'Tiếu già’ Hồ Văn Lợi đi rồi… 12/11/2025 11:49

(PLO)- Sự ra đi của cựu tiền vệ Hồ Văn Lợi ở tuổi 55 đã khiến giới bóng đá Việt Nam tiếc thương, chỉ hai ngày sau khi đồng đội Cảng Sài Gòn một thời và bạn bè chơi một trận đấu vì anh.

Sáng ngày 12-11, sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh, “Tiếu già”, biệt danh thương mến của bạn bè hay gọi cựu tiền vệ Hồ Văn Lợi, đã trút hơi thở cuối cùng, khép lại một cuộc đời gắn liền với tình yêu bóng đá, sự tận tụy và nhân cách đáng trân trọng.

Dù giã biệt cuộc đời một cách lặng lẽ, nhưng dấu ấn mà cựu Vua phá lưới V-League mặc áo số 14 của Cảng Sài Gòn để lại trong lòng đồng đội, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung, vẫn còn nguyên vẹn.

Sinh năm 1970 tại Huế, cầu thủ nhỏ con Hồ Văn Lợi đến với bóng đá bằng một con đường đầy gian nan. Anh từng bị loại ngay từ vòng tuyển chọn năng khiếu chỉ vì thân hình nhỏ bé, cao chưa tới 1m6. Thế nhưng, chính nghị lực và niềm đam mê mãnh liệt đã giúp anh chứng minh rằng bóng đá không chỉ dành cho những người có thể hình lý tưởng.

Các đồng đội cũ Cảng Sài Gòn vừa tổ chức một trận đấu thiện nguyện trên sân Tao Đàn cho cựu tiền vệ thân thương Hồ Văn Lợi, hai ngày trước khi anh rời xa mãi... Ảnh: AN NGUYỄN.

Trên sân cỏ, Hồ Văn Lợi như một cánh én bay lượn thỏa thuê trên bầu trời của kỹ thuật, trí tuệ và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Hơn một thập kỷ khoác áo Cảng Sài Gòn, “Tiếu già” là linh hồn tuyến giữa, là người truyền cảm hứng cho lối chơi thông minh và đầy sáng tạo.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng mỗi lần chạm bóng, Hồ Văn Lợi đều khiến khán giả sân Thống Nhất phải trầm trồ. Anh đọc trận đấu nhanh nhạy, di chuyển hợp lý, xử lý bóng mềm mại đến mức trái bóng dường như nghe lời anh. Nếu hai người anh trai Hồ Văn Tam, Hồ Văn Lộc nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt, thì Hồ Văn Lợi lại là biểu tượng của sự tinh tế, khéo léo và hiệu quả. Chỉ cần đối phương lơ là, anh sẽ ngay lập tức trừng phạt bằng những pha dứt điểm hiểm hóc và bất ngờ, hoặc là một cú sút phạt hàng rào đẹp mắt.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Hồ Văn Lợi chính là mùa giải V-League 2001-2002, khi anh bất ngờ đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng, một kỳ tích hiếm hoi đối với cầu thủ nội trong thời kỳ mà các ngoại binh chiếm ưu thế. Dẫu không có duyên với màu áo tuyển quốc gia dù nhiều lần có mặt, nhưng trong lòng người hâm mộ Sài Gòn, anh vẫn mãi là “nghệ sĩ” của làng túc cầu. Cả sự nghiệp, anh chỉ gắn bó với một đội bóng duy nhất Cảng Sài Gòn.

Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn truyền lửa đam mê cho lứa cầu thủ nhí. Ảnh: NA.

Những năm cuối đời, căn bệnh quái ác đã khiến Hồ Văn Lợi phải chiến đấu trong âm thầm. Đồng đội và bạn bè vẫn luôn ở bên, tổ chức những trận đấu thiện nguyện tại sân Tao Đàn và Thăng Long để giúp đỡ anh vượt qua khó khăn. Nhưng rồi, dù nhận được bao yêu thương, anh vẫn không thể thắng nổi số phận. Sự ra đi của “Tiếu già” là nỗi buồn chung của những ai yêu mến lối đá đẹp và giàu cảm hứng.

Vĩnh biệt Hồ Văn Lợi, người nghệ sĩ tài hoa của sân cỏ Sài Gòn. Dù trái bóng đã ngừng lăn, nhưng dấu giày và phong thái chơi bóng đầy cảm hứng của anh sẽ mãi sống trong ký ức người hâm mộ, như một phần ký ức đẹp của thời kỳ hào hoa và nghĩa hiệp trong lịch sử bóng đá Việt Nam.