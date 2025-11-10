U-22 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc, Uzbekistan 10/11/2025 16:08

(PLO)- Sáng ngày 10-11, đội tuyển U-22 Việt Nam đã lên đường sang Trung Quốc tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á 2026 với các đối thủ lớn.

Giải đấu Panda Cup năm nay do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) tổ chức tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 18-11, quy tụ bốn đội tuyển mạnh trong khu vực châu Á gồm U-22 Việt Nam, U-22 Uzbekistan, U-22 Hàn Quốc và chủ nhà U-22 Trung Quốc.

Với chất lượng chuyên môn cao và sự góp mặt của nhiều đội bóng hàng đầu châu lục, Panda Cup 2025 được đánh giá là một cơ hội rất quý giá để các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời giúp Ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, thử nghiệm chiến thuật cũng như hoàn thiện bộ khung đội hình trước khi bước vào giai đoạn nước rút hướng đến SEA Games 33.

Phó Chủ tịch VFF, ông Trần Anh Tú là trưởng đoàn của bóng đá Việt Nam tại Panda Cup 2025. Trong khi đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh tiếp tục đảm nhận vai trò Quyền HLV trưởng, do ông Kim Sang-sik đang bận dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội chủ nhà Lào (ngày 18-11).

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á góp mặt tại Panda Cup 2025. Ảnh: CCT.

Về mặt nhân sự, đội tuyển U-22 Việt Nam mang đến Trung Quốc lực lượng được đánh giá là mạnh nhất kể từ đầu năm 2025. Thành phần đội hình gồm nhiều cầu thủ đã chứng tỏ năng lực ở cấp độ U-23 và thậm chí từng góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong số này có thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, những nhân tố giàu kinh nghiệm quốc tế, cùng nhóm trụ cột từng góp phần quan trọng trong hành trình vô địch giải U-23 Đông Nam Á 2025 và giành suất chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2026 như Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ,…

Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào từng nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đã trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Sự tái xuất của chân sút Becamex TP.HCM được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho hàng công, giúp tăng cường sức tấn công và chiều sâu cho đội hình. Với kinh nghiệm thi đấu ở V-League, tiền đạo Bùi Vĩ Hào là mũi nhọn đáng gờm của U-22 Việt Nam trong chiến dịch sắp tới.

Do trùng lịch đấu vòng 11 V-League 2025-2026, đội tuyển U-22 Việt Nam không thể tập trung toàn bộ lực lượng cùng lúc mà phải chia làm ba nhóm để di chuyển sang Trung Quốc. Nhóm đầu tiên gồm ban huấn luyện và 12 cầu thủ xuất phát từ Hà Nội, thuộc các câu lạc bộ như PVF-CAND, Viettel, Becamex TP.HCM, SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Hải Phòng.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ chạm trán những đối thủ mạnh ở châu Á gồm U-22 Hàn Quốc, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: CCT.

Nhóm thứ hai khởi hành từ TP.HCM với 8 cầu thủ thuộc các đội HA Gia Lai, Thanh Hóa, CLB Công An TP.HCM và Ninh Bình. Nhóm cuối cùng gồm 6 cầu thủ của Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và Hà Tĩnh lên đường trễ một ngày, ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ thi đấu ở giải quốc nội.

Theo lịch, đội khách đến từ Việt Nam sẽ chỉ có một buổi tập duy nhất vào chiều ngày 11-11 để làm quen với sân bãi và điều kiện thời tiết tại Thành Đô trước khi bước vào trận ra quân gặp U-22 Trung Quốc vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 12-11. Đội chủ nhà được đánh giá rất mạnh về thể lực, kỹ thuật và có lợi thế sân nhà, hứa hẹn tạo nên thử thách lớn cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Tuy nhiên, với đội hình giàu sức trẻ và tinh thần hứng khởi, cùng việc hầu hết cầu thủ đều đang duy trì phong độ cao ở V-League, đội tuyển đến từ Việt Nam có thể tạo ra màn trình diễn ấn tượng và mang đến những tín hiệu tích cực trong hành trình thử nghiệm đội hình.

Lịch thi đấu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tại giải quốc tế Panda Cup 2025.

Mục tiêu trọng tâm của đội tại Panda Cup không phải là thành tích, mà chính là kiểm nghiệm chiến thuật, hoàn thiện lối chơi và tăng cường kinh nghiệm quốc tế. Đây được xem là bước đệm cần thiết để HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện xây dựng đội hình ổn định cho hai chiến dịch lớn sắp tới gồm SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan và vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khai cuộc vào tháng 1 năm sau ở Saudi Arabia.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chú trọng phát triển thế hệ cầu thủ trẻ kế cận, việc tham dự Panda Cup mang ý nghĩa quan trọng về chuyên môn và tinh thần. Mỗi trận đấu là dịp để các cầu thủ trẻ chứng tỏ bản lĩnh, hòa nhập với nhịp độ quốc tế và khẳng định vị thế của mình trong màu áo đội tuyển.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, các tuyển thủ trẻ Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu hiệu quả, cống hiến những trận cầu chất lượng và tạo tiền đề vững chắc cho chặng đường phía trước.