Asian Cup 2027, tuyển Malaysia mục tiêu toàn thắng 09/11/2025 12:24

Ngày 18-11 tới vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra lượt trận thứ 5, tuyển Malaysia gặp Nepal trên sân Bukit Jalil.

Mục tiêu của tuyển Malaysia duy trì mạch toàn thắng. Lẽ ra lượt trận thứ 5 này, thầy trò HLV Peter Cklamovski sang Nepal làm khách, tuy nhiên tình hình đất nước này chưa cho phép nên Nepal “mượn” sân Bukit Jalil làm sân nhà tiếp Malaysia.

Lượt đi cũng tại sân quốc gia Malaysia này, tuyển Malaysia đánh bại Nepal 2-0, trận này HLV Peter Cklamovski có sử dụng 2 trong 7 ngoại binh nhập tịch lậu bị phát giác.

Gặp Nepal ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 ngày 18-11,HLV Peter Cklamovski duy trì mạch 5 trận toàn thắng. Ảnh:NST

HLV Peter Cklamovski của tuyển Malaysia cũng đã chỉ định hậu vệ Dion Cools, đang khoác áo Cerezo Osaka làm đội trưởng.

Hai cầu thủ đang đá ở nước ngoài gồm Endrick Dos Santos đang khoác áo CLB CA.TP.HCM và Sergio Aguero (Kanchanaburi) về đá với Nepal.

Gương mặt mới duy nhất trong 27 tuyển thủ mà HLV Peter Cklamovski gọi là Ryan Lambert.

Hồi lượt đi, Malaysia thắng Nepal 2-0, hai bàn thắng do công Hector Hevel và Corbin Ong, trong đó Hector Hevel (gốc Hà Lan) là một cầu thủ dính án sai lệch hồ sơ từ FIFA.

Nepal, đội đang chót bảng F vòng loại Asian Cup 2027, cũng đã lên tiếng đòi AFC phải xử Nepal thắng 3-0 ở lượt đi thay vì thua 0-2 vì Malaysia sử dụng cầu thủ vi phạm.

Lần tập trung đội tuyển Malaysia chuẩn bị vòng 5 Asian Cup 2027, tuyển Malaysia không đá giao hữu mà chỉ tập luyện rồi đá với Nepal.

HLV Peter Cklamovski cho biết mục tiêu của đội là duy trì mạch toàn thắng qua 5 trận. Hiện nay tuyển Malaysia đang có 4 trận toàn thắng, việc có 3 điểm trước Nepal là điều không khó với thầy trò HLV Peter Cklamovski.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn còn nước còn tát, khi nào AFC chưa đưa ra án phạt thì họ vẫn tiếp tục chiến đấu trên tinh thần cao nhất dẫu vắng 7 trụ cột nhập tịch sai phạm hay nhất đội đang bị FIFA đình chỉ thi đấu 1 năm và nộp phạt mỗi cầu thủ 2 ngàn franc Thụy Sĩ.

Hầu hết giới cựu danh thủ và cựu lãnh đạo bóng đá Malaysia đều khuyên LĐBĐ Malaysia (FAM) nên thua và coi đó như bài học để tái thiết lại. Tuy nhiên ông Hoàng Ismail, cựu Chủ tịch FAM khẳng định sẽ bỏ tiền túi cho FAM kiện vụ việc lên Tòa án thể thao quốc tế.