ông Tuấn, đội tuyển Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa, thi đấu với quyết tâm cao nhất để tận dụng từng cơ hội, bởi mỗi điểm số đều có thể trở thành yếu tố quyết định ở giai đoạn cuối cuộc đua.

Người đứng đầu VFF bày tỏ niềm tin đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và vị thế của mình tại vòng loại năm nay. Trận làm khách trên sân của đội tuyển Lào vào ngày 19-11 được xem là bước đệm về mặt thành tích và tác động trực tiếp đến thứ hạng FIFA của đội tuyển. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định, mỗi chiến thắng đều góp phần nâng tầm thương hiệu bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo ra lợi thế nhất định cho các buổi bốc thăm chia bảng ở những giải đấu lớn trong tương lai.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều cơ hội giành 3 điểm trên đất Lào. Ảnh: VFF.

Về phần chuyên môn, HLV Kim Sang-sik chia sẻ mục tiêu duy nhất của đội tuyển trong cuộc đối đầu với Lào là giành trọn 3 điểm. Ông nhấn mạnh đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2025, vì vậy toàn đội sẽ vào sân với tinh thần cao nhất để gửi tặng người hâm mộ một kết quả trọn vẹn.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng có những tâm sự về quá trình chuẩn bị của toàn đội. Trung vệ sinh năm 1996 cho biết các cầu thủ vừa trải qua giai đoạn thi đấu dày đặc tại V-League, nhưng ban huấn luyện đã điều chỉnh khối lượng vận động hợp lý, giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng và đạt trạng thái sung mãn trước ngày lên đường sang Lào. Anh khẳng định tinh thần toàn đội đang rất hứng khởi, mọi cầu thủ đều tập trung cao độ và sẵn sàng cho thử thách phía trước.

Khi được hỏi về áp lực thắng đậm, thủ quân đội tuyển Việt Nam cho biết tập thể luôn hướng đến mục tiêu chiến thắng, nhưng không vì vậy mà chủ quan. Theo anh, bóng đá luôn chứa đựng nhiều yếu tố khó lường, và điều quan trọng nhất là cầu thủ phải tuân thủ chiến thuật, giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút. Duy Mạnh nhấn mạnh, nếu đội tuyển có thể tạo ra một chiến thắng cách biệt, chắc chắn là niềm vui lớn dành cho người hâm mộ đã luôn đồng hành và ủng hộ.

Đội trưởng Duy Mạnh tự tin với sự tái xuất của Nguyễn Xuân Son sẽ giúp hàng công Việt Nam mạnh hơn. Ảnh: VFF.

Một trong những điểm nhấn của lần hội quân này là sự trở lại của tiền đạo Xuân Son, người đã vắng mặt gần một năm vì chấn thương. Nói về đồng đội, Duy Mạnh dành nhiều lời khen cho Xuân Son, khẳng định anh là mẫu tiền đạo có khả năng săn bàn hiệu quả và luôn giữ thái độ tập luyện chuyên nghiệp. Trong suốt thời gian tập trung, cả đội đều cảm nhận được khát khao quay lại sân cỏ của Xuân Son, khi anh liên tục nỗ lực để hòa nhịp cùng toàn đội.

Duy Mạnh chia sẻ thêm rằng điều mà Xuân Son nhớ nhất trong thời gian điều trị chấn thương chính là cảm giác được thi đấu. Việc phải đứng ngoài sân nhiều tháng là nỗi buồn khó tránh với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng ý chí và tinh thần của Xuân Son là động lực để toàn đội tin rằng anh sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ tốt nhất.

Không khí trong đội tuyển được mô tả là gắn kết và tích cực. Theo Duy Mạnh, mọi cầu thủ đều ý thức rõ trách nhiệm khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, và điều đó giúp cả đội duy trì sự đoàn kết và quyết tâm cao nhất. Tuyển Việt Nam lên đường sang Viêng Chăn vào sáng 15-11. Các học trò HLV Kim Sang-sik có bốn ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào trận đấu gặp đội tuyển Lào ngày 19-11 để khép lại năm 2025 đầy sôi động.