Giải tứ hùng - Panda Cup 2025: U-22 Trung Quốc thua U-22 Việt Nam, Antonio Puche coi chừng... bay ghế 13/11/2025 12:13

(PLO)- U-22 Trung Quốc thua U-22 Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà, có thể chiếc ghế HLV trưởng của ông Antonio Puche rung lắc dữ dội.

Trung Quốc lại tổ chức giải tứ hùng giao hữu-Panda Cup 2025. Và lần này ở trận ra quân, U-22 Trung đã thua U-22 Việt Nam 0-1, bàn thắng do Phạm Minh Phúc ghi. Dù đây giải giao hữu nhưng coi chừng chiếc ghế của HLV Antonio Puche sẽ văng.

U-22 Trung Quốc đang chuẩn bị cho VCK U-23 năm 2026 châu Á diễn ra ngay tháng đầu của năm mới. U-22 Trung Quốc nằm ở bảng D của giải châu Á gồm Iraq, Thái Lan và Úc rất căng.

Những năm qua, Trung Quốc thường xuyên tổ chức các giải tứ hùng giao hữu từ U-16, 17, U-19, 20, U-22, 23...

U-22 Trung Quốc thua U-22 Việt Nam có thể chiếc ghế của HLV Antonio Puche rung lắc mạnh. Ảnh:VFF

Năm 2019, HLV Park Hang-seo dẫn đội tuyển U-23 Việt Nam sang Trung Quốc giao hữu với U-23 Trung Quốc và vị khách đánh bại chủ nhà 2-0 (hai bàn do công Tiến Linh ghi). Thế là LĐBĐ Trung Quốc sa thải HLV Guus Hiddink ngay sau trận đấu, bất chấp HLV Guus Hiddink là nhà cầm quân nổi tiếng vốn được mệnh danh là “phù thủy”.

Bây giờ, U-22 Trung Quốc đang trong chuỗi chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á. Việc họ lại thua Việt Nam kiểu này có thể dẫn đến chiếc ghế của HLV Antonio... bay trong ít ngày tới, hoặc sau giải giao hữu này.

Riêng bản thân HLV Antonio Puche thì viện cớ, nhiều cầu thủ trụ cột của ông đang mệt, tinh thần không cao, ông không cho ra sân thi đấu nên dẫn đến thua trận. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng nói rằng, giữa hai lựa chọn thắng trận giao hữu và bảo vệ tương lai cầu thủ thì ông chọn vế thứ hai, tức không đưa học trò của mình ra sân trước rủi ro ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai.

Dẫu nói thế nào thì việc U-22 Trung Quốc để thua U-22 Việt Nam là điều mà HLV Antonio Puche đang đối mặt búa rìu dư luận. Nếu LĐBĐ Trung Quốc sa thải ông thì đó cũng là chuyện thường. Cách đây không lâu thì đội tuyển futsal Việt Nam cũng đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại Asian Cup 2026 ngay tại Hàng Châu. Tuyển Trung Quốc không có nổi tấm vé vớt.

HLV Antonio Puche giải thích là nhiều trụ cột mệt mỏi dẫn đến thua trận. Ảnh:CFA

Ở cặp đấu còn lại của lượt trận thứ nhất Panda Cup 2025, U-22 Hàn Quốc đánh bại U-22 Uzbekistan 2-0.

Lượt trận thứ 2, U-22 Việt Nam gặp U-22 Uzbekistan ngày 15-11.