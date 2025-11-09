Tham vọng của U-22 Singapore tại SEA Games 33 09/11/2025 13:19

(PLO)- U-22 Singapore đã có sự chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 33 bằng chuyến tập huấn tại Dubai (UAE).

U-22 Singapore từng bị Ủy ban Olympic Singapore loại không cho dự SEA Games 33, nhưng bây giờ họ đang có sự chuẩn bị chu đáo đầy tham vọng. U-22 Singapore do HLV Firdaus Kassim dẫn dắt lên đường sang UAE tập huấn 9 ngày (từ 11 đến 19-11) để chuẩn bị tham dự SEA Games 33.

Trước đây ít tháng, bóng đá Singapore bế tắc, các đội tuyển không tham dự các giải Đông Nam Á từ đội U-23 (nam) đến đội tuyển nữ. Sau đó, Singapore quyết tâm không bỏ giải châu lục, U-23 của Singapore sang Việt Nam (Việt Trì) dự vòng loại U-23 châu Á.

U-23 Việt Nam rất khó khăn để đánh bại Singapore 1-0 ở vòng loại U-23 châu Á. SEA Games 33, Singapore ở bảng C cùng Indonesia, Myanmar hay Philippines. Ảnh:AFC

Tuy U-22 Singapore toàn thua ba trận trước Việt Nam, Yemen và Bangladesh tuy nhiên cách họ thi đấu rất có triển vọng. U-23 Việt Nam là nhà đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á nhưng khó khăn lắm mới đánh bại được Singapore 1-0 ngay tại Việt Trì. Cầu thủ U-23 Singapore rất khỏe, ý thức chiến thuật, tuân thủ đấu pháp cực tốt.

Sau đó Ủy ban Olympic Singapore đưa ra quyết định cho đội trẻ Singapore không tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên LĐBĐ Singapore lên tiếng chỉ trích, khẳng định việc không tham dự các giải Đông Nam Á là điều không tốt. Cuối cùng Singapore cắt cử đội U-22 tham dự SEA Games 33.

Chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 33, U-22 Singapore đến Dubai tập huấn 9 ngày và sẽ đá giao hữu với U-22 UAE ngày 15-11 và với U-22 Iraq ngày 18-11.

HLV Firdaus Kassim tập hợp được thành phần mạnh nhất cho chuyến tập huấn và cho SEA Games 33 khi có những cầu thủ như Jonan Tan, Khairin Nadim, Muhammad Asis đang học bóng đá ở CLB Vizela FC của Bồ Đào Nha. Ở vị trí thủ môn, U-22 Singapore có được sự phục vụ của Sunny Tia, thủ môn số 1 của CLB Tanjong Bagar thường xuyên đá ở S-League. Những tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Singapore còn có Andy Reefqy, Harith Danish, Luth Harith, Nathan Mao, Rae Peh.

Nói về mục tiêu của U-22 Singapore tại SEA Games 33, HLV Firdaus Kassim cho biết: “Chuyến tập huấn tại Dubai gặp hai đối thủ rất mạnh UAE và Iraq, chúng tôi ưu tiên hàng đầu là học hỏi kinh nghiệm và thể hiện hết mình, sau đó hoàn thành các đấu pháp và tham dự SEA Games 33 tối thiểu chúng tôi phải vào bán kết”.

U-22 Singapore rơi vào bảng C (4 đội) tại SEA Games cùng với Indonesia, Philippines và Myanmar, đây được xem là bảng đấu tử thần, các đội cực khỏe và trình độ tương đồng nhau.