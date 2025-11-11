Buổi tập đầu tiên và duy nhất của U-22 Việt Nam trên đất Trung Quốc 11/11/2025 15:07

(PLO)- Chỉ có một buổi tập đầu tiên trên đất Trung Quốc sau khi chia 3 lực lượng di chuyển, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ gặp chút khó khăn ở trận gặp chủ nhà, trước khi đụng độ U-22 Hàn Quốc và Uzbekistan.

Chiều ngày 11-11 theo giờ địa phương, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh của tuyển U-22 Việt Nam đã tham dự buổi họp báo trước thềm giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025, giải đấu được đánh giá là một trong những sân chơi chất lượng nhất dành cho lứa cầu thủ U-22 châu Á.

Đây là lần thứ hai trong năm, bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt tại một giải giao hữu quốc tế do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức, sau thành công tại giải giao hữu quốc tế hồi tháng 3-2025.

HLV Đinh Hồng Vinh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến CFA vì sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho toàn đội ngay sau khi U-22 Việt Nam đặt chân đến Thành Đô. Ông nhấn mạnh rằng bầu không khí thân thiện và chuyên nghiệp mà ban tổ chức mang lại đã giúp đội tuyển nhanh chóng ổn định, tạo tâm lý thoải mái để hướng đến những trận đấu chất lượng tại Panda Cup năm nay.

HLV Đinh Hồng Vinh tự tin các học trò sẽ chơi tốt ở Panda Cup 2025. Ảnh: CCT.

Về chuyên môn, nhà cầm quân người Việt Nam cho rằng Panda Cup 2025 là một giải đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao, quy tụ nhiều nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục. Ngoài chủ nhà U-22 Trung Quốc, ba khách mời gồm U-22 Việt Nam, U-22 Hàn Quốc và U-22 Uzbekistan đều là những cái tên quen thuộc, từng chạm trán nhau trong các giải đấu lớn của AFC.

“Cả bốn đội đều là đại diện tiêu biểu cho bốn nền bóng đá có phong cách khác nhau. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ học hỏi, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm quốc tế”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Nhắc lại giải đấu hồi tháng 3 cũng diễn ra tại Trung Quốc, ông Đinh Hồng Vinh cho biết các học trò đã có những màn trình diễn rất đáng khen: “Ở giải đó, chúng tôi hòa Hàn Quốc 1-1, Uzbekistan 0-0 và Trung Quốc 1-1. Những trận đấu như thế giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ nhanh chóng, học được cách kiểm soát tâm lý, thích nghi với nhịp độ và thể hình của các đối thủ tầm châu lục”.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau chấn thương. Ảnh: CCT.

Theo ông Vinh, những trải nghiệm quý giá đó đã góp phần quan trọng giúp U22 Việt Nam sau đó vô địch U-23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng tại vòng loại U-23 châu Á 2026, hai thành tích khẳng định bước trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam.

Về mục tiêu tại Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đội tuyển không đặt nặng vấn đề thành tích mà ưu tiên hướng đến việc củng cố đội hình, hoàn thiện chiến thuật và tăng cường bản lĩnh thi đấu quốc tế. Ông cho rằng việc được gặp lại các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Uzbekistan và đặc biệt là chủ nhà Trung Quốc là bài kiểm tra quý báu cho lứa cầu thủ trẻ trước khi hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026, hai đấu trường chính của U-22 Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Việt cũng thẳng thắn thừa nhận những khó khăn trong khâu chuẩn bị khi đội hình không thể hội quân sớm do nhiều cầu thủ vẫn phải thi đấu tại V-League: “Chúng tôi chỉ có thể có đủ lực lượng vào chiều nay (11-11), khi sáu cầu thủ cuối cùng vừa hoàn thành nghĩa vụ thi đấu cho CLB. Tuy nhiên, toàn đội đã duy trì sự chuẩn bị liên tục qua nhiều đợt tập trung kể từ cuối năm 2024, nên việc hội quân muộn không phải là trở ngại quá lớn”.

Lịch thi đấu ở Panda Cup 2025.

Ngay sau buổi họp báo, các tuyển thủ trẻ Việt Nam mới có buổi tập đầu tiên và duy nhất trên đất Trung Quốc để làm quen điều kiện thời tiết và mặt sân. Trước đó, ban huấn luyện chỉ tổ chức các bài tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ thả lỏng cơ thể, phục hồi thể lực sau hành trình di chuyển dài. Theo kế hoạch, đội sẽ bước vào trận ra quân gặp U-22 Trung Quốc vào chiều ngày 12-11.

Với tinh thần quyết tâm và lực lượng mạnh nhất, HLV Đinh Hồng Vinh tin tưởng U-22 Việt Nam sẽ thể hiện được lối chơi chủ động, bản lĩnh và cống hiến, mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với danh hiệu nhà vô địch Đông Nam Á 2025. Ai cũng hiểu, Panda Cup 2025 là bước chạy đà quan trọng cho hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian tới.