Đội tuyển Malaysia vừa đá vừa run ở Asian Cup, thầy trò Kim Sang-sik hưởng lợi 08/11/2025 13:36

(PLO)- Bất chấp những biến động lớn đang bao trùm bóng đá nước nhà sau khi FIFA ra quyết định đình chỉ bảy cầu thủ mang dòng máu lai vì gian lận giấy tờ, đội tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự kiên định với mục tiêu giành quyền tham dự Asian Cup 2027.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 27 cầu thủ được triệu tập cho trận đấu sắp tới với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, với nỗ lực không để những rắc rối ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến chiến dịch của đội tuyển Malaysia.

HLV trưởng Peter Cklamovski tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc, trong đó đáng chú ý là hậu vệ trụ cột Dion Cools, người đang khoác áo Cerezo Osaka tại J-League. Với kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ quốc tế, Cools được kỳ vọng là thủ lĩnh tinh thần giúp Malaysia duy trì mạch chiến thắng và củng cố ngôi đầu bảng F, nơi họ đang sở hữu thành tích toàn thắng sau bốn trận.

Cùng với Cools, hai cầu thủ khác đang thi đấu ở nước ngoài là Endrick Dos Santos, tiền vệ đang khoác áo CLB Công an TP.HCM tại Việt Nam, và Sergio Aguero, cầu thủ của CLB Kanchanaburi Power tại Thai-League, cũng có tên trong danh sách triệu tập. Sự hiện diện của bộ đôi này hy vọng mang lại sự đa dạng trong lối chơi và tăng cường sức mạnh tấn công cho Malaysia.

Malaysia có thể sẽ thắng Nepal nhưng họ không có trong tay quyền tự quyết. Ảnh: CCT.

Một tin vui khác đến với người hâm mộ Malaysia là sự trở lại của hậu vệ phải Matthew Davies sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Cầu thủ thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim (JDT) được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự thông minh và những pha leo biên tốc độ. Việc Davies tái xuất sẽ giúp HLV Cklamovski có thêm lựa chọn nơi hàng thủ và tăng cường kinh nghiệm cho một tập thể đang hướng đến thành tích lớn.

Theo thông báo của FAM, ông thầy người Úc đã giữ lại phần lớn bộ khung từng giúp Malaysia giành hai chiến thắng quan trọng trước Lào vào tháng 10 vừa qua. Trong danh sách lần này, có tới 24 cầu thủ tiếp tục được tin tưởng, bên cạnh một số gương mặt mới như tiền vệ trẻ Aliff Izwan Yuslan của đội U-23 quốc gia và hậu vệ Mohd Ubaidullah Shamsul. Ngoài ra, Ryan Lambert đang thể hiện phong độ ấn tượng ở giải quốc nội cũng lần đầu tiên được gọi lên tuyển, mở ra cơ hội cho anh khẳng định bản thân.

FAM đồng thời công bố danh sách 11 cầu thủ dự bị sẵn sàng thay thế trong trường hợp có biến động, trong đó nổi bật là Wan Kuzain Ahmad Kamal, ngôi sao đang thi đấu cho St. Louis City tại Mỹ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy ban huấn luyện Malaysia không muốn để bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Nepal.

HLV Peter Cklamovski và FAM đang hồi hộp chờ phán quyết của CAS đối với vận mệnh của bóng đá Malaysia tại sân chơi Asian Cup. Ảnh: TNST.



Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa Malaysia và Nepal sẽ diễn ra tại sân vận động Dasharath, Kathmandu vào ngày 18-11. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định sân này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, buộc trận đấu phải chuyển về sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, “pháo đài” quen thuộc của đội tuyển Malaysia. Việc được thi đấu trên sân nhà chắc chắn là lợi thế lớn giúp thầy trò HLV Cklamovski tự tin hơn trong hành trình nối dài chuỗi trận toàn thắng.

Trong lần chạm trán gần nhất hồi tháng 3 năm nay, Malaysia từng vượt qua Nepal với tỷ số 2-0 tại sân vận động Sultan Ibrahim. Hai bàn thắng khi đó được ghi bởi Hector Hevel, người hiện đang chịu án treo giò do án phạt từ FIFA và Corbin Ong. Dù thiếu vắng một số trụ cột, đội tuyển Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ về chất lượng đội hình cũng như phong độ hiện tại.

Toàn bộ 27 cầu thủ được triệu tập sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 10-11 và duy trì tập luyện cho đến ngày 17-11. Ban huấn luyện dự kiến tổ chức các buổi rèn chiến thuật, thử nghiệm đội hình và phân tích đối thủ kỹ lưỡng để bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất. Với việc đang dẫn đầu bảng F cùng 12 điểm tuyệt đối, bóng đá Malaysia hiểu rằng một chiến thắng nữa trước Nepal sẽ giúp họ tiến gần hơn đến chiếc vé góp mặt tại Asian Cup 2027, mục tiêu mà cả đội bóng lẫn người hâm mộ đều đang đặt trọn niềm tin.

Làng bóng Malaysia đang rối như tơ vò khi bị phát hiện có đến 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện ra sân trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 hồi tháng 6. Ảnh: CCT.

Giữa bối cảnh khủng hoảng nhân sự do án phạt của FIFA, cách FAM và HLV Peter Cklamovski ứng phó cho thấy tinh thần vượt khó của họ. Việc duy trì sự tập trung, ổn định đội hình và tận dụng lợi thế sân nhà có thể giúp đội tuyển Malaysia vượt qua sóng gió để tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, cơ hội cho thầy trò HLV Peter Cklamovski giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 không hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Thực chất đội tuyển Malaysia vừa đá vừa run vì nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) kết luận những cáo buộc của FIFA là đúng, họ chắc chắn bị trừ điểm hoặc bị loại ra khỏi cuộc chơi lớn cúp châu Á.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia dẫn đầu bảng F và xếp sau là tuyển Việt Nam, trong lúc hai đội còn lại Nepal, Lào bị xem như lót đường. Trong trường hợp Malaysia có lệnh trừng phạt bổ sung, thầy trò Kim Sang-sik nghiễm nhiên hưởng lợi ở vị trí nhất bảng và giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027.