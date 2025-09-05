Đội tuyển U-23 Singapore vượt qua cú sốc lớn trước trận gặp Việt Nam 05/09/2025 13:24

(PLO)- Hơn tháng trước, đội tuyển U-23 Singapore trải qua một cú sốc không nhỏ khi lực lượng nòng cốt tham dự SEA Games bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách vận động viên dự giải do Hội đồng Olympic quốc gia công bố.

Quyết định không cho đội tuyển U-23 Singapore ở nhà gây ra làn sóng tranh luận dữ dội trong giới hâm mộ và khiến cả tập thể trải qua những ngày u ám. Với nhiều cầu thủ trẻ, SEA Games là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, nơi họ có cơ hội khẳng định bản thân trên sân chơi khu vực, trước hàng triệu ánh mắt dõi theo.

Thế nhưng, thể thao luôn có chỗ cho cơ hội thứ hai. Sau một đơn kháng cáo thành công, đội tuyển U-23 Singapore đã được trao lại quyền tham dự SEA Games 2025 tại Thái Lan. Thông tin ấy giống như một ngọn lửa thắp sáng lại khát vọng, truyền thêm động lực để cả đội bước vào giai đoạn tập luyện và thi đấu với quyết tâm gấp bội. Họ hiểu rằng lần trở lại này để chứng minh giá trị của cả một thế hệ trẻ, xóa đi những hình ảnh tiêu cực mà bóng đá Singapore để lại trong những năm gần đây.

Ký ức về kỳ SEA Games 2023 vẫn còn hằn lại: chỉ một trận hòa, ba trận thua, trong đó có thất bại đau đớn 0-7 trước Malaysia, một kết quả khiến niềm tin của người hâm mộ lung lay dữ dội. Chính vì thế, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Firdaus Kassim không muốn lặp lại vết xe đổ.

Thầy trò HLV Firdaus Kassim xem vòng loại U-23 châu Á là bước chạy đà quý giá cho SEA Games 33 vào cuối năm nay. Ảnh: CCT.

Firdaus, 38 tuổi, vừa được bổ nhiệm dẫn dắt các học trò như một CLB ở giải vô địch quốc gia Singapore (SPL) lẫn đội tuyển U-22 từ tháng 6, xác định rõ mục tiêu: tạo ra một tập thể “rất khó bị đánh bại”, một đội bóng không còn dễ dàng sụp đổ trước áp lực hay sức mạnh từ đối thủ như trong quá khứ.

Để chuẩn bị cho SEA Games, cũng như vòng loại U-23 châu Á, bài kiểm tra đầu tiên trong năm, thầy trò HLV Firdaus đã có một hành trình tập huấn đáng chú ý. Từ các trại huấn luyện trong nước, họ ra nước ngoài, sang Thái Lan, rồi Bồ Đào Nha, nơi đội hình chia thành hai nhóm: một nhóm gồm các cầu thủ Singapore U-23 thuần túy thi đấu giao hữu với các đội trẻ châu Âu, nhóm còn lại gồm cả các ngoại binh SPL nhằm duy trì nhịp độ thi đấu. Tháng 8 vừa rồi, họ tiếp tục có các trận đấu cọ xát với Philippines và Malaysia, nhằm kiểm tra khả năng tổ chức lối chơi, phòng ngự và tinh thần thi đấu.

Vòng loại U-23 châu Á là một bước đệm quan trọng, nơi đội tuyển U-23 Singapore rơi vào bảng C cùng chủ nhà Việt Nam, Yemen và Bangladesh. Cục diện bảng đấu này không dễ dàng: Việt Nam đang là thế lực mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, Yemen sở hữu lối chơi thể lực và tổ chức chặt chẽ, trong khi Bangladesh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt thời gian gần đây. Chỉ có 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất mới giành quyền tới vòng chung kết tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau. Vì thế, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định.

Đội tuyển U-23 Singapore đã thất thủ ở trận ra quân trước Yemen. Ảnh: CCT.

Ngày 3-9, đội tuyển U-23 Singapore đã có trận ra quân đầy nỗ lực nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 trước Yemen. Một kết quả không ngoài dự đoán, nhưng cách đội thi đấu lại đem đến chút hy vọng: tổ chức phòng ngự kỷ luật hơn, tinh thần chiến đấu không sụt giảm dù bị dẫn bàn. “Tôi nghĩ cách tốt nhất để thể hiện sự bền bỉ là chứng minh trên sân cỏ rằng chúng tôi là một đội rất khó bị đánh bại”, HLV Firdaus chia sẻ sau trận đấu, “Tôi thực sự hài lòng với cách chúng tôi nỗ lực cải thiện khả năng phòng ngự. Chúng tôi cần giữ sạch lưới rất nhiều lần. Đó chính là nền tảng mà chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng”.

Trong tay HLV Firdaus là một tập thể trẻ trung nhất khu vực, với tuổi trung bình chỉ 20. Đáng chú ý, trong danh sách 23 cầu thủ có những cái tên mới chỉ 16, 17 tuổi như Harith Danish, Rae Peh, Luth Harith, cùng ba tài năng đang thi đấu tại châu Âu – Jonan Tan, Muhammad Asis và Khairin Nadim – hiện khoác áo đội U-23 Vizela ở hạng Nhì Bồ Đào Nha.

Đội trưởng Amir Syafiz, 21 tuổi, người đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 3-1 trước Maldives hồi tháng 6, nhấn mạnh tinh thần tập thể: “Giờ đây, chúng tôi có cơ hội chơi tại SEA Games, chúng tôi phải tận dụng tối đa cơ hội này. Đại diện cho đất nước không bao giờ là điều chúng tôi xem nhẹ. Mỗi lần khoác lên mình chiếc áo tuyển, chúng tôi đều muốn cống hiến hết mình”.

Các tuyển thủ trẻ Singapore sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận thứ hai vòng bảng U-23 châu Á gặp chủ nhà Việt Nam ngày 6-9. Ảnh: CCT.

Các cầu thủ hiểu rằng kỳ vọng dành cho họ không nhỏ, và những chỉ trích từ quá khứ vẫn còn đó. Nhưng trong khó khăn lại có cơ hội. Một tập thể từng bị loại, nay quay lại với tâm thế chiến đấu cao nhất, hướng đến mục tiêu lọt vào bán kết SEA Games lần đầu sau 12 năm.

Trước mắt đội tuyển U-23 Singapore còn là chủ nhà Việt Nam và Bangladesh ở vòng loại U-23 châu Á, những trận đấu quyết định cho tham vọng lớn.