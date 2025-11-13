Thắng chủ nhà Trung Quốc, U-22 Việt Nam chỉ đứng sau Hàn Quốc 13/11/2025 10:51

(PLO)- Trong trận mở màn gặp đội chủ nhà U-22 Trung Quốc tại Panda Cup 2025, đội tuyển U-22 Việt Nam đã giành 3 điểm và cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về lối chơi, tinh thần thi đấu và khả năng kiểm soát trận đấu.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định màn trình diễn của U-22 Việt Nam cho thấy sự trưởng thành của các học trò và đặc biệt hệ thống chiến thuật đi đúng hướng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 lần vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Tại sân vận động Chengdu Shuangliu Sport Center ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U-22 Trung Quốc 1-0 vào đêm 12-11. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở hiệp hai bởi tiền đạo Phạm Minh Phúc, người vào sân trong hiệp đấu thứ hai và tạo ra dấu ấn quan trọng.

Ngay từ khi bóng lăn, đội khách đã nhập cuộc đầy tự tin. Bước ngoặt của trận đấu đến trong hiệp hai khi HLV Đinh Hồng Vinh đưa hai cầu thủ là Lê Văn Thuận và Phạm Minh Phúc vào sân. Sự điều chỉnh này đã tạo ra khác biệt rõ nét. Phút 80, Văn Thuận có pha đi bóng dũng mãnh ở biên trái, vượt qua cầu thủ phòng ngự của Trung Quốc trước khi tung đường căng ngang vào vòng cấm. Hậu vệ Wang Shiqin trong nỗ lực cản phá đã xử lý lỗi, tạo điều kiện để Minh Phúc băng vào dứt điểm cận thành, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

HLV Đinh Hồng Vinh hài lòng về tinh thần thi đấu và kết quả của các học trò. Ảnh: BTC.

Bàn thắng của Minh Phúc đã giúp đội nhà giành chiến thắng và cho thấy sự hiệu quả trong cách điều chỉnh chiến thuật của ban huấn luyện. Với 3 điểm đầu tiên, tuyển U-22 Việt Nam tạm xếp nhì bảng sau U-22 Hàn Quốc, đội đã thắng U-22 Uzbekistan 2-0 ở trận khai mạc và đứng trên nhờ ưu thế về hiệu số.

Theo lịch thi đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu U-22 Uzbekistan ngày 15-11 và chạm trán U-22 Hàn Quốc vào ngày 18-11. Cả hai đều là những đối thủ mạnh và thực sự là liều "thuốc thử nặng đô" cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tự đánh giá năng lực thực sự của mình ở giai đoạn chạy đà cho SEA Games vào cuối năm.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Vinh nhấn mạnh đội tuyển đã thể hiện được tinh thần chiến đấu kiên cường, khả năng tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút: “Chiến thắng này không chỉ là kết quả trên bảng điểm mà còn là phần thưởng cho sự nghiêm túc trong chuẩn bị, tinh thần tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật của các cầu thủ”.

Thanh Nhàn và đồng đội có chiến thắng U-22 Trung Quốc ngay trên sân khách. Ảnh: BCT.

HLV Đinh Hồng Vinh nhìn nhận điều khiến ban huấn luyện hài lòng nhất chính là khả năng pressing tầm cao, tốc độ chuyển trạng thái và cách tổ chức phòng ngự nhóm, những yếu tố mà đội đã được rèn luyện kỹ càng suốt thời gian vừa qua. Cải thiện này trở nên rõ rệt khi so sánh với hai lần đối đầu gần nhất trước U-22 Trung Quốc, đội tuyển U-22 Việt Nam từng thua 1-2 và hòa 1-1.

Theo ông Vinh, sự khác biệt lớn nhất ở trận tái đấu lần này nằm ở khả năng chủ động điều tiết thế trận và kiểm soát nhịp độ: “Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo lối chơi của đối thủ. Nhưng trận này, U-22 Việt Nam chủ động phối hợp, giữ cự ly đội hình hợp lý và triển khai bóng một cách chín chắn”.

Ông thầy trẻ cũng dành lời khen cho sự bản lĩnh, kiên nhẫn và kỷ luật mà các cầu thủ thể hiện trong những thời điểm nhạy cảm cuối trận. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu kỹ đối thủ và có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt góp phần giúp U-22 Việt Nam duy trì sự ổn định và hiệu quả suốt trận đấu.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng. Ảnh: VFF.

Theo vị thuyền trưởng tạm quyền, chiến thắng chủ nhà U-22 Trung Quốc là “thước đo quan trọng” để đánh giá mức độ gắn kết và sự tiến bộ của đội tuyển sau thời gian tập trung vừa qua. Ông tin tưởng các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo, thể hiện rõ tinh thần mà ban huấn luyện đề ra: tự tin, chủ động và kỷ luật.

Giải đấu CFA Team China - Panda Cup 2025 là nơi tổng duyệt chất lượng cho bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị hai mục tiêu lớn SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Các đối thủ đều có trình độ và phong cách thi đấu khác nhau, tạo điều kiện để đội tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện hệ thống chiến thuật cũng như nâng cao chất lượng thi đấu.