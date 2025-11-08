Bóng đá Malaysia rối bời và cơ hội của tuyển Việt Nam 08/11/2025 06:39

(PLO)- Dư luận Đông Nam Á đang chờ xem liệu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) có giữ nguyên các phán quyết của FIFA sẽ khiến bóng đá Malaysia có nguy cơ mất trắng chiến dịch, còn tuyển Việt Nam sẽ nhìn thấy cánh cửa mới mở ra ở Asian Cup 2027.

Báo chí Argentina vừa làm dậy sóng dư luận quốc tế khi công bố thông tin mới gây chấn động liên quan đến vụ nhập tịch cầu thủ cho bóng đá Malaysia. Theo tờ CDN của Argentina, bà ngoại của Imanol Machuca, cầu thủ đang khoác áo Malaysia và được cho là có gốc Malaysia, thực chất không hề có liên hệ nào với quốc gia Đông Nam Á này.

Thêm bằng chứng tố cáo bóng đá Malaysia

Các tài liệu chính thức do chính quyền Argentina lưu giữ cho thấy người phụ nữ tên Concepcion Agueda Alaniz, bà ngoại của Machuca, sinh tại Roldan, tỉnh Santa Fe, Argentina, vào năm 1954, chứ không phải ở Malaysia như những giấy tờ nhập tịch mà cầu thủ này từng trình lên. Phát hiện này khiến toàn bộ cơ sở pháp lý cho việc Machuca được công nhận là “người gốc Malaysia” sụp đổ, đồng thời khơi dậy làn sóng nghi ngờ về tính minh bạch của chương trình nhập tịch cầu thủ tại Malaysia.

Vụ việc còn lan sang trường hợp của Facundo Garces, một cầu thủ khác thuộc nhóm nhập tịch. Trước đây, hồ sơ đăng ký của Garces với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ghi rõ rằng ông nội của anh sinh tại Penang, Malaysia. Tuy nhiên, báo CDN đã tiếp cận hồ sơ dân sự ở Argentina và phát hiện ông nội của Garces thực ra sinh tại thành phố Santa Fe, cùng tỉnh với Machuca.

2 ngoại binh nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị báo chí Argentina phát hiện có ông bà sinh tại Argentina. Ảnh: TAFC.

Hai trường hợp liên tiếp bị phanh phui đã làm dấy lên nghi ngờ rằng có thể đã tồn tại một hệ thống nhập tịch thiếu kiểm soát, thậm chí là có sự dàn xếp để “hợp pháp hóa” hồ sơ gốc gác của cầu thủ nhằm phục vụ mục tiêu thi đấu quốc tế cho bóng đá Malaysia. Những phát hiện này xuất hiện đúng lúc FIFA đang tiến hành điều tra sâu rộng về những cáo buộc gian lận trong quá trình nhập tịch cầu thủ của Malaysia.

Theo báo cáo chính thức, FIFA đã xác định bảy cầu thủ gồm Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Héctor Hevel và Joao Figueiredo vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA - điều khoản liên quan tới việc khai man nguồn gốc tổ tiên để đủ điều kiện thi đấu cho một quốc gia khác. Cơ quan này đã ra án phạt đình chỉ thi đấu quốc tế trong vòng 12 tháng cho cả bảy cầu thủ và phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ.

Không đồng ý với phán quyết, FAM và các cầu thủ liên quan đã nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA. Tuy nhiên, FIFA vừa ra thông báo chính thức bác toàn bộ kháng cáo, đồng thời giữ nguyên toàn bộ mức án cũ. FAM cho biết họ sẽ yêu cầu bản đầy đủ của quyết định này và dự kiến sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tiếp tục khiếu nại.

Bóng đá Malaysia bị cáo buộc sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Ảnh: TAFC.

Nguy cơ lớn của Malaysia và cơ hội cho tuyển Việt Nam

Trong trường hợp AFC xác định bóng đá Malaysia từng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong các trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 ở bảng F, nơi có tuyển Việt Nam xếp nhì bảng, thì kịch bản Malaysia bị xử thua, trừ điểm hoặc mất suất dự giải là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 trong các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch gian lận, thầy trò HLV Kim Sang-sik nghiễm nhiên giành vé vào vòng chung kết cúp châu Á.

Hiện tại, FIFA và AFC vẫn chưa ban hành quyết định trừng phạt bổ sung nào, và việc Malaysia có bị trừ điểm hay không vẫn còn phụ thuộc vào kết luận cuối cùng của Tòa án CAS. Trong trường hợp CAS bác kháng cáo của FAM, giới quan sát cho rằng FIFA có thể sẽ tiếp tục xem xét các hình thức xử lý mạnh tay hơn, bao gồm khả năng trừ điểm các trận có sử dụng cầu thủ không hợp lệ hoặc tước quyền tham dự Asian Cup 2027, điều sẽ khiến Malaysia chịu thiệt hại nghiêm trọng cả về thể thao lẫn uy tín quốc tế.

Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực. Hàng loạt bài bình luận cho rằng đây không chỉ là bê bối về thủ tục nhập tịch, mà còn là đòn giáng mạnh vào uy tín của bóng đá Malaysia. Việc Argentina, quê hương của hầu hết các cầu thủ nhập tịch, công bố tài liệu chứng minh nguồn gốc thực của họ khiến dư luận tin rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở “sai sót hành chính”, mà có thể là một chiến lược nhập tịch có chủ đích nhằm nâng cao thành tích đội tuyển bằng mọi giá.

Cơ hội cho FAM và các ngoại binh nhập tịch Malaysia lật ngược phán quyết của FIFA gần bằng 0. Ảnh: TAFC.

Trong bối cảnh đó, giới truyền thông khu vực đặc biệt chú ý tới phản ứng của HLV Kim Sang-sik, người đang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam – đối thủ trực tiếp của Malaysia ở bảng F. Khi được hỏi về khả năng Malaysia bị trừ điểm hoặc xử thua, ông Kim điềm tĩnh trả lời: “Tôi không quan tâm đến án phạt của Malaysia. Vấn đề này để cho FIFA làm việc. Dù kết quả cuối cùng là như thế nào, tôi cũng tôn trọng quyết định của họ. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam cần tập trung vào chính mình và giành chiến thắng bằng năng lực của mình”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn thể hiện quan điểm nhất quán với đội tuyển Việt Nam là không thể trông chờ vào sai lầm của đối thủ mà phải tự chứng minh bản lĩnh trên sân. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, HLV Kim Sang-sik đang khéo léo giữ tinh thần cầu thủ ổn định, đồng thời gửi thông điệp ngầm rằng đội tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, dù đến từ chiến thắng tự thân hay từ án phạt đối thủ.