U-22 Việt Nam - “thép đã tôi thế đấy” 10/11/2025 14:33

(PLO)-U-22 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự Panda Cup 2025, đó là chuỗi chuẩn bị cho SEA Games 33 và U-23 châu Á...

Công tác chuẩn bị của U-22 Việt Nam cho SEA Games 33 quả là chu đáo. Sau chuyến tập huấn tại Dubai, U-22 Việt Nam tiếp tục sang Trung Quốc tham dự giải tứ hùng quốc tế hữu nghị mang tên Panda Cup 2025.

Panda Cup 2025 diễn ra tại Thành Đô, Tứ Xuyên từ ngày 12 đến 18-11. Ngoài chủ nhà U-22 Trung Quốc, ba khách mời quốc tế gồm Việt Nam, Uzbekistan và Hàn Quốc. Những đối thủ này toàn là “kèo trên” của U-22 Việt Nam. Đặc biệt khi U-22 Việt Nam “tương tác” với những đội có trình độ cao như Hàn Quốc và Uzbekistan sẽ học hỏi được rất nhiều điều, “thép đã tôi thế đấy”.

Sáng ngày 10-11, U-22 Việt Nam lên đường Tứ Xuyên để dự giải Panda Cup 2025. Ảnh:VFF

Việc U-22 Việt Nam đánh lớn không chỉ cho SEA Games 33 với mục tiêu “đòi lại” ngôi vô địch đang nằm trong tay Indonesia thì việc chuẩn bị cho đội U-22 Việt Nam còn có ý nghĩa xa hơn là chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á diễn ra ngay đầu năm 20226. Nếu U-22 Việt Nam vào đến bán kết, chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào cuối tháng 12 thì ngay tháng đầu của năm mới 2026, U-22 Việt Nam (lúc đó là U-23) sẽ sang Saudi Arabia dự VCK U-23 châu Á.

Chuỗi chuẩn bị của U-22 Việt Nam từ SEA Games 33 cho đến VCK U-23 châu Á ngay tháng đầu của năm 2026. Ảnh:AFC

U-23 Việt Nam là nhà đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á. Hồi tháng 7, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại U-23 chủ nhà Indonesia 1-0 ngay tại chảo lửa Bung Karno để lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp.

Xét trên bình diện Đông Nam Á, thì trình độ của U-22 Việt Nam hiện nay đủ tư cách để lên ngôi vô địch SEA Games 33. Tuy nhiên với một giải đấu, với một ngôi vô địch, còn phải đồng hành nhiều yếu tố khác, nhất là may mắn...

Việc U-22 Việt Nam dự Panda Cup 2025 là một bước đệm cho hai mục tiêu SEA Games 33 và VCK U-23 châu Á.

U-22 Việt Nam khi “tương tác” với Uzbekistan và Hàn Quốc sẽ vỡ ra được nhiều vấn đề vì trình độ của hai đội này vượt trội. Uzbekistan vừa hay, giàu chất kỹ thuật, lại cực khỏe, còn U-23 Hàn Quốc thì to cao, lối chơi bóng hiện đại... Có quá nhiều thứ để U-22 Việt Nam học hỏi từ hai đội trẻ cực mạnh này để “thép đã tôi thế đấy” rồi bước vào cuộc hành trình SEA Games 33 và sau đó là giải châu Á.

U-22 Việt Nam với thành phần hầu hết những cầu thủ lên ngôi ở giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7, sau đó dự vòng loại U-23 châu Á với tấm vé đầu bảng khi lần lượt đánh bại ba đối thủ Bangladesh, Singapore và Yemen.