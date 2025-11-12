Trưởng đoàn tuyển nữ TP.HCM Đào Huy Hùng Cô trò Kim Chi và khát vọng vươn tầm ở AFC Champions League 12/11/2025 17:20

(PLO)- Trước thềm vòng loại AFC Champions League nữ châu Á 2025-2026, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đang thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin bước vào mùa giải mới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp CLB nữ TP.HCM, đại diện duy nhất của Việt Nam, góp mặt tại sân chơi đẳng cấp AFC Champions League nữ châu Á. Với lực lượng được đánh giá là cân bằng, chất lượng hơn ở cả ba tuyến, đội bóng đang cho thấy khát vọng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực.

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM trước giải đấu, ông Đào Huy Hùng, Trưởng đoàn CLB nữ TP.HCM dự giải AFC Champions League nữ châu Á, cho biết: “So với mùa giải trước, bảng đấu năm nay quy tụ những đội bóng rất mạnh. Melbourne City FC (Úc) là đội có trình độ chuyên môn cao, thể hình và thể lực vượt trội. Stallion Laguna (Philippines) cũng không hề kém cạnh, khi sở hữu tới 6-7 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Trong khi đó, Lion City Sailors (Singapore) lại nổi bật bởi lối chơi đồng đội và dàn cầu thủ có kỹ thuật tốt.”

Tuyển nữ TP.HCM chuẩn bị nghiêm túc và bài bản

Theo ông Đào Huy Hùng, việc nằm chung bảng với những đối thủ mạnh buộc CLB nữ TP.HCM phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Tuy vậy, đội bóng vẫn đặt mục tiêu cụ thể cho từng trận đấu thay vì đặt nặng áp lực thành tích: “Chúng tôi hướng đến việc thi đấu tốt từng trận, từng vòng, cố gắng giành kết quả khả quan để bước tiếp vào vòng sau”, ông Hùng bày tỏ.

Tuyển nữ TP.HCM có quyết tâm lớn ở giải AFC Champions League nữ châu Á. Ảnh: HH.

Trước khi bước vào giải đấu, cô trò Kim Chi vừa có chuyến tập huấn quan trọng tại Hà Nội, nơi các cầu thủ được cọ xát với đội tuyển nữ Việt Nam qua hai trận giao hữu. Dù để thua 2-3 ở lượt đi, CLB nữ TP.HCM có màn “phục thù” ấn tượng với chiến thắng 2-1 trong trận tái đấu hồi đầu tháng 11.

Theo ban huấn luyện, hai trận đấu này là cơ hội quý giá để hoàn thiện lối chơi, thử nghiệm đội hình và điều chỉnh chiến thuật. “Những cuộc đối đầu như thế giúp toàn đội nhận ra điểm mạnh, điểm yếu để chuẩn bị tốt hơn cho giải châu Á”, ông Đào Huy Hùng nhận xét.

Ngoại binh chất lượng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của CLB nữ TP.HCM mùa này là sự hiện diện của sáu cầu thủ ngoại, con số cao nhất trong lịch sử đội bóng. Trong đó, bốn người từng góp mặt ở mùa giải 2024-2025, hai gương mặt mới là trung vệ người Mỹ Gorman Chloe và hậu vệ trái Ouni Samia đến từ Tunisia. Cả hai nhanh chóng hòa nhập với lối chơi chung, mang lại sức mạnh và sự chắc chắn cho hàng thủ, vị trí vốn được xem là điểm yếu ở mùa trước.

Trưởng đoàn Đào Huy Hùng tự tin vào sự trưởng thành của các cô gái TP.HCM ở đấu trường lớn châu Á.

Lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM và Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) động viên cô trò Kim Chi trước thềm giải đấu lớn AFC Champions League nữ châu Á. Ảnh: HH.

Bên cạnh đó, CLB còn đón chào sự trở lại của hai trụ cột dày dạn kinh nghiệm: hậu vệ Lê Hoài Lương và thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Sau thời gian thi đấu cho Thái Nguyên T&T, họ đã quay lại khoác áo TP.HCM. Đặc biệt, người gác đền kỳ cựu Kim Thanh từng cùng đội giành tới 14 danh hiệu vô địch quốc gia, được kỳ vọng sẽ mang lại sự an tâm lớn nơi khung thành, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho các đàn em trẻ tuổi.

“Các ngoại binh và cầu thủ trở lại đều tạo nên luồng gió mới trong đội. Họ không chỉ giúp tăng tính cạnh tranh trong tập luyện mà còn khích lệ tinh thần toàn đội hướng đến mục tiêu cao hơn”, ông Hùng nhận định.

Cơ hội và thử thách

Theo kết quả bốc thăm, CLB nữ TP.HCM nằm ở bảng A, cùng ba đội: Stallion Laguna (Philippines), Lion City Sailors (Singapore) và Melbourne City (Úc). Các trận đấu sẽ lần lượt diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), lợi thế quan trọng giúp đội bóng chủ nhà có thêm động lực và sự cổ vũ của khán giả nhà. Lịch thi đấu cụ thể như sau: ngày 13-11 gặp Stallion Laguna (Philippines); ngày 16-11 gặp Lion City Sailors (Singapore); ngày 19-11 gặp Melbourne City (Úc).

Lần đầu chơi giải châu Á, các cô gái TP.HCM đã vào đến bán kết.

Chủ tịch FIFA chúc mừng tuyển nữ TP.HCM lần thứ 7 liên tiếp vô địch quốc gia. Ảnh: HH.

Đây là ba trận đấu quyết định cơ hội giành vé vào vòng trong, đồng thời là cơ hội để đội bóng Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước các đối thủ đến từ những nền bóng đá phát triển hơn.

Một trong những vấn đề khiến người hâm mộ lo ngại là việc chỉ một ngày sau khi kết thúc vòng bảng (19-11), nhiều cầu thủ của CLB TP.HCM sẽ phải tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 33. Tuy nhiên, ông Đào Huy Hùng khẳng định ban huấn luyện đã có phương án phù hợp nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ: “Chúng tôi luôn trao đổi chặt chẽ với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia để thống nhất lịch trình. Mục tiêu là vừa giúp các cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ tại CLB, vừa giữ được phong độ tốt nhất khi lên tuyển”.

Khát vọng vươn tầm châu lục

Sau mùa giải đầu tiên gây bất ngờ khi lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu Á, CLB nữ TP.HCM giờ đây bước vào mùa giải mới với tâm thế khác: tự tin hơn, gắn kết hơn và chuyên nghiệp hơn. HLV Đoàn Thị Kim Chi cùng các học trò hiểu rõ rằng hành trình phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần đoàn kết và khát vọng chinh phục, đội bóng hoàn toàn có thể mơ về một kết quả tốt hơn.

Trung vệ Chương Thị Kiều (19) và đồng đội sẽ chơi hết mình ở giải nữ châu Á. Ảnh: HH.

“Chúng tôi không đặt nặng chuyện phải thắng bằng mọi giá, mà quan trọng là thể hiện được bản sắc, tinh thần và hình ảnh của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, trưởng đoàn Đào Huy Hùng chia sẻ.

Với lực lượng mạnh, sự đầu tư nghiêm túc và quyết tâm cao, CLB nữ TP.HCM đang sẵn sàng cho một mùa giải hứa hẹn nhiều cảm xúc, nơi họ chiến đấu vì niềm tự hào của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ châu Á.