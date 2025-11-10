Lý do Messi không chọn Ronaldo xuất sắc nhất 10/11/2025 14:21

(PLO)- Lionel Messi, tượng đài sống của bóng đá thế giới, đã chia sẻ quan điểm cá nhân về những cầu thủ mà anh đánh giá cao nhất trong thế hệ của mình.

Trong danh sách được siêu sao Messi người Argentina nhắc đến, có những cái tên quen thuộc như Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez và Sergio Aguero, những người từng cùng anh tạo nên không ít khoảnh khắc huy hoàng trên sân cỏ.

Tuy nhiên, đáng chú ý là Messi không nhắc đến Cristiano Ronaldo, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Và khi được hỏi về điều này, câu trả lời của Messi đã khiến người hâm mộ khắp thế giới phải mỉm cười.

Messi cho rằng Ronaldo không nằm trong danh sách đơn giản vì anh xem CR7 là người ở “cùng đẳng cấp” với mình, một lời thừa nhận ngắn gọn nhưng đầy tôn trọng, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá đương đại.

Hai ngôi sao của Argentina và Bồ Đào Nha cùng nhau tỏa sáng suốt hai thập kỷ. Ảnh: EPA.

Trong suốt hơn hai thập kỷ, M10 và CR7 đã cùng nhau định hình kỷ nguyên hoàng kim của bóng đá thế giới, khi cả hai thay nhau thống trị các danh hiệu cá nhân, đặc biệt là Quả bóng vàng. Mối “kình địch” giữa họ không chỉ dừng lại ở những con số thống kê mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn cầu.

Khi được hỏi “Ngoài Messi, ai là cầu thủ hay nhất thế giới?”, siêu sao người Argentina mỉm cười đáp: “Thật khó để lựa chọn, vì có quá nhiều cầu thủ tài năng”. Anh tiếp tục chia sẻ rằng theo quan điểm cá nhân, Neymar, Mbappe, Hazard, Suarez và Aguero là những cầu thủ có thể được xem là xuất sắc nhất châu Âu trong thế hệ của họ. “Tôi có thể quên mất vài cái tên, nhưng bất kỳ ai trong số họ cũng xứng đáng được coi là cầu thủ hay nhất”, Messi thể hiện sự tôn trọng và khiêm nhường thường thấy ở anh.

Việc Messi chọn nhắc đến Neymar và Mbappe, hai đồng đội cũ tại Paris Saint-Germain, cũng không gây bất ngờ. Cả hai đều từng cùng anh tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ nhất châu Âu, dù thời gian thi đấu chung không kéo dài.

Cả hai siêu sao bóng đá thế giới đã chia nhau 13 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, Luis Suarez và Sergio Aguero lại là những người bạn thân thiết, từng đồng hành cùng Messi ở Barcelona và đội tuyển Argentina, góp phần không nhỏ trong thành công của anh ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn quốc gia. Eden Hazard, dù sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi chấn thương, vẫn được Messi đánh giá cao nhờ tài năng và phong cách chơi bóng sáng tạo.

Hiện tại, ở tuổi 38, Lionel Messi đang trải qua những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp lừng lẫy. Sau khi giành chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina, anh vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Dù đã ở bên kia sườn dốc, Messi vẫn chưa chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, và không loại trừ khả năng anh sẽ góp mặt trong hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026, giải đấu tổ chức tại Mexico, Canada và Mỹ.

Đối với người hâm mộ, việc Messi nói rằng Ronaldo “ở cùng đẳng cấp với tôi” được xem là sự công nhận xứng đáng dành cho đối thủ lớn nhất đời anh. Giữa họ từng có những cuộc cạnh tranh căng thẳng trên sân cỏ, nhưng luôn tồn tại một sự tôn trọng lẫn nhau hiếm có. Cả hai đều là biểu tượng của tinh thần nỗ lực, cống hiến và khát khao chinh phục đỉnh cao. Và dù ngày M10 treo giày đang đến gần, di sản mà anh để lại, cùng với Ronaldo, sẽ mãi là chuẩn mực cho mọi thế hệ cầu thủ sau này.