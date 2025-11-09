Khoảnh khắc kỳ diệu đưa Messi đi vào lịch sử 09/11/2025 13:42

(PLO)- Lionel Messi lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục khi tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp Inter Miami giành chiến thắng đậm Nashville SC 4-0 vào sáng ngày 11-9.

Trận thắng này đã đưa đội bóng của Messi tiến thẳng vào bán kết khu vực miền Đông của giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS Cup 2025), và đánh dấu một cột mốc lịch sử khác trong sự nghiệp lừng lẫy của siêu sao người Argentina.

Trong trận đấu được xem là màn trình diễn đỉnh cao của Messi kể từ khi anh đặt chân đến nước Mỹ, cựu cầu thủ Barcelona đã tham gia vào toàn bộ 4 bàn thắng của Inter Miami. Anh ghi hai bàn và thực hiện hai pha kiến tạo, góp phần định đoạt thế trận một cách hoàn hảo.

Ngay từ những phút đầu, Messi đã khiến hàng thủ Nashville chao đảo với khả năng xử lý bóng tinh tế và tầm nhìn chiến thuật tuyệt vời. Hai bàn thắng của anh thể hiện rõ đẳng cấp khác biệt, còn hai pha kiến tạo chứng minh vai trò “nhạc trưởng” không thể thay thế trong đội hình của Inter Miami.

Siêu sao người Argentina đã góp công trong cả 4 bàn thắng của Inter Miami. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, khi tiền vệ Tadeo Allende lập cú đúp ở các phút 73 và 76, Messi chính là người khởi nguồn cho cả hai tình huống, qua đó chính thức chạm mốc 400 pha kiến tạo trong sự nghiệp, một thành tích gần như chưa từng có trong bóng đá hiện đại.

Theo thống kê, Messi đã thực hiện 400 đường chuyền thành bàn gồm 269 cho Barcelona, 60 cho đội tuyển Argentina, 34 trong màu áo Paris Saint-Germain và 37 tại Inter Miami. Điều đặc biệt là con số này vẫn sẽ tiếp tục tăng, bởi anh vẫn đang thi đấu ở phong độ cao trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Thành tích của Messi là niềm tự hào cá nhân và tạo động lực lớn cho Inter Miami. Từ khi gia nhập đội bóng nước Mỹ, anh đã biến tập thể này từ một cái tên tầm trung trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu MLS Cup. Trong loạt trận vòng một khu vực miền Đông, Inter Miami và Nashville gặp nhau ba lần, với tổng tỷ số 8-3 nghiêng về đội của Messi. Đáng nói hơn, siêu sao 38 tuổi đã trực tiếp góp dấu giày trong toàn bộ tám bàn thắng, ghi năm bàn và kiến tạo ba, một hiệu suất khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

Messi tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng Nashville SC 4-0. Ảnh: EPA.

Sau chiến thắng thuyết phục này, Inter Miami sẽ bước vào thử thách mới khi làm khách trên sân của FC Cincinnati ở bán kết khu vực miền Đông. Khác với vòng một theo thể thức ba trận, giai đoạn này sẽ diễn ra theo kiểu loại trực tiếp, đồng nghĩa chỉ có một cơ hội duy nhất để giành vé đi tiếp. Trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 22 hoặc 23-11, hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi Cincinnati là đối thủ không hề dễ chịu.

Ở mùa giải MLS 2025, Cincinnati từng có thành tích khá tốt khi đối đầu với Inter Miami: thắng 3-0 trên sân nhà vào ngày 16-7 và hòa 0-0 trong trận lượt về tại Fort Lauderdale ngày 26-7. Messi góp mặt trong trận thua đầu tiên nhưng vắng mặt ở trận hòa thứ hai. Điều này khiến cuộc tái ngộ sắp tới càng thêm kịch tính, bởi người hâm mộ đang háo hức chờ xem liệu “El Pulga” có thể trả món nợ trước Cincinnati và tiếp tục dẫn dắt đội tiến xa hơn hay không.

Jordi Alba, người đồng đội thân thiết của Messi từ thời Barcelona và đang khoác áo Inter Miami, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng Cincinnati là đối thủ rất khó chơi. Họ có lối đá chặt chẽ, thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu cao. Nhưng với phong độ hiện tại của đội, đặc biệt là khi Messi đang đạt cảm giác bóng tuyệt vời, chúng tôi hoàn toàn có thể mơ về trận chung kết”.

Nhà vô địch thế giới 2022 lại đi vào lịch sử bóng đá thế giới một cách ngoạn mục ở tuổi 38. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, Alba cũng xác nhận sẽ giải nghệ sau khi MLS Cup 2025 kết thúc, vì thế anh và Messi đang cùng nhau hướng đến danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp để khép lại một chương huy hoàng.

Phong độ chói sáng của Lionel Messi ở tuổi 38 cho thấy huyền thoại người Argentina vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ và khát vọng chiến thắng không bao giờ tắt. Mỗi pha xử lý, mỗi bàn thắng của anh giúp Inter Miami thăng hoa và càng tô điểm cho những cột mốc đi vào lịch sử của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong bóng đá thế giới.